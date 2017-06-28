Важное дополнение

Сфера допобразования детей требует совершенствования законов и новых подходов к финансированию

Дополнительное образование детей в России должно быть «дополнительным» лишь на словах. К выводу о том, что творческое и спортивное развитие юных граждан является не менее важным приоритетом, чем получение ими образования в школах и вузах, пришли участники совместного заседания депутатов Госдумы России и Законодательного Собрания Приморского края, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Помимо федеральных и краевых парламентариев к диалогу о проблемах и перспективах дополнительного образования в России подключились около 200 человек из более чем 20 регионов страны - представители законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций, работники образования и культуры. Площадками для откровенного разговора стали кампус ДВФУ и ВДЦ «Океан».

- Выбор Приморья в качестве места проведения такого мероприятия говорит о высокой оценке федеральным центром работы в сфере допобразования у нас в крае, - отметил председатель ЗС ПК Александр РОЛИК. - В нашем регионе создана хорошая правовая база для развития дополнительного образования, которое имеет поистине государственное значение.

Нужна конкуренция

Диалог о развитии системы дополнительного образования детей в России оказался весьма своевременным: в следующем году она отметит свое 100-летие. В последние годы государство вновь плотно занялось этой сферой, ставится задача обеспечить к 2020 году охват программами допобразования не менее 70-75% детей старше 5 лет, при этом обеспечив достойное качество образовательной услуги.

Опытом решения этой задачи в разных регионах России участники заседания обменялись в первый день мероприятия. Работа участников «круглого стола» в ВДЦ «Океан» была разбита по секциям: «Направления развития дополнительного образования детей», «Финансовое обеспечение дополнительного образования», «Мониторинг дополнительного образования детей», «Развитие правового обеспечения дополнительного образования». Модераторами и экспертами на этих площадках стали вице-спикер ЗС ПК Сергей КУЗЬМЕНКО, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС, депутаты Сергей СЛЕПЧЕНКО, Татьяна КОСЬЯНЕНКО и Юлия ТОЛМАЧЕВА.

- Сегодня наполнение программ дополнительного образования, особенно на сельских территориях, определяет уровень финансирования. Значительная часть средств, выделенных на допобразование в муниципалитетах, идет на выполнение «майских указов». Иногда это приводит к сокращению объема самой услуги, - обозначил проблему вице-спикер Законодательного Собрания Сергей Кузьменко, выступивший модератором секции по финансовому обеспечению сферы допобразования.

Участники этой секции обсудили порядок и нормативы расчета субсидий, выделяемых учреждениям дополнительного образования, а также эффективность использования выделенных учреждениям допобразования средств. Поговорили и о возможных путях развития государственно-частного партнерства в этой сфере: пока бизнес не слишком стремится участвовать в программах допобразования из-за необходимости проходить лицензирование и не всегда понятного механизма предоставления грантов от государства. Предлагая разные способы решения проблемы, участники диалога сошлись в одном: главный потребитель услуги допобразования - ребенок - должен чувствовать эффект от вложенных в отрасль денег.

- Наша задача - дать детям возможность попробовать себя в разных видах деятельности, создать конкурентную среду в сфере дополнительного образования, - считает председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Стимулы и статусы

В ходе двухдневного диалога также были затронуты вопросы обеспечения равного доступа к допобразованию для людей с ограниченными возможностями и привлечения кадров в эту сферу с учетом вступающего в действие с 2018 года профессионального стандарта для работников дополнительного образования. Депутаты ЗС ПК рассказали об итогах обсуждения этих и других вопросов на выездных заседаниях социального комитета, которые недавно прошли в Чугуевском и Пограничном районах Приморья. Кроме того, на встрече федеральных и краевых законодателей состоялось обсуждение инициативы приморского парламента, защищающей интересы студентов в случае отзыва аккредитаций у вузов или их филиалов.

В пленарном заседании по итогам работы комитета ГД в Приморье принял участие губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, отметивший значимость дополнительного образования и поддержки талантов для создания стимулов жить и работать в Приморье. Основными темами пленарного заседания стали подготовка кадров для образовательных учреждений, а также соблюдение требований надзорных органов при работе учреждений допобразования. Звучали предложения повысить статус работников сферы дополнительного образования, установив для них профессиональный праздник по аналогии с Днем медработника или Днем учителя, а также возродить звание «Почетный работник дополнительного образования».

Заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Лариса ТУТОВА отметила, что участники заседания не только обозначали проблемы в сфере допобразования, но и предложили пути их решения. Ряд предложений касался совершенствования федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью повысить эффективность использования выделенных учреждениям допобразования средств.

- У нас сложилось понимание, над какими законами необходимо поработать на федеральном уровне и что нужно сделать на уровне региона. Понимание того, что именно нужно сделать и какая необходима помощь, есть и у участников нашего заседания из разных регионов страны, - подвел итог двухдневного обсуждения председатель краевого парламента Александр Ролик.

На фото: Кампус ДВФУ и ВДЦ «Океан» стали площадками для откровенного разговора о развитии дополнительного образования.

Фото Александра МАСЛЯНКО.