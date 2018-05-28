Путин рад тому, что в Приморье стало безопаснее

Президент посчитал «практически ценным» решение этой опасной проблемы

Решение ядерной проблемы Северной Кореи для России имеет большую практическую ценность ввиду ее географического положения. Об этом сказал президент России Владимир Путин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Мы - соседи Северной Кореи, и для нас, в отличие даже от самих Соединенных Штатов, решение северокорейской ядерной программы представляет большую практическую ценность. Полигон, на котором проводились ядерные испытания, находился всего в 190 километрах от нашей государственной границы», - пояснил он. Эту информацию передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что говорить о полной денуклеаризации КНДР можно, только дав Пхеньяну гарантии суверенитета и неприкосновенности. «Я глубоко убежден в том, что, если ничего не навязывать, не вести себя агрессивно и не пугать Северную Корею, то результат может быть достигнут, нужный нам, быстрее, чем многим кажется, и с меньшими издержками», - сказал Путин, добавив, что Москва считает важным проведение прямых переговоров между Соединенными Штатами и Северной Кореей.