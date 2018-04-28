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Автор идеи разворота Амура поборется за пост губернатора Приморья
Бывший депутат Думы Владивостока Александр ПРИХОДЬКО стал одним из первых, кто изъявил желание участвовать в праймериз «Единой России» по определению кандидата от партии на досрочных выборах губернатора Приморья. Прием документов от желающих возглавить регион при поддержке «ЕР» завершится в следующий вторник, 8 мая, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что Александр Приходько являлся депутатом четырех созывов Думы Владивостока, однако выборы 2017 года он проиграл. Среди наиболее громких инициатив депутата – идея об изменении русла реки Амур и строительстве дамбы между материком и Сахалином. По мнению Приходько, реализация этого проекта позволит сделать климат в южной части Дальнего Востока значительно более теплым, чем сегодня. Однако научное сообщество к идеям экс-депутата отнеслось скептически. К слову, в Хабаровском крае, который по замыслу Приходько, должен стать площадкой для реализации его глобального проекта, в 2018 году также пройдут губернаторские выборы, но экстравагантный политик – во всяком случае, пока – в них не участвует.
Добавим, что еще одним участником губернаторских праймериз в Приморье станет молодой политик из Спасска-Дальнего Вячеслав ГНЕЗДИЛОВ, участвовавший в предварительном голосовании на выборах депутатов разных уровней в 2016-2017 годах. Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО на момент написания материала документы для участия в праймериз не подал, однако для этого у него есть еще несколько дней. Кроме того, региональный оргкомитет праймериз продолжает прием документов от участников праймериз по определению кандидатов в депутаты Заксобрания Приморья по округам №4 и №6. Подать заявку можно до 8 мая включительно.
Фото Vl.Ru.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Не, пока Амур не развернет - пусть не приходит! Нам болтуны не нужны!