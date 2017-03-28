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Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
Как бы не пришлось потом Следственному комитету вновь исправлять ошибки отдельных партийных функционеров и политтехнологов!
«Мы работаем не ради пиара или стремления к власти, а на благо жителей Приморья», - заявил минувшей осенью в одном из интервью бывший мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ. Однако последние события показывают, что власть все-таки нужна: если не самому экс-градоначальнику, то уж точно – некоторым людям из его окружения. Среди участников праймериз «Единой России» оказались кураторы социальных программ фонда VVN, чьим идейным вдохновителем является упомянутый политик.
Как ранее предполагала Деловая газета «Золотой Рог» (материал «Николаев возвращает себе Владивосток» в номере за 11.10.2016 г.), бывший глава столицы Приморья нацелился на получение «пакета» голосов в представительном органе города. Будет ли этот «пакет» контрольным или хотя бы блокирующим, во многом решится 28 мая – в день праймериз «Единой России». Тем временем действующая городская администрация дистанцируется – во всяком случае, на словах – от борьбы за контроль над будущей думой, а нынешние депутаты сомневаются, стоит ли участвовать в праймериз в принципе.
VVN не прочь «курировать» Думу
Наблюдаемая в последние год-полтора публичная активность благотворительного фонда VVN в конце марта нашла свое отражение в списках участников праймериз «Единой России». Так, директор санатория «Амурский залив» и куратор программы «Здоровье» Олег МАТУСЕВИЧ выбрал для выдвижения одномандатный округ №10, куда входят часть территории Первомайского района Владивостока и остров Русский. Куратор программы «Спорт», тренер КГАУ «Краевая спортивная школа» Александр ЧЕРЕС пойдет на праймериз по округу №17 (71-й и часть 64-го микрорайона Владивостока).
В свою очередь, на округе №13 (Ленинский район) выдвинулся исполнительный директор ООО «Атлантикс Констракшн» Владимир ЛЕОНОВ, курирующий программу «Доступная рыба». В период, когда у власти во Владивостоке находился Владимир Николаев, Леонов занимал пост вице-мэра. Кроме того, именно он выступает одним из главных спикеров от имени фонда VVN в СМИ, что само собой пригодится в ходе избирательной кампании. Добавим, что в 2016 году Леонов баллотировался в Законодательное Собрание по списку «Единой России», но безуспешно: территориальная группа кандидатов, в которую он входил, получила более низкий процент голосов по сравнению с другими территориями.
Кто следующий?
Не исключено, что к Матусевичу, Чересу и Леонову присоединятся и другие связанные с деятельностью николаевского фонда лица: прием заявлений от желающих стать кандидатами «Единой России» продлится до конца апреля. Следует отметить, что, хотя де-юре Владимир Николаев не является руководителем благотворительного фонда VVN, его фотографии и цитаты активно используются в распространяемой фондом печатной продукции. Кроме того, в ходе встреч с населением и выступлений в СМИ кураторы программ фонда неизменно делают акцент на том, что приоритеты работы организации определяет экс-мэр Владивостока, а сами проекты носят стратегический характер и не связаны с какими-либо избирательными кампаниями.
Незадолго до выборов мэра Владивостока - 2004 Владимир Николаев уже делал акцент на социальные программы. По разным данным, за предшествовавший выборам год в подъездах домов Владивостока было установлено около 2 тысяч железных дверей, а с автолавок шла продажа рыбы и хлеба по сниженным ценам. Хотя оппоненты Николаева на тех выборах пытались представить подобную деятельность как подкуп избирателей, Ленинский суд Владивостока не нашел оснований для прекращения его участия в выборах мэра. 18 июля 2004 года, по итогам второго тура голосования, Владимир Николаев был избран главой столицы Приморья.
В ожидании неизбежного
Пока сторонники бывшего мэра активно набирают политические очки, команда нынешнего градоначальника снимает с себя ответственность за исход сентябрьских выборов. Первый заместитель главы Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ, с самого начала работавший в команде Игоря ПУШКАРЕВА, в недавнем интервью порталу VL.ru дал понять, что формировать подконтрольное большинство в следующем созыве гордумы нынешняя администрация не намерена.
«Можно избрать хоть весь состав «своих» депутатов, но эти депутаты изберут главой человека, устраивающего представителя федеральной власти», - объяснил Алексей Литвинов.
В этой связи не удивительно, что большинство действующих депутатов городской думы из «Единой России» не спешат с выдвижением на праймериз. Пока выдвинулись лишь те, кто имеет за плечами солидный финансовый и общественный ресурс, а значит, не слишком сильно зависит от ресурса административного, – это председатели комитетов Владимир ИСАКОВ и Михаил ВЕСЕЛОВ, а также депутат Дмитрий ЛЕГКИЙ.
О том, чтобы провести лояльных Игорю Пушкареву кандидатов по спискам «Справедливой России», после прошлогодних событий речь, понятное дело, не идет. Да и результат партии на последних выборах вряд ли может внушить тем, кто подумывает над выдвижением от «СР», уверенность в получении мандата.
Наблюдатели сходятся во мнении, что, независимо от исхода праймериз, участие в них представителей фонда Николаева станет демонстрацией растущего влияния экс-мэра на процессы не только в краевой столице, но и в регионе в целом. Куда менее вероятным представляется сценарий с использованием условного «блока Николаева» в качестве «страшилки» для избирателя: такой ход наверняка вызовет вопросы у многих партийцев (выдвинувшиеся кураторы программ являются членами «ЕР». - Прим. автора), к тому же бывший мэр сохраняет популярность у определенной части горожан. А в условиях продолжающегося кризиса экономики и банкротства значимых предприятий края, люди снова ценят дешевую рыбу и бесплатные билеты в кино – тем более когда о социальных программах экс-мэра им охотно рассказывают крупнейшие приморские СМИ… Как бы не пришлось потом Следственному комитету вновь исправлять ошибки отдельных партийных функционеров и политтехнологов!
Александр САЛКОВ.
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Думаю не лишне будет напомнить поклонникам мецената и бандита в одном стакане Владимира Винни-Пухова чем занимался и чем может заниматься выходец из ОПГ и ОПГ ЕР и какую помощь в развитии города приносят подобные доброхоты.