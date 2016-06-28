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Дума Находки сменит председателя за год до выборов
Пробуксовывавшее более полугода «переформатирование» городской власти в Находке вошло, наконец, в завершающую фазу. 21 июня дума НГО со второй попытки приняла отставку спикера Михаила ПИЛИПЕНКО, о которой он попросил сразу же после выхода из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, что на внеочередном заседании в середине июля депутаты отставку Пилипенко не приняли, поскольку его заявление о добровольном сложении полномочий не набрало нужного числа голосов в свою поддержку. Согласно регламенту, полномочия спикера все равно закончились бы 30 июня, однако у депутатов оставалось право решить кадровый вопрос раньше этого срока.
И этим правом дума НГО воспользовалась: 21 июня в присутствии главы Находки Андрея ГОРЕЛОВА и депутата ЗС ПК Руслана МАНОКОНОВА депутаты единогласно освободили Михаила Пилипенко от обязанностей председателя. Второй вопрос повестки дня касался избрания исполняющего обязанности спикера думы НГО. Накануне фракция «Единой России» по согласованию с руководством регионального отделения «ЕР» внесла на рассмотрение думы две кандидатуры – Евгения ВОРОНИНА и Александра КИСЕЛЕВА, которые возглавляют постоянные депутатские комиссии. Кроме того, в кулуарах обсуждалась и кандидатура Михаила ВАСЕВА, исполнявшего обязанности спикера с момента ареста Михаила Пилипенко в марте текущего года.
По итогам тайного голосования Евгений Воронин получил 15 голосов из 25. Однако от приставки «и.о.» он сможет избавиться не раньше 7 июля, когда должна состояться партийная конференция «ЕР» в Находке. Впрочем, кто бы ни стал в итоге председателем думы НГО, руководить ему придется недолго – полномочия находкинских депутатов истекают уже в 2017 году.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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