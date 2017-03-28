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Администрация Приморья пополнилась новым вице-губернатором

28 Марта 2017, 12:16 | Приморье

Новый заместитель губернатора Приморского края Александр ЮРОВ будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального и лесного хозяйств. По мнению губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, появление в «белом доме» такого опытного хозяйственника, как Юров, заметно усилит команду, цитирует главу региона его пресс-служба.

Бывший заместитель главы администрации – начальник управления по вопросам ТЭК администрации Владивостока Александр Юров теперь будет курировать развитие энергетики на краевом уровне. Вице-губернатор Евгений ВИШНЯКОВ, ранее отвечавший за данные направления, теперь сосредоточится на предупреждении и борьбе с ЧС.

«Я очень доволен работой своего заместителя Евгения Вишнякова, особенно он доказал эффективную работу в период ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок». По моему поручению теперь он займется выстраиванием эффективной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае. Особенно важно начать эту работу сейчас, при вхождении территории в активную фазу паводкового и пожароопасного периодов», – заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, что вице-президент Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье», первый заместитель секретаря краевого отделения «Единой России» Андрей БРИК, как ожидается, станет новым заместителем главы Владивостока вместо ушедшего Александра Юрова. Новый вице-мэр многими рассматривается как потенциальный претендент на должность главы города в скором будущем.

Александр САЛКОВ. 

Автор:
Теги: Владимир Миклушевский  администрация  владивосток  политика  александр юров  приморский край 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ14:52, 28.03.2017#

    Одни и теже твариии разворовывают и бардак разводят

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ14:52, 28.03.2017#

    Одни и теже твариии разворовывают и бардак разводят

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ14:52, 28.03.2017#

    Одни и теже твариии разворовывают и бардак разводят

  • Estro15:13, 28.03.2017#

    А толку то, одним рылом больше, минус 300тыс р. в месяц + взятки.

    fhbwrhb
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