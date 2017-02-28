Приморье отмечает пятилетку Миклушевского

Команде губернатора удалось сохранить заданный Саммитом АТЭС темп развития Приморья

Сегодня исполняется ровно пять лет с того дня, как в Приморском крае сменился глава региона. Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ стал губернатором на завершающем этапе подготовки к встрече лидеров стран АТЭС во Владивостоке, но именно ему предстояло дать ответ на волновавший общественность вопрос: есть ли жизнь после Саммита? И этот ответ оказался утвердительным: Приморский край использовал свой шанс на ускоренное развитие, оставаясь в центре внимания руководства страны и после 2012 года. Об итогах первой «пятилетки» Миклушевского - в обзоре Деловой газеты «Золотой Рог».





После саммита АТЭС Приморье по-прежнему остается в центре внимания первых лиц государства.

Рост в непростое время

Владимиру Миклушевскому выпало возглавлять Приморье в период, когда приток в край «легких» федеральных денег, связанных со стройками АТЭС, уже закончился, а новые инструменты вроде территорий опережающего развития, режима свободного порта и «дальневосточных гектаров» еще по-настоящему не «выстрелили». А если учесть, что на период 2012-2017 гг. выпали «война санкций», девальвация рубля и последовавший за ними экономический спад, то сохранение положительной динамики роста и социально-экономической стабильности становилось очень непростым делом.

Однако даже в таких условиях краю удалось сохранить положительную динамику роста во многих отраслях экономики, тем более что проведение Саммита АТЭС дало мощный импульс развитию экономики Приморья, а валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края вырос на треть - с 557,5 млрд рублей в 2012 году до 745 млрд рублей к концу 2016 года. Добыча полезных ископаемых за неполные пять лет выросла с 13,8 млрд рублей до 17 млрд рублей, объем продукции обрабатывающих производств - со 150 млрд рублей до 171 млрд рублей, производство и распределение электроэнергии - с 53,8 млрд рублей до 61,8 млрд рублей. Приморский край стал производить значительно больше сельскохозяйственной продукции - рост с 27,8 млрд рублей в 2012 году до 47,4 млрд рублей в 2016 году. В 1,5 раза вырос оборот розничной торговли - с 214,5 млрд рублей до 354,8 млрд рублей. За сухими цифрами статистики - новые предприятия, рост объема инвестиций в экономику Приморья и доходов жителей края. Важно, что по динамике основных экономических показателей регион выглядит лучше большинства субъектов РФ.

Положительная динамика имеет все шансы сохраниться и впредь: за время «после Саммита» в Приморье появились инструменты для стимулирования развития экономики края, притока инвестиций в регион. По поручению президента Владимира ПУТИНА образованы три территории опережающего развития, в рамках краевых программ ведется строительство инфраструктуры производственно-логистической ТОР «Надеждинская», специализирующейся на сельском хозяйстве и пищевом производстве ТОР «Михайловский», одной из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире ТОР «Большой Камень». Первые предприятия в рамках ТОРов - завод «Европласт» и свинокомплекс компании «Мерси Трейд» - начали работать осенью 2015 года.

Досье "Золотого Рога": Резидентами ТОР «Надеждинская» являются 17 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций 12,6 млрд рублей с перспективой создания более 2 тысяч рабочих мест. Семь резидентов ТОР «Михайловский», с которыми уже заключены соглашения, заявили инвестиции на общую сумму более 60 млрд рублей. В ТОР «Большой Камень», где строится крупнейшая в мире судоверфь «Звезда», сегодня шесть резидентов. Для этой территории опережающего развития Приморский край по поручению Владимира Путина участвует в создании социальной инфраструктуры - строительстве жилых домов для работников «Звезды».

Уже реализованы первые проекты и в рамках федерального закона «О Свободном порте Владивосток». Всего в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 235 заявок на общую сумму инвестиций более 300 млрд рублей с перспективой создания более 28 тысяч рабочих мест. 54 млрд рублей из общего объема заявленных инвестиций приходится на иностранные вложения. Кроме налоговых льгот и административных послаблений режим порто-франко предполагает уникальную пока для России процедуру - облегченный визовый режим для иностранных граждан. Соответствующий закон Госдума РФ приняла 22 февраля. Предполагается, что упрощенный визовый режим в Приморье заработает уже к третьему Восточному экономическому форуму, став приятным подарком не только для иностранных инвесторов, но и для туристов, которые, как показывает статистика последних лет, все чаще посещают край.

Востребованными у жителей Приморья и остальных россиян оказались и так называемые «дальневосточные гектары», предоставляемые бесплатно для строительства жилья или ведения хозяйственной деятельности. К середине февраля 2017 года в Приморье было подано свыше 20 тысяч заявлений на предоставление таких земельных участков. Главная задача закона - обеспечить приток населения в регион, ведь и для приморцев, и для жителей других субъектов РФ земельный надел станет отличной возможностью реализовать самые смелые планы или дать новый импульс уже имеющемуся бизнесу.

«Я подал заявку в многофункциональном центре в начале октября, затем всеми вопросами занялись в местной администрации, а уже через пару недель передали договор на подписание. Особенно порадовало то, что районные власти за свой счет провели межевание. Получается, и участок оформил, и деньги не потратил. А через пять лет эта земля в собственность ко мне перейдет», - считает фермер Владимир ЗОЛОТАРЕВ из Анучинского района Приморья. Он оформил договор на безвозмездное пользование участком земли на 30 соток в течение пяти лет, причем успел взять именно ту землю, которую возделывал много лет.

Огромный инвестиционный потенциал Приморья ежегодно презентует сам президент России: начиная с 2015 года Владивосток становится местом проведения Восточного экономического форума. На ВЭФ-2016, гостями которого стали 3,5 тысячи человек из 56 стран, было подписано 216 соглашений на сумму 1,85 трлн рублей. К третьему ВЭФ в рамках Свободного порта Владивосток должен заработать упрощенный визовый режим для иностранных граждан.

По мнению Владимира Миклушевского, Форум - это яркая демонстрация того, что Приморье - перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя.

«В 2016 году Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, это почти в три раза больше, чем год назад. Сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза превысила прошлогодний результат и составила около 200 миллиардов рублей. Итоги достойные, теперь из них появятся проекты уже на земле, с рабочими местами, налогами в бюджет, ростом ВРП», - заявил Владимир Миклушевский.

Добавим, что администрации края за пять лет доводилось не только участвовать в открытии новых предприятий, но и решать копившиеся годами проблемы на уже существующих. В лучшем случае их собственники или не проявляли интереса к развитию мощностей, находясь в Москве, а в худшем - просто доводили предприятие до банкротства и скрывались за границей, оставляя работников один на один с надвигающимся кризисом…

Подобные ситуации стали для Владимира Миклушевского настоящим испытанием. Но в итоге благодаря личному вмешательству губернатора удалось сохранить уникальные производства на дальнегорском «Боре» и Лермонтовском ГОКе, не допустить социальной катастрофы после консервации ГОКа в поселке Ярославском. По некоторым проблемным предприятиям губернатору пришлось принимать непростые решения - например, о погашении долгов по зарплате за счет бюджета Приморского края. Так было на владивостокском «Радиоприборе», где прежний директор попросту украл у людей деньги, оставив властям края «наследство» в виде многомесячных задержек зарплаты. Кроме того, вмешательство администрации Приморья позволило обновленному «Радиоприбору» (в текущем году он должен стать филиалом Дубненского машиностроительного завода. - Прим. автора) получить гособоронзаказ на три года.

«Край сильный по малому и среднему бизнесу - очень яркие и интересные проекты. Интересно, что у вас очень много женских проектов», - отметил в ходе одного из своих визитов в Приморье президент «Опоры России» Александр КАЛИНИН.

По поручению Владимира Миклушевского в крае на системной основе проводится комплексная работа по улучшению инвестиционного климата с применением проектного управления. В Приморье развиваются программы поддержки предпринимательских стартапов, идут ликвидация административных барьеров и упрощение разрешительных процедур - первоочередная задача региональной власти.

«Предприниматели ежедневно сталкиваются с различными проблемами, которые мешают их развитию. Скорейшее решение этих проблем требует постоянной, системной работы на всех уровнях власти. Не стоит забывать, что для бизнеса в первую очередь важны не показатели рейтинга инвестиционной привлекательности, а реальное ощущение позитивных изменений на себе», - считает Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА.

Декриминализация по всем фронтам

…Прибыв в Приморье 1 марта 2012 года - еще в статусе и.о. губернатора, - Владимир Миклушевский первым делом собрал в «белом доме» глав муниципальных образований края. Именно на той встрече новый глава региона обозначил в качестве своего основного приоритета масштабную декриминализацию экономики Приморья - что, само собой, подразумевало борьбу с коррупцией в органах власти.

В регионе с давними коррупционными традициями, о которых было известно далеко за его пределами, такое заявление прозвучало как настоящий вызов. Но время показало, что слова губернатора не разошлись с делом. Уже в первые годы «пятилетки» популярные у приморских чиновников «откаты» и «доли в бизнесе» превратились из предмета тайной гордости в «черную метку». Благодаря эффективной работе правоохранительных органов за минувшие пять лет наказание понесли десятки чиновников и депутатов разного уровня - в том числе в виде реальных тюремных сроков, в отношении других расследование уголовных дел еще продолжается. При этом ни политический вес, ни многолетний стаж работы в должности не стали иммунитетом от возмездия Фемиды - фигурантами уголовных дел по фактам коррупции и злоупотребления полномочиями стали те, кто начинал работать еще с девяностых.

«Когда я пришел работать губернатором в 2012 году, в первую очередь заявил о декриминализации региона. Эта работа продолжается и будет продолжаться, невзирая на должности. Это важная системная мера, которую ждут все жители страны», - не раз подчеркивал Владимир Миклушевский.

Характерно, что губернатор не закрывал глаза на нарушения закона со стороны краевых чиновников. Глава региона не раз подчеркивал, что одним из главных критериев работы в его команде является порядочность.

«В первую очередь для меня важно, чтобы подчиненные были порядочными и компетентными. Неминуемо будет наказан тот чиновник, который пытается получить взятку или «откат». Во власти не должно быть и людей с криминальным прошлым», - говорит Владимир Миклушевский.

В 2015 году по поручению главы региона был создан департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Большим достижением в борьбе с коррупцией стали развитие госуслуг в электронном виде и работа сети многофункциональных центров «Мои документы». За три года открыто 38 МФЦ и 75 их подразделений с общим количеством окон более 400. Сегодня через МФЦ можно зарегистрировать бизнес, получить паспорт, подать заявку на «дальневосточный гектар». Таким образом, возможности для коррупции, характерные для личного общения заявителя с чиновником, остались в прошлом.

Возвращая долги муниципалитетам

Конечно, избавление городов и районов от неэффективных, а порой и вороватых управленцев само по себе не решало стоящих перед ними проблем. Однако декриминализация муниципального уровня власти создала условия для того, чтобы субсидии из краевого бюджета расходовались строго по назначению.

Уже через несколько недель после саммита, при обсуждении бюджета Приморья на 2013 год, Владимир Миклушевский акцентировал внимание на необходимости «вернуть социальные долги» муниципалитетам Приморья, развитие которых в период подготовки к АТЭС, чего греха таить, ушло на второй план. Важным практическим шагом в этом направлении стало изменение пропорций софинансирования государственных программ Приморского края. По решению губернатора доля софинансирования программ со стороны бюджета региона увеличилась с 70 до 80 процентов, что позволило муниципалитетам участвовать в большем количестве программ и решать важнейшие социальные вопросы.

Губернатор регулярно бывает в муниципалитетах Приморья с рабочими поездками, особое внимание уделяя проверке работы социальных учреждений. По итогам «Большого проезда» в 2014 году был сформирован список из более чем 100 поручений главы региона, направленных на решение самых важных для каждой территории вопросов, определены сроки исполнения поручений и ответственные лица. Принципиально новой практикой для Приморья стало закрепление за каждым муниципалитетом куратора из числа вице-губернаторов, с которыми главы городов и районов работают в единой связке.

Важным приоритетом последних пяти лет стало улучшение транспортной доступности отдаленных муниципалитетов Приморья. В крае была фактически возрождена малая авиация: приобретение трех самолетов DHC-6 Twin Otter 400 и строительство новых посадочных площадок позволили создать сеть внутрикраевых авиамаршрутов, которой не было даже в лучшие советские годы. Сегодня путь из Владивостока на север края занимает чуть больше часа, а по стоимости билета новенькие самолеты успешно конкурируют с междугородними автобусами - на дотирование внутрирегиональных авиаперевозок бюджет Приморья выделяет 150 млн рублей ежегодно.

Жизненно важным - в прямом смысле слова - для районов Приморья оказалось приобретение вертолетов санитарной авиации. С февраля 2016 года два вертолета санавиации Приморья провели в небе более 630 часов, выполнив почти 200 вылетов и транспортировав 206 тяжелобольных пациентов. Винтокрылые машины также доставляют врачей Центра медицины катастроф в лечебные учреждения края к пациентам, которые не могут быть транспортированы по состоянию здоровья. Остается добавить, что одной из первых социальных инициатив Владимира Миклушевского, озвученной еще до саммита АТЭС, стало создание сети модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в приморской глубинке. Амбулатории появились даже там, где их никогда не было.

Новый стандарт демократии

В 2012 году одной из первых инициатив нового губернатора стало создание «Открытого правительства» Приморского края - системы общественных экспертных советов, которые бы проводили «нулевое чтение» важных для края законопроектов и рассматривали другие вопросы, имеющие большой общественный резонанс. В конце того же года первые ОЭС приступили к работе, а в начале 2014-го состоялось первое заседание Общественной палаты Приморского края - совещательного органа, до создания которого у предыдущей администрации руки так и не дошли.

«Такая форма взаимодействия значительно повышает эффективность работы представителей власти, поскольку политики слышат альтернативные точки зрения, а значит, могут всесторонне рассмотреть любой вопрос», - отмечает доктор экономических наук Александр ЛАТКИН.

Несмотря на то, что правом законотворческой инициативы ни экспертные советы, ни Общественная палата не обладают, они уполномочены рассматривать проекты нормативных актов. К решениям общественников по итогам так называемых «нулевых чтений» власти прислушивались не раз - так, например, было с вопросом об участии Приморья в пилотном проекте по введению соцнормы на электричество. А первым опытом конструктивного сотрудничества власти и общества стала так называемая «общественная приемка» