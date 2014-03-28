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Депутат из Владивостока требует для города федерального статуса

28 Марта 2014, 11:35 | Приморье

Сделать из Владивостока отдельный субъект федерации решил депутат городской думы Александр ЮРТАЕВ. Парламентарий хочет инициировать обращение к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ о придании Владивостоку статуса города федерального значения. Как считает депутат, это даст городским властям дополнительные полномочия, а городу – дополнительное бюджетное финансирование. Правда, большинство коллег Юртаева его оптимизм не разделяют, считая, что необходимость обращения к главе государства нужно тщательно взвесить.

Документ был внесен в думу несколько дней назад за подписью трех депутатов от «Справедливой России», в том числе самого Александра Юртаева. По его словам, обращение уже поддержано городским Советом ветеранов, общественными организациями "Дети войны", "Благое дело" и Ассоциацией дачных хозяйств Надеждинского района.

- Проект восстанавливает историческую справедливость, ведь до 1995 года Владивосток фактически пользовался всеми правами отдельного субъекта федерации. Город сам мог принимать тарифы, социальные программы. Но затем постепенно превратился в дотационный, - говорит Юртаев. - Учитывая сегодняшнее внимание руководства страны к Владивостоку, город заслуживает того, чтобы приобрести федеральный статус в качестве отдельного субъекта федерации.

Депутат приводит в пример Севастополь, который при населении около 300 тыс. человек недавно стал третьим в России городом федерального значения. Аналогичный статус есть и у другой военно-морской цитадели – Санкт-Петербурга. Правда, его население составляет порядка 5 млн. человек.

Впрочем, пока энтузиазм Александра Юртаева не нашел понимания среди коллег. На очередном заседании гордумы 27 марта спикер гордумы Елена НОВИЦКАЯ обратила внимание эсера на то, что проект обращения не был рассмотрен на профильном комитете. В итоге вопрос так и не был включен в повестку дня: за такой вариант проголосовало всего пять депутатов.   

Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: депутат  юртаев 



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