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Приморский сенатор считает, что существует сговор международных организаций против России
Представитель Законодательного Собрания Приморья в Совете Федерации Вячеслав Фетисов отчитался о работе в 2013 году. Помимо рассказа о работе в СФ сенатор немало внимания уделил международной тематике – прежде всего, связанной вокруг Украины. По словам Фетисова, российским парламентариям «стоит многих нервов» отстаивание позиции РФ на встречах с зарубежными коллегами.
Вячеслав Фетисов напомнил, что российская делегация в ПАСЕ после крымских событий была лишена права голоса до конца 2014 года.
- Работать в плане межпарламентского диалога стало сложнее. На мой взгляд, имеет место сговор международных организаций против РФ. Много нервов тратится на то, чтобы сохранять спокойствие, когда все в один голос осуждают Россию. Очень трудно доказать политикам из других стран, что нашу страну нельзя мерять стереотипами, - рассказал Вячеслав Фетисов.
Помимо международной тематики представитель ЗС ПК в Совфеде ответил на вопросы приморских депутатов по поводу возможного запрета рознично продажи алкоголя лицам моложе 21 года (в прошлом году политики стал инициатором такого законопроекта). По словам Фетисова, дальнейшему ужесточению законодательства об обороте алкоголя мешают лоббисты в комитетах Госдумы, влияющих на эту отрасль. Многие из них – бывшие руководители предприятий-производителей алкоголя.
- На общем фоне снижения потребления алкоголя, в группе молодежи от 18 до 20 лет этот показатель, наоборот, растет. В Соединенных Штатах нарушение правил продажи алкоголя влечет серьезное наказание, вплоть до прекращения бизнеса. У нас в стране, к сожалению, шестнадцатилетний пацан может приобрести любой алкоголь, - посетовал Фетисов. Сенатор пообещал продолжить работу по ужесточению ответственности за алкоголизацию молодежи, поскольку такой шаг, по данным ВЦИОМ, поддерживает более 75 % населения РФ.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Никакого заговора нет. Есть США и их марионетки во всех этих ПАСЕ и прочей лабуде. Куда ни плюнь, сидит завербованный американцами еврокомиссар. Уже самих европейцев от этого тошнит. Не зря здоровые силы недавно прошли в Европарламент.