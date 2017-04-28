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Департамент градостроительства Приморского края будет реорганизован
В Администрации Приморья намерены реорганизовать и перевести в проектный формат работы департамент градостроительства. Одна из причин – системные неисполнения поручений Губернатора. Об этом Владимир Миклушевский заявил, отвечая на вопросы депутатов Законодательного Собрания, сегодня, 28 апреля.
После ежегодного отчета, с которым сегодня выступил глава региона на очередном заседании Законодательного Собрания, Владимир Миклушевский ответил на вопросы депутатов.
Парламентарий Сергей Слепченко отметил, что за последние годы в Приморье много позитивных изменений, при этом остается проблемным вопрос строительства.
«Я говорю о работе департаменте градостроительства, который за последние годы превратился в департамент "градомучительства". Уже неоднократно ведомство срывало ваши поручения. Задач сейчас много, работа предстоит серьезная. Хотелось бы узнать, планируете ли Вы что-то предпринять?» – поинтересовался он.
Владимир Миклушевский заявил, что идет подготовка к реорганизации департамента градостроительства, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Мы хотим коренным образом изменить работу этого ведомства. Во-первых, весь департамент перейдет на проектный формат работы – это поможет нам контролировать исполнение моих поручений на всех этапах реализации проектов. Во-вторых, усилим взаимодействие департамента с отраслевыми ведомствами. Градостроители должны быть только исполнителями, а руководителем проекта должен быть профильный департамент: если это строительство больницы – департамент здравоохранения, школа – департамент образования и т.д.», – подчеркнул Губернатор.
В качестве примера Владимир Миклушевский привел строительство новой больницы в Чугуевке.
«Само здание строители сдали, но медицинского оборудования в нем не было. Департамент градостроительства не проработал этот вопрос с департаментом здравоохранения. В итоге больница открылась позже, чем могла бы. Подобные ситуации повториться не должны», – подчеркнул глава региона.
Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский выступил с ежегодным отчетом Законодательному Собранию края в пятницу, 28 апреля.
В своем выступлении глава региона обозначил ключевые показатели социально-экономического развития Приморского края, а также определил приоритетные задачи на текущий и последующие годы.
Фото: пресс-служба администрации Приморского края
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