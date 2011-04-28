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Приморье грабят свои и чужие

28 Апреля 2011, 11:28 | Приморье

Браконьеры узнают о начале операции по их поимке в момент выбора пограничниками якоря у причальной стойки…

Способы сохранения разнообразия флоры и фауны на приграничных территориях Приморья обсуждали в Управлении пограничной службы ФСБ РФ по Приморскому краю.

Нерешенностям социально-экономических проблем приморской глубинки, когда все здоровое мужское и женское население вынужденно «записываться» в браконьеры, власти продолжают противопоставлять силовые методы.

Либо это угрозы и действия, подкрепленные карательными Кодексами, либо, в лучшем случае, проведение межведомственной спайки, с обсуждением методов защиты био и прочих ресурсов, с попытками вразумить безработное, ставшее уже иждивенческим, население.

Последний пример, когда вместо реальных предложений по развитию глубинки и периферии, полировались методы борьбы с браконьерством и контрабандой в приграничной полосе Приморского края, подала Федеральная пограничная служба ФСБ РФ по Приморскому краю.

Пограничники, на волне своего успеха в борьбе с нарушителями контрабандистами, решили этот успех закрепить, пригласив на круглый стол руководителей государственных заповедников и заказников края, непосредственно примыкающих к пограничной зоне. Последние, надо отметить, уважаемые в обществе люди, пришли на встречу не с пустыми руками.

Практически у всех руководителей масса наболевших вопросов как к самой погранстраже, так и адресованных непосредственно государству, которое еще тот скряга, во-первых, не платит, а, если и выделяет какие-то деньги, то сущие крохи.

Во-вторых, остаются без ответа вопросы взаимодействия на уровне оперативных служб и оперативного реагирования. Как сетовал один из «заповедных» директоров, реакция на сигнал о присутствие на режимной территории браконьеров, сильно запаздывает.

Кроме того, у директоров Государственных заповедников и заказников накопились проблемы, которые, если уж кому-то доносить, но только не к пограничникам. Фактически, ставшей двусторонней, встрече (присутствующие журналисты не в счет), не хватало представителей прокуратуры, УВД, других правоохранительных структур. А администрацию Приморского края, от которой было Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, должны были усилить чиновники, отвечающие за региональное развитие и инвестиции в периферию.

Поэтому-то слова Владимира Лакизо о том, что он и его Управление «заставили китайцев со своей стороны охранять границу», мало кого убедили: тут свои, доморощенные контрабандисты да браконьеры со всех щелей лезут. Более того, как сотрудники заповедников, так и пограничники сталкивают с прямым противодействием нарушителей пограничного и природоохранного законодательства.

Случай, когда целое село в Хасанском районе встало на защиту задержанного пограничниками за браконьерство земляка и его мощного катера, прогремел в прошлом году на всю страну. До стрельбы дело не дошло, спецгруппа из 12-го учебного погранотряда показала селянам, кто на берегу хозяин, но прецедент как говорится, на лицо.

Другой вопрос, который попытались решить на встрече директора заповедников – браконьерское имущество и что с ним делать? Именно оно, считают руководители охранных зон, выступает провокатором постоянных и изматывающих проверок.

Так директор Дальневосточного морского биосферного Государственного природного заповедника ДВО РАН Андрей МАЛЮТИН, уже который месяц ломает голову, что делать с северокорейскими баркасами, выброшенными на берег штормом? Если рыбаков из Чучхе собрали, пусть и не всех, и отправили на родину, то, что делать с посудинами, которые будучи элементом браконьерского промысла стали российскими априори? При этом, жалуется директор заповедника, он регулярно получает нагоняй от местной прокуратуры: баркасы старые, моторы дырявые, топливо течет и все это на строго охраняемой территории государственного учреждения!

Пограничники приморского УФПС ФСБ проблемы охраняемых территорий прекрасно знают, но как показал «круглый стол», звали они не челобитчиков, а внимательных слушателей побед и заслуг Управления. Ну а то, что на сигнал о нарушении браконьерами режима охраняемой зоны боевой корабль морских сил УФПС ответил только через сутки – издержки работы и результат утечки информации.

Как сказал один из замов начальника Управления, браконьеры узнают о начале операции по их поимке в момент выбора якоря у причальной стойки. При этом капранг недвусмысленно дал понять, что причину такой осведомленности приграничных преступников надо искать в самих заповедниках.

Общий характер встречи хоть и был сдобрен большой порцией обещаний планов и перспектив сотрудничества, ответа на вопрос, когда закончатся безобразия с незаконным предпринимательством не только в заповедниках-заказниках, на границе и вблизи нее, не дал.

Государство с принятием Лесного кодекса три года назад, практически «ушло из леса», с недавно принятым Водным кодексом «уходит из моря», оставляя все это богатое и огромное хозяйство на арендаторов, наивно полагая, что отныне там воцарится спокойствие и порядок, плюс прибыль от налогов и аренды. Но на практике мы видим хищническое разграбление природных богатств, проходящее под «шоковым» лозунгом: «Все на продажу!».

Автор: Ян Коноплицкий
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