Северное влияние Владимира Миклушевского

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ 20 марта посетил Арсеньев. Утром вертолет приземлился на площадке авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина. С цехов предприятия, выпускающего знаменитые боевые вертолеты КА-52 «Аллигатор», и начался визит губернатора в город оборонщиков.

Необходимо возрождать малую авиацию

В сопровождении управляющего директора ОАО «ААК «Прогресс» Юрия ДЕНИСЕНКО губернатор посетил несколько цехов, а также музей достижений завода.

Как доложил Юрий Денисенко, общая численность работников предприятия составляет около 6,2 тысячи человек. Всего на заводе расположено 30 цехов основного и вспомогательного производства. Сегодня предприятие обеспечено государственными оборонзаказами до 2020 года.

В цехе окончательной сборки специалисты продемонстрировали губернатору новейший боевой вертолет КА-52 «Аллигатор» – основной продукт предприятия, который поставляется в военно-воздушные силы России. Сейчас готовятся к производству вертолеты типа КА-52К (корабельный вариант), МИ-34С1 – легкий вертолет, КА-62 – средний многоцелевой вертолет. Сборку модели Ми-34С1 планируют начать уже в этом году. Благодаря особенностям конструкции час полета на такой машине будет обходиться дешевле, чем у многих аналогичных моделей.

Владимира Миклушевского заинтересовал проект по сборке 19-тиместных самолетов, которые подходят для полетов в отдаленные районы края – Дальнереченский, Ольгинский, Тернейский и другие. Для посадки такого самолета не нужна специально оборудованная площадка. Губернатор поручил рассмотреть возможность приобретения подобных моделей для развития малой авиации в крае.

«В Приморье необходимо возрождать малую авиацию. И завод «Прогресс» должен стать тем предприятием, которое будет производить самолеты для внутренних приморских авиалиний. Это лучший завод в стране, и у меня нет сомнений в том, что предприятие справится с этой задачей», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Гражданские профессии города оборонщиков

Губернатор также побывал на заводе «Аскольд». Он осмотрел цеха литья под давлением, глубокой переработки древесины и механосборочный цех.

«Я был на заводах «Прогресс» и «Аскольд» еще несколько месяцев назад и сегодня вижу позитивные изменения. Оборонные заказы – это необходимость, но важно, чтобы предприятия осваивали производство гражданской продукции. Мы должны обеспечить их госзаказами, а дальнейшая работа предприятий - это дело приморского бизнеса», - отметил Владимир Миклушевский.

На «Аскольде» губернатора интересовало прежде всего освоение предприятием производства гражданской продукции, «потому, что государство профинансировало очень серьезным образом гособоронзаказ, профинансировало НИОКР, то есть, по сути, профинансировало создание высоких технологий... Дальше дело бизнеса привести эти разработки и технологии в гражданское применение, вот тогда вся экономика начинает работать правильно».

В механосборочном цехе гендиректора ОАО Леонид КОЛЕСНИКОВ представил выпускаемую предприятием печатную рулонную офсетную газетную машину «Фактор-90». Следует отметить, что в настоящее время в России только два предприятия выпускают печатные машины такого класса, а по своей компактности аскольдовский офсет не имеет себе аналогов. Машина неоднократно экспонировалась на региональных и международных полиграфических выставках и вызывала неизменный интерес представителей полиграфического бизнеса. На сегодня изготовлено 136 печатных модулей, машина успешно эксплуатируется в 18 российских типографиях от Южно-Сахалинска до Подмосковья. В 2012 году планируется изготовить еще 40 машин «Фактор-90».

ОАО «Аскольд» эффективно работает и на рынке трубопроводной арматуры для теплоэнергетического комплекса, выпускает продукцию для нужд ЖКХ. Предприятие планомерно инвестирует средства в обновление парка технологического оборудования. Так, в конце 2011 года в цехе №33 установлены и находятся сейчас на стадии инсталляции новые станки: токарно-карусельный CJK5116/5225, вертикально-фрезерный VDF 1200 и два токарно-винторезных CKE 6180/2000. Эти станки высокопроизводительны, позволяют получать высокую чистоту поверхностей за счет обработки за одну установку, обрабатывают без применения специального инструмента детали сложной конфигурации, в том числе и крупногабаритные. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит значительно расширить ассортимент выпускаемой арматуры общепромышленного назначения.

В ходе осмотра цеха Владимир Миклушевский ответил на волнующие работников предприятия вопросы, касающиеся социально-экономического развития города и региона в целом.

После посещения механосборочного цеха делегация администрации края побывала в новом производственном комплексе по глубокой переработке древесины, который был запущен в эксплуатацию в конце 2011 года. Комплекс оснащен современным компьютеризированным технологическим оборудованием ведущих европейских производителей. Основная продукция – клееный мебельный щит из твердолиственных пород древесины – дуба, ясеня, ильма и березы желтой. Щиты предназначены для внутренней отделки жилых и офисных помещений, производства дверей, межкомнатных перегородок, столешниц, подоконников, лестниц, мебели, в том числе уличной и т. д.

