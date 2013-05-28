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Губернатор Приморья Миклушевский гарантировал инвесторам личное участие
Инвестиционная стратегия Приморского края будет разработана до конца 2013 года, сообщил 28 мая губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в отчете о работе краевой администрации за 2012 год.
По его словам, стратегия представляет собой ориентир для бизнеса в принятии решений об инвестировании в территорию. Понимании куда, в каком объеме, на каких условиях, при каких гарантиях выгодно начать свой бизнес в крае.
Губернатор отметил, что основные приоритеты инвестиционной политики края на 2013 год носят прикладной характер.
Во-первых, это предоставление льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль организациям, реализующим новые производственные проекты. Эти преференции будут распространяться на проекты, начатые с 1 января 2013 года.
Ставка налога на прибыль в этом случае на первые пять лет составит 0%, на последующие пять лет – 5%. По налогу на имущество ставки составят соответственно 0% и 0,5%.
"Каждому инвестору гарантированы прозрачные правила игры, сопровождение на всех этапах реализации проектов и, если понадобится, личное участие губернатора края", - пояснил Владимир Миклушевский.
К концу 2013 года планируется создать первые промышленные площадки в Надеждинского и Михайловского районах Приморья. Работу по подготовке площадок ведет Корпорация развития Приморского края (ОАО "Наш дом – Приморье").
В Михайловском районе, в частности, уже определены целевые инвесторы для размещения промышленных производств по глубокой переработке сельхозпродукции – ООО "АГРО-Биотех" и ООО "Агро-Инвест".
"АГРО-Биотех" планирует построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 1 млн тонн в год.
"Агро-Инвест" предлагает создать агропромышленный парк "Приморский", в котором будет собрана логистика по сбору сельхозпродукции и высокотехнологичная инфраструктура для ее долгосрочного хранения, переработки и транспортировки.
В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами по вопросам оформления земли и подключения к инфраструктуре.
На промышленной площадке Надеждинского района приоритетным является размещение транспортно-логистического комплекса.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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