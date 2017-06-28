Предвыборная ситуация в Большом Камне, похоже, близка к боевой

От итогов предстоящего голосования в Большом Камне зависит, кто возглавит перспективный город, до сих пор получающий солидные федеральные дотации

В преддверии выборов думы Большого Камня, который за последние годы превратился в стройплощадку федерального масштаба, активизировались оппоненты нынешних руководителей города - Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО и Вячеслава МОСКАЕВА. От итогов предстоящего голосования зависит, кто возглавит перспективный, в общем-то, город, до сих пор получающий солидные федеральные дотации. Однако некоторые не оставляют надежды решить кадровый вопрос уже сейчас, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Необходимо уточнить, что до 1 января 2015 года, когда с муниципалитета был снят статус ЗАТО, в Большом Камне схема «глава города - глава администрации» действовала в обязательном порядке, причем в состав конкурсной комиссии по отбору сити-менеджера входили не только представители муниципалитета и губернатора, но и представители Минпромторга, в ведении которого находился Большой Камень.

После снятия «закрытого» статуса и изменений в законодательстве об МСУ федеральные представители из этого процесса оказались исключены. Однако утверждение нового Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Большого Камня сопровождалось разбирательствами в местном и краевом судах: прокуратура добилась отмены нормы о том, что в конкурсной комиссии решающий голос был у… главы городского округа.

Досье "Золотого Рога": Дмитрий Чернявский был избран председателем думы – главой Большого Камня 20 марта 2012 года. Вячеслав Москаев занял пост первого заместителя главы администрации в декабре 2012 года, а в сентябре 2013-го, после задержания и отстранения от должности своего шефа Александра ПРОСКУРИНА, стал исполняющим обязанности главы администрации. Приставка «и.о.» сохранилась до настоящего времени.

Проведение конкурса на замещение поста сити-менеджера, в котором не участвовал Вячеслав Москаев, в начале 2016 года ставший объектом информационной атаки, состоялось немногим более года тому назад. По итогам второго этапа конкурса на рассмотрение думы Большого Камня были представлены кандидатуры депутата гордумы, бывшего главы городского округа Сергея НИКИТИНА и известного своей оппозиционностью к руководству нынешней администрации Алексея КУЗНЕЦОВА. Однако никто из них не смог набрать необходимого количества голосов во время рейтингового голосования в думе, и кадровый вопрос вновь завис на неопределенное время. Не исключено, что этому поспособствовала позиция федеральных кураторов строительства судоверфи «Звезда», которые за последние годы привыкли работать с нынешней властной командой Большого Камня и не желают тектонических сдвигов в местной политике до очередных выборов в местную думу.

Однако приближение Единого дня голосования - 2017 вновь привело к активизации оппонентов Чернявского и Москаева. В конце мая они попытались раздуть скандал с «закрытостью» праймериз, по итогам которых должны были определиться кандидаты в депутаты гордумы Большого Камня от «Единой России». Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», в итоге бывшее ЗАТО стало единственным помимо Владивостока городом, где кандидатов на выборы будет утверждать краевая, а не местная конференция «Единой России» (глава города Дмитрий Чернявский исключен из «ЕР» в 2016 году. - Прим. автора). Другой особенностью предстоящей кампании является то, что в каждом из нарезанных к выборам округов будут распределяться два мандата, а не один - таким образом, шанс избраться есть и у «несогласованных» краем кандидатов.

Интересно, что буквально за несколько дней до майских праймериз в Центральную избирательную комиссию РФ ушло письмо, авторы которого обратили внимание членов ЦИК на то, что глава Большого Камня Дмитрий Чернявский «засиделся» в своем кресле.

«Срок полномочий главы городского округа Д.Л. Чернявского закончился 27 марта, и, несмотря на вступивший в силу 2 июня 2016 года 171-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», новый глава городского округа до сих пор не избран. Власть в городе продолжают незаконно удерживать Чернявский и Москаев. Используя административный ресурс, создают ситуацию, при которой дума не может принять решение по выборам главы городского округа. Сегодня почти никто не сомневается, что предстоящие в сентябре выборы превратятся в очередной фарс, если все останется так, как есть. Потому что должность заместителя председателя местного избиркома занимает все тот же Москаев», - сообщается в письме, отправленном неким «городским активистом», фамилия которого нигде не упоминается. Добавим, что законом не установлен запрет муниципальным чиновникам быть членами комиссий с правом решающего голоса.

- Краевой власти выгоднее, если конкурс пройдет уже после сентябрьских выборов, по итогам которых белый дом надеется получить более «покладистую» думу в Большом Камне, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ. - Но, учитывая сложившуюся в последнее время практику, стоит ожидать скандалов на стадии выдвижения или регистрации кандидатов в депутаты. Непосредственно на выборах не исключены неожиданности, связанные с применением двухмандатных округов: основная борьба будет идти за второе «проходное» место, судьбу которого могут решить считанные голоса.