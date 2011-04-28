С 1 июня работникам бюджетной сферы Приморского края проиндексируют зарплату

Депутаты Законодательного Собрания приняли решение о повышении тарифных ставок на апрельской сессии.

Один из основных вопросов апрельского заседания краевого парламента – индексация заработной платы. Непосредственно перед сессией комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам рассмотрел изменения в закон "Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета". Учитывая рост инфляции, было предложено увеличить тарифные ставки с 1 по 18 разряд на 6,5% с 1 июня 2011 года.

Депутаты профильного комитета поддержали данный законопроект сразу в трех чтениях. Этот шаг позволит поднять заработную плату, прежде всего, врачам, учителям, воспитателям уже в ближайшее время.

На заседании краевого парламента депутатский корпус единогласно одобрил изменения в закон "Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета", сообщает пресс-служба ЗС ПК.