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Зайцева избрали незаконно?..

28 Июня 2011, 13:02 | Приморье

Результаты выборов главы Кавалеровского района Сергея ЗАЙЦЕВА могут быть отменены судом. За нарушения с финансированием избирательной кампании.

Так, недавно Кавалеровским районным судом, куда обратился один из граждан Кавалерово, установлено, что кандидат от «Единой России» Сергей Зайцев, занявший пост главы Кавалеровского района по итогам выборов 13 марта этого года, использовал в своей избирательной кампании анонимные средства в размере свыше 500 тыс. руб. По закону на предвыборную агитацию кандидаты могли использовать средства помимо своего избирательного фонда, но в количестве, не превышающем 10% от установленного максимального размера фонда. На муниципальных выборах в Приморском крае максимальный размер фонда – 3 млн руб. А сумма анонимных пожертвований в фонд кандидата Зайцева на выборах главы района почти в два раза превышает 10-процентный лимит.

Кроме того, анонимные пожертвования в течение 10 дней должны быть перечислены в бюджет, в случае муниципальных выборов – в бюджет района. А в бюджет Кавалеровского района ни копейки из анонимных средств не поступило. Все это – достаточное основание, чтобы признать итоги выборов главы района незаконными и отменить их. Кстати, незадолго до суда представители С.Зайцева подали в официальные инстанции экземпляры приходных ордеров, в которые нужная информация была от руки дописана явно позже положенного. Но суд все же рассмотрел подлинные первые экземпляры приходных кассовых ордеров, они были предоставлены по запросу суда отделением Сбербанка РФ в г. Благовещенске. Установлены и анонимные жертвователи – ими оказались 5 топ-менеджеров ОАО «ДРСК» из Благовещенска – это головная компания, в которой трудился ранее С.Зайцев. Всего эти менеджеры перечислили в избирательный фонд С.Зайцева 1 млн руб.

Тем не менее, кавалеровский суд оставил в силе решение территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района от 14 марта этого года о результатах выборов главы района. Гражданин п. Кавалерова, подававший иск в суд на теризбирком с требованием отмены итогов выборов, обратился с кассационной жалобой на решение кавалеровского суда от 17 мая этого года в судебную коллегию по гражданским делам Приморского краевого суда. Слово – за краевым судом. Заседание назначено на 1 августа этого года.

Автор: Татьяна Курочкина
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