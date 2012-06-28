Чугуевцы выбрали главу района

ПРИМОРЬЕ, 28 июня, ZRPRESS. 24 июня состоялись досрочные выборы главы Чугуевского муниципального района. Из трех кандидатов избиратели отдали предпочтение единороссу, и.о. главы района Анатолию БАСКАКОВУ. За него отдали голоса 81,33% чугуевцев.

За Александра КИСЕЛЕВА проголосовало 14,68% избирателей, за Мирзу БЕЙБУТОВА – 2,34%. От партий был один представитель – Баскаков, остальные – самовыдвиженцы. Еще троим самовыдвиженцам было отказано в регистрации кандидатами на должность главы района.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».