Корректировка бюджета Приморского края привела к сокращению дефицита на 2,78 млрд руб.

В ходе апрельской сессии приморские депутаты одобрили масштабное сокращение расходных обязательств краевого бюджета, приняли закон о развитии казачества, заслушали отчет приморского бизнес-омбудсмена и подвели итоги работы Законодательного Собрания в 2014 году.

Первоочередным вопросом апрельской сессии стала, безусловно, корректировка краевого бюджета. В этом году главный финансовый документ края пересматривается уже в третий раз, но такая глубокая корректировка производится впервые, отметили народные избранники. Во главу угла были поставлены оптимизация расходов и сокращение дефицита бюджета.

Первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ, представляя поправки, напомнил, что таков федеральный тренд: регионам предписано снизить расходы не менее чем на 5% за счет повышения эффективности затрат. К тому же изменения, произошедшие на финансовых рынках, сегодня уже не позволяют компенсировать дефицит бюджета за счет заемных средств на приемлемых для администрации края условиях: процентные ставки по кредитам выросли весьма ощутимо.

«Мы вынуждены сокращать часть расходов в связи с ситуацией в стране, - комментирует председатель Законодательного Cобрания Виктор ГОРЧАКОВ. - Но самое главное, что уменьшается дефицит бюджета. Думаю, что это важный шаг для восстановления авторитета краевого бюджета перед банковской системой. Что касается социальных статей, то они остаются защищенными и сокращение их не коснется».

Предложенные поправки были приняты большинством голосов сразу в трех чтениях. В результате проведенной корректировки дефицит бюджета сократился с 7,23 млрд рублей до 4,45 млрд, доходы предусмотрены в объеме 82,59 млрд рублей, расходы - 87,04 млрд рублей.

Доходная часть краевого бюджета выросла на 918,7 млн рублей, прежде всего за счет субсидий и субвенций из федерального бюджета. Дополнительные средства пойдут на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, поддержку сельхозтоваропроизводителей, модернизацию систем профессионального и дошкольного образования и пр.

Что касается расходов, то в этот раз откорректированы были все 17 госпрограмм, которые реализуются на территории края. Причем по 5 программам финансирование было увеличено (развитие здравоохранения, социальная поддержка населения, содействие занятости населения, охрана окружающей среды и развитие сельского хозяйства).

Сокращение зарплат топ-чиновников и краевых депутатов на 10% (одобренное на мартовском заседании), уменьшение численности госслужащих в крае на 10%, экономия на конкурсных процедурах, отказ от начала строительства новых объектов капстроительства и увеличение сроков строительства других объектов также внесли свою лепту в сокращение расходных обязательств краевого бюджета.

В первом чтении парламентарии рассмотрели законопроект о народных дружинах, которые будут помогать полиции в охране общественного порядка. Документ предусматривает выдачу удостоверения народного дружинника, форменной одежды и отличительной символики, а также создание штабов для взаимодействия с полицией, органами местного самоуправления и СМИ. Сегодня народные дружины уже действуют в полутора десятках муниципальных образований Приморья - теперь их деятельность будет поставлена на законную основу.

Краевой закон о развитии казачества успешно прошел на апрельской сессии третье чтение. Здесь предусмотрена господдержка для казачьих обществ (субсидии, налоговые льготы). Согласно закону, казаки могут привлекаться для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения общественного порядка, борьбы с терроризмом, охраны лесов и пр.

Депутаты отметили, что пока документ носит рамочный характер. «Я уверен, что со временем появятся более конкретные формулировки, например по субсидиям - либо для строительства жилья, либо для получения земельных участков казаками», - считает депутат Константин МЕЖОНОВ.

В ходе апрельского заседания депутатам были представлены отчеты контрольно-счетной палаты Приморья и краевого уполномоченного по защите прав предпринимателей за прошлый год.

Бизнес-омбудсмен Марина ШЕМИЛИНА сообщила, что в 2014 году в ее адрес было направлено 282 обращения, из них 40% решены были в пользу предпринимателей. Больше всего обращений поступило от предпринимателей Владивостока (74%) и Уссурийска (6%).

Если говорить о проблематике, то на первом месте сфера земельного законодательства (17%). Во многих обращениях речь идет о высокой административной нагрузке на бизнес: в прошлом году в Приморье уменьшилось количество плановых проверок, но внеплановых стало больше. Кроме того, по словам Марины Шемилиной, предприниматели озабочены проблемой доступности финансовых ресурсов – это связано с повышением кредитных ставок, даже по ранее выданным кредитам. Не снимается с повестки дня высокая налоговая нагрузка на бизнес. Особенно сложно приходится малым и средним предприятиям, отметила бизнес-омбудсмен.

Депутат Дмитрий НОВИКОВ поинтересовался, что предпринимает аппарат бизнес-омбудсмена, чтобы число жалоб от предпринимателей сократилось. «В прошлом году мы вышли с инициативой о создании электронного реестра, куда бы предприниматели могли подать документы и проследить их путь, - ответила Шемилина. - Сейчас одна из главных задач - сделать так, чтобы регламенты, которые разрабатываются департаментом земельных отношений, обязательно прошли оценку регулирующего воздействия».

Александр КОСТЕНКО, возглавляющий комитет по экономической политике, отметил существенное улучшение качества работы краевого бизнес-омбудсмена. Это видно и по отзывам предпринимателей, и по решениям судов, подчеркнул депутат.

Наконец, парламентарии заслушали отчет Виктора Горчакова о работе Заксобрания в 2014 году. «Вся наша законотворческая деятельность направлена на ускоренное развитие дальневосточного региона, - заключил спикер. - Особое внимание в прошлом году депутаты уделяли созданию благоприятного бизнес-климата, привлечению инвестиций в экономику края, оказанию помощи в развитии малого и среднего бизнеса».

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.