www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Дума Находки сменит председателя за год до выборов

28 Июня 2016, 15:34 | Приморье

Пробуксовывавшее более полугода «переформатирование» городской власти в Находке вошло, наконец, в завершающую фазу. 21 июня дума НГО со второй попытки приняла отставку спикера Михаила ПИЛИПЕНКО, о которой он попросил сразу же после выхода из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что на внеочередном заседании в середине июля депутаты отставку Пилипенко не приняли, поскольку его заявление о добровольном сложении полномочий не набрало нужного числа голосов в свою поддержку. Согласно регламенту, полномочия спикера все равно закончились бы 30 июня, однако у депутатов оставалось право решить кадровый вопрос раньше этого срока.

И этим правом дума НГО воспользовалась: 21 июня в присутствии главы Находки Андрея ГОРЕЛОВА и депутата ЗС ПК Руслана МАНОКОНОВА депутаты единогласно освободили Михаила Пилипенко от обязанностей председателя. Второй вопрос повестки дня касался избрания исполняющего обязанности спикера думы НГО. Накануне фракция «Единой России» по согласованию с руководством регионального отделения «ЕР» внесла на рассмотрение думы две кандидатуры – Евгения ВОРОНИНА и Александра КИСЕЛЕВА, которые возглавляют постоянные депутатские комиссии. Кроме того, в кулуарах обсуждалась и кандидатура Михаила ВАСЕВА, исполнявшего обязанности спикера с момента ареста Михаила Пилипенко в марте текущего года. 

По итогам тайного голосования Евгений Воронин получил 15 голосов из 25. Однако от приставки «и.о.» он сможет избавиться не раньше 7 июля, когда должна состояться партийная конференция «ЕР» в Находке. Впрочем, кто бы ни стал в итоге председателем думы НГО, руководить ему придется недолго – полномочия находкинских депутатов истекают уже в 2017 году.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Дума  нго  депутаты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru