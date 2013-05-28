Владимир Миклушевский: Приморцы почувствовали гордость за свой край

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 28 мая, в 11.00 начал свое выступление с Посланием Законодательному Собранию ПК.

Владимир Миклушевский подведет итоги 2012 года и наметит направления, по необходимо двигаться дальше. По словам главы региона, динамика роста экономики края в 2012 году была в 1,5 раза выше, чем в среднем по России.

«Промышленность края обеспечила четверть прироста валового регионального продукта. При этом в ведущих отраслях темпы роста у нас существенно выше, чем в среднем по России. Это промышленное производство Приморья — почти в 4 раза, обрабатывающее производство — в 3,5 и объем грузооборота транспорта — в 4 раза. Темпы роста сопоставимы с показателями ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Китаем, Республикой Корея», - сообщил Владимир Миклушевский.

Губернатор напомнил, что в 2012 году Владивосток успешно принял саммит АТЭС. В рамках подготовки к этому событию в столице Приморья создана необходимая инфраструктура. Завершено строительство двух сложнейших инженерных сооружений – моста через бухту Золотой Рог и моста через пролив Босфор Восточный – одного из самых больших в мире.

«Люди начали верить, что у края действительно большие перспективы. Достаточно вспомнить народные гуляния по случаю открытия моста через бухту Золотой Рог. Сотни тысяч горожан в этот день увидели родной город другими глазами. Помните, какая теплая и радостная была атмосфера? Приморцы почувствовали гордость за свой край», - отметил глава региона.

По мнению губернатора теперь главная задача исполнительной и законодательной власти объединиться для того, чтобы надежды жителей Приморья на успешное развитие края стали реальностью, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Наша задача не лозунгами, а на практике обозначить и реализовать программу развития Приморского края, понятную каждому приморцу. Работа должна быть ориентирована на людей, ведь без них мы ничего не сможем сделать», - подчеркнул губернатор.<

Напомним, в общей сложности заслушать послание губернатора собрались более 500 человек. Это депутаты краевого парламента, вице-губернаторы, руководители федеральных и региональных структур, директоры департаментов, главы городов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. А также председатели городских и районных дум, экспертных советов, ветераны, общественники, почетные жители Владивостока.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.