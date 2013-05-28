Приморский моногород ждет обновления

Всероссийская очно-заочная конференция, посвященная проблемам монопрофильных поселений, состоялась в Дальнегорске. Инициатором проведения конференции выступил местный филиал Дальневосточного Федерального университета, а доклады представили доктора и кандидаты наук, депутаты, предприниматели, административные работники.

Более 60 человек приняли участие в очной части двухдневной научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие моногородов: традиции и инновации», которая прошла в Дальнегорске 23-24 мая. Конференция была разделена на две части: практическую и теоретическую. В первый день работы, 23 мая, гости города были приглашены на экскурсию. Их познакомили с процессом добычи полезных ископаемых в рудных карьерах крупнейших дальнегорских предприятий ЗАО ГХК «Бор» и ОАО «ГМК «Дальполиметалл». Кроме того, докладчики и гости конференции побывали в дальнегорском музейно-выставочном центре, на смотровых площадках, на водохранилище «Горбушинское», осмотрели маяк Бринера, скалы «Два брата», церковь Анастасии Узорешительницы в селе Сержантово и хранящуюся здесь уникальную икону, которая побывала в руках императрицы Екатерины II.

Теоретическую часть конференции, которая прошла 24 мая, открыла глава Дальнегорского городского округа Светлана АРТЕМЬЕВА. Она приветствовала гостей и докладчиков, и прочла первый доклад, который назывался «О результатах и перспективах работы Дальнегорского городского округа (модернизация моногорода)».

Всего в ходе конференции было зачитано и обсуждено 19 докладов. Чтение докладов было разбито на три сессии. По окончании основной части работы, конференция приступила к обсуждению итогов конференции. Был обсужден и доработан проект резолюции конференции. Для окончательной подготовки резолюции созвана редакционная коллегия. Окончательный текст резолюции будет опубликован и разослан участникам конференции, а также в органы краевой и федеральной власти.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.