Важнейший показатель комплекса – выпуск готовой продукции и ориентация на внутрироссийский рынок, тогда как многие деревопереработчики специализируются на экспорте «кругляка». В производственный комплекс входит также полностью автоматизированная котельная, которая работает на опилках и рубленых отходах деревоперерабатывающего производства и обеспечивает теплом всё производство — от сушильных камер до отопления главного корпуса. О посещении деревоперерабатывающего производства в своем микроблоге приморский губернатор написал: «Побывал на «Аскольде» в цехе деревообработки. Впечатляет!»

О дальнейших планах развития предприятия руководителю краевой администрации рассказал председатель совета директоров ОАО «Аскольд» Олег ВОЛКОВ. Владимир Миклушевский, будучи еще в должности ректора ДВФУ, в апреле 2011 года посещал «Аскольд», знакомился с производством. По словам губернатора, с тех пор многое изменилось в лучшую сторону, а выбранное руководством ОАО «Аскольд» направление развития производственной площадки он считает важным и соответствующим требованиям современной экономики.

Администрация и трудовой коллектив ОАО «Аскольд» уверены, что сотрудничество с новой администрацией края будет плодотворным, одно из приоритетных направлений деятельности предприятия – участие в краевых и городских программах, направленных на социально-экономическое развитие края и улучшение уровня жизни каждого его жителя.

В Арсеньеве - новый мэр

В Арсеньеве в большом зале Дворца культуры «Прогресс» состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА. В церемонии принял участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Церемонию открыл председатель территориальной избирательной комиссии Арсеньева Владимир ПЛЮТА, который огласил результаты прошедших выборов главы городского округа. Затем на сцену поднялся избранный глава городского округа Александр Дронин. Он дал присягу жителям города, подписал ее текст и передал его на хранение в Думу Арсеньевского городского округа.

Первым главу Арсеньева поздравил губернатор Приморского края губернатор. Владимир Владимирович отметил, что Арсеньев – прекрасный город с прекрасными людьми, в чем он убедился, посетив накануне ведущие предприятия, встретившись с жителями Арсеньева. А избранному главе города пожелал успехов на новом поприще.

Городу нужен рынок, а краю - новая лыжная база

Владимир Миклушевский посетил горнолыжную базу. Ситуация на ней такова: финансирование горнолыжки прекращено, а коллектив базы остался без работы. В адрес губернатора поступили три обращения от представителей общественности, коллектива работников горнолыжной базы и родителей, чьи дети занимаются данным видом спорта. Миклушевского просят оказать помощь и не допустить закрытия базы.

Губернатор проинспектировал ход строительства центра зимних видов спорта, который будет расположен на базе, а также установку системы оснежения. Строительство центра планируется завершить в ближайшие 2 года. Здесь будут расположены школа зимних искусств, гостиница, медицинский пункт, гостевые домики и кафе.

Директор краевой детско-юношеской спортивной школы Жан КУЗНЕЦОВ рассказал: для того, чтобы центр мог работать круглогодично, сюда планируется протянуть 4 километра ЛЭП.

Как доложили губернатору, в настоящий момент остро стоит вопрос финансирования. На подведение коммуникаций и развитие инфраструктуры необходимо 12 миллионов рублей, 6 миллионов из них можно привлечь за счет частных инвестиций.

«Это очень хорошо, что частному бизнесу интересны проекты по развитию массового спорта в Приморском крае. Центр обязательно должен быть достроен, а систему оснежения необходимо установить уже к ноябрю этого года. Кроме того, очень важно привести в порядок подъездную дорогу к центру», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Губернатор побывал на местном продуктовом рынке, пообщался с арсеньевцами. Жители пожаловались на высокие коммунальные платежи, в том числе на тепло и сообщили, что в городе не хватает рыбного рынка. По словам нового избранного главы округа Александра Дронина, вопрос с рыбным рынком уже решен. «Мы договорились с приморской компанией о поставках свежей рыбной продукции, которая будет реализовываться в городе без наценок», - сообщил он.

Отвечая на вопрос о стоимости услуг ЖКХ, Владимир Миклушевский рекомендовал жителям переходить на 12-месячную систему оплаты тепла, что позволит существенно снизить нагрузку на семейный бюджет в зимнее время. Губернатор отметил: после установки общедомовых приборов учета стоимость оплаты может снизиться до 30 процентов. Он посоветовал гражданам с проблемными вопросами обращаться на его личный сайт mikl.primorsky.ru.

Также в Арсеньеве губернатор посетил гимназию №7. Он осмотрел библиотеку, медицинский блок, учебные кабинеты, столовую, пообщался с преподавателями. В частности, его интересовал вопрос, как продвигается реализация проекта «Электронная школа». После этого Владимир Миклушевский посетил Детскую школу циркового искусства, посмотрел программу, которую ему подготовили воспитанники школы.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».