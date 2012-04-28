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Ишаев: Губернаторами должны быть бывшие бригадиры, директора заводов, ректоры институтов
ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев считает, что выборы губернаторов и упрощенная система регистрации политических партий – это требование времени.
В интервью журналистам полпред заявил, что сегодня общество предъявляет совершенно иные требования по сравнению с предыдущими годами, сообщает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
«Происходит демократизация общества, общество раскрепощается, оно стало ставить перед властью порой неудобные вопросы. Государство, конечно же, должно адекватно реагировать на такие изменения. Проще всего – зажать развитие демократии и ничего не делать. Но так не будет. Выборы губернаторов и упрощенная система регистрации политических партий – это требование времени», - сказал он.
Полпред отметил, что его не пугает возможное огромное число партий, которое появится в стране, и в том числе на Дальнем Востоке России. «Многие сомневались, говорили, что упрощенная схема формирования партий вызовет много проблем. Надо понять главное - членами партий, их сторонниками будут наши жители, наши граждане, а с их мнением нельзя не считаться»,- добавил Виктор Ишаев.
По его словам, в ходе выборов избиратели сами дадут оценку партиям. «Люди будут оценивать партии по их делам. Впрочем, у партий, которые не делают ничего, а только будут говорить, критиковать, обманывать, тоже будет свой избиратель», - не исключил полпред.
Кроме того, Виктор Ишаев заявил о необходимости прямых выборов губернаторов. «Для людей, живущих на той или иной территории, важны именно прямые выборы губернаторов. Вводимые законодателем фильтры весьма условны. Окончательное слово будет все равно за избирателем. Для того, чтобы избиратель сделал правильный выбор, он должен знать всё о кандидате. Я считаю, что губернатор должен иметь значительный жизненный опыт. Губернаторами должны быть, к примеру, бывшие бригадиры, директора заводов, ректоры институтов, то есть те, кто в своей жизни уже чего-либо добились», - считает полпред.
В этой связи, по словам Виктора Ишаева, расширятся задачи полпредств в федеральных округах. «Думаю, что в новой политической жизни наша задача будет состоять в том, чтобы дать возможность людям правильно определиться, какой партии или какому кандидату на должность губернатора отдать предпочтение. Другая наша задача – настроить участников политической жизни на работу во благо людей. Политики должны работать во благо людей», - заключил полпред.
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