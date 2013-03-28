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В Приморье изменена процедура распределения земельных участков для многодетных
Депутаты Законодательного Собрания внесли изменения в закон "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае".
Теперь, если гражданин два раза не участвует в жеребьевках, проводимых уполномоченным органом местного самоуправления, его фамилия сдвигается в конец очереди на получение бесплатного земельного участка для многодетной семьи, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе ЗС ПК.
Следует отметить, что в ходе обсуждения законопроекта во втором и третьем чтениях, законодатели отклонили поправку, в которой предлагалось разрешить многодетным семьям Владивостока бесплатно получать земельные участки не только по месту жительства, но и в других муниципальных образованиях, где они есть в наличии. Данное предложение не нашло поддержки у жителей Владивостока.
Рассчитывать на получение бесплатного земельного участка могут граждане, состоящие в зарегистрированном браке и имеющие трех и более детей, совместно проживающих с ними (с одним из них), и граждане, проживающие в не зарегистрированном браке, но являющихся родителями трех и более детей. Заявление на получение земли может быть подано ими совместно либо одним из них.
"В законе подробно прописан перечень документов, необходимых для предъявления в уполномоченный орган местного самоуправления для бесплатного получения земельного участка. Теперь разрешено подавать заявку на получения земельного участка совместно или одним из родителей, - пояснил депутат комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию Сергей КУШНЫРЬ.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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