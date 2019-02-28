Во Владивостоке на работу мэром без трудовой с печатью не принимают

Пока в правительстве всерьез обсуждают перспективы отмены трудовых книжек, в конкурсе на замещение должности главы Владивостока к этому документу относятся предельно серьезно. Благодаря этому список конкурентов и.о. главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА в конкурсе заметно сократился.

20 февраля конкурсная комиссия отсеяла девятерых участников конкурса в связи с непредоставлением ими полного пакета документов. «Нарушение» большинства дисквалифицированных претендентов – непредоставление копии трудовой книжки, заверенной по месту работы, либо ее заверение ненадлежащим образом. Исключение составил помощник судьи Александр ВЫСТАВКИН, который отстранен из-за того, что поданные им сведения о доходах и имуществе не заверены подписью. В анкете еще одного кандидата, специалиста по тендерам ООО «Бриз-ДВ», сведения о трудовой деятельности отличаются от данных, указанных в трудовой книжке. В конкурсе на данный момент продолжают участвовать 42 кандидата.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.