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Во Владивостоке на работу мэром без трудовой с печатью не принимают
Пока в правительстве всерьез обсуждают перспективы отмены трудовых книжек, в конкурсе на замещение должности главы Владивостока к этому документу относятся предельно серьезно. Благодаря этому список конкурентов и.о. главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА в конкурсе заметно сократился.
20 февраля конкурсная комиссия отсеяла девятерых участников конкурса в связи с непредоставлением ими полного пакета документов. «Нарушение» большинства дисквалифицированных претендентов – непредоставление копии трудовой книжки, заверенной по месту работы, либо ее заверение ненадлежащим образом. Исключение составил помощник судьи Александр ВЫСТАВКИН, который отстранен из-за того, что поданные им сведения о доходах и имуществе не заверены подписью. В анкете еще одного кандидата, специалиста по тендерам ООО «Бриз-ДВ», сведения о трудовой деятельности отличаются от данных, указанных в трудовой книжке. В конкурсе на данный момент продолжают участвовать 42 кандидата.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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