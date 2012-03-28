Кадры 25-го региона: Владимир Миклушевский формирует новую администрацию

Новый губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ начал кадровые перестановки в администрации. Но сама структура осталась практически прежней. Причем на ключевых постах остались прежние вице-губернаторы.

Напомним, одним из первых заявлений Владимира Миклушевского еще как временно исполняющего обязанности губернатора Приморья стало обещание изменить структуру администрации края.

– Я намерен изменить структуру администрации, сделать ее более компактной и мобильной системой, чтобы, прежде всего, распределение обязанностей отвечало тем нуждам, которые есть. Она будет ориентироваться на нужды населения. И самое главное, чиновники будут знать, что эффективность их работы и качество, будет оцениваться населением, – сообщил СМИ в первый же день своего пребывания на должности, 29 февраля, Владимир Миклушевский.

Уже 16 марта после заседания Законодательного собрания, на котором его кандидатуру поддержали 34 из 38 присутствовавших депутатов, он заверил, что новая структура администрации готова.

Но о первых назначениях общественность узнала только 19 марта. Кадровое решение оказалось неожиданным для многих наблюдателей. Структура осталась практически прежней. Лишь сокращены две должности вице-губернаторов и теперь вместо десяти заместителей у губернатора их будет восемь. Зато не один, а два первых зама.

Причем на ключевых должностях остались те, кто работал в команде Сергея ДАРЬКИНА. Их полномочия изменились весьма незначительно.

Александр КОСТЕНКО остался курировать вопросы финансов, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, лицензирования и торговли, тарифообразования и имущественных отношений.

Владимир БАЛАН в должности вице-губернатора будет отвечать за вопросы градостроительства, дорожного хозяйства, земельных отношений, охраны объектов культурного наследия

Ивану МОСТОВИЧ доверены вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти, Законодательным Собранием Приморского края, связи. Он курирует сферы массовых коммуникаций, физкультуры и спорта, молодежной и внутренней политики.

Ирина СКОРОБОГАТОВА назначена вице-губернатором Приморского края – руководителем аппарата администрации Приморского края.

Лишь одно новое для Приморья имя было названо на этот день. Должность вице-губернатора, курирующего вопросы здравоохранения, образования, социальной защиты, труда и занятости населения, культуры получила Ирина ВАСИЛЬКОВА. Стоит отметить, что на столь высокий пост в Приморье она перешла с должности директора московского Дома культуры «Аструм», где работала с 1996 года. Впрочем, губернатор уверен, что с новыми обязанностями его протеже справится.

– Убежден, ваша успешная трудовая деятельность и тот факт, что вы работали «на земле», будут способствовать повышению качества работы в этом направлении, – напутствовал губернатор.

Через два дня, 21 марта, должность вице-губернатора получил полковник Федеральной службы безопасности в отставке Александр ЛОСЬ. – В администрации края он будет курировать вопросы общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, гражданской обороны и защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, правового обеспечения, – сообщили в пресс-службе администрации края.

Александр Лось родился в 1957 году во Владивостоке. После окончания Дальневосточного политехнического института, занимался научной работой. С 1983 по февраль 2011 году проходил службу управлении КГБ СССР, а затем в управлении ФСБ России по Приморскому краю в должности первого заместителя начальника УФСБ. С февраля 2011 года работал в ДВФУ в должности советника ректора по безопасности.

Пока последним стало назначение на должность начальника Управления по делам молодежи Александра КАЙДАНОВИЧА. Он также достаточно хорошо известен новому губернатору, поскольку с 2004-го был членом и председателем студенческого совета ДВГУ, а в апреле 2011 года был назначен директором департамента молодежной политики ДВФУ.

Пока не утверждены кандидатуры отраслевых вице-губернаторов и руководителей департаментов. Но уже можно сказать, что в новой администрации будет сохранена преемственность. Впрочем ожидать полной смены управленцев в «белом доме» накануне саммита АТЭС было бы не серьезно. Да и откуда взяться новой команде у человека, который только вчера встал у руля края. Судя по всему, процесс реорганизации структуры займет у Владимира Миклушевского отнюдь не 100 дней. Вначале нужно сформировать свою опору в крае.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».