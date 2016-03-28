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В Приморье начинается предвыборная лихорадка
На центральной площади поселка Кавалерово 27 марта состоялся митинг жителей района, в котором приняло участие около 200 человек, сообщает собственный корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».
Главное, против чего протестовали кавалеровцы, как рассказал организатор митинга, помощник депутата Госдумы от КПРФ Сергей ПЛЕВАКО, это срыв срока выборов главы Кавалеровского мунобразования и поддержка идеи против расчленения района на предстоящих 18 сентября этого года выборах депутатов краевого Законодательного собрания.
23 марта закончился срок полномочий главы Кавалеровского района Сергея ЗАЙЦЕВА. Но до сих пор не сформирована конкурсная комиссия, и конкурс на замещение должности главы района не проводится. Тем самым нарушены ряд федеральных и краевых законов, а также Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы МО, согласно которому конкурс за замещение должности главы района должен был начаться за месяц до истечения полномочий главы района. Такое положение дел, как считают митингующие, сложилось в итоге отмены прямых выборов глав городских округов и муниципальных районов в Приморье.
В конце февраля этого года Законодательное собрание края с подачи Избирательной комиссии края приняло постановление об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Законодательного собрания края, которые состоятся 18 сентября этого года. Избиратели Кавалеровского района в результате раскиданы по двум избирательным округам. Часть района присоединили к Дальнегорску, Тернейскому и Чугуевскому районам, вторую часть – к Арсеньеву, Яковлевскому, южной части Чугуевского района. Тогда как раньше Кавалеровский район был более логично присоединен к Дальнегорску и Тернейскому району – соседям-северянам, у которых одни проблемы. Это, по мнению протестантов, сделано с одной целью: в угоду кандидатам от Единой России разбить протестный электорат района, который в 2011 г. на выборах депутатов краевого Заксобрания и ГД РФ проголосовал за коммунистов (конкретно – за Сергея Плевако и Алексея КОРНИЕНКО). И сейчас депутаты краевого парламента, большинство которых – единороссы, хотят просто помешать представителю Кавалеровского района (Сергею Плевако) победить на выборах.
Протестное голосование кавалеровцы показали и на выборах президента РФ: за Владимира ПУТИНА в районе голосовало менее 50% избирателей – это второй низкий показатель после Дальнегорска.
В итоге митинга принята резолюция, в которой решено потребовать от президента В. Путина отправить в отставку правительство Дмитрия МЕДВЕДЕВА и сформировать правительство национальных интересов. От прокуратуры края кавалеровцы потребовали рассмотреть вопрос привлечения к ответственности губернатора края за срыв выборов главы Кавалеровского района. От Избирательной комиссии края хотят добиться возвращения всех избирателей Кавалеровского района на выборах депутатов в краевой парламент в одномандатный избирательный округ № 17 (Дальнегорский городской округ, Тернейский и Кавалеровский МО). Резолюция содержит и требование вернуть в край прямые выборы глав городских округов и муниципальных районов. От депутатов Думы Кавалеровского района требуют не голосовать на выборах главы района за кандидатуры действующего главы Сергея Зайцева и его заместителя Марины ВОЛКОВОЙ, если они выдвинут свои кандидатуры на выборах.
Всех избирателей края кавалеровцы призвали на выборах 18 сентября этого года не голосовать за избранных от партии Единая Россия ныне действующих депутатов, которые принимают законы под себя и вопреки интересам граждан и страны. А также кавалеровцы призвали не голосовать 18 сентября за всероссийскую политическую партию Единая Россия.
«Мы – не бараны,- отметила в своем выступлении Галина Исакова.- Поддержим на выборах патриотические партии, не равнодушные к тому, что происходит» А Евгения Заварзина предложила обратиться к губернатору, чтобы он быстрее создал конкурсную комиссию, чтобы в районе прошли выборы главы и выбрали бы нового, более эффективного управленца.
Фото автора.
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Плевако лучше бы улицы подмел, вечный критикан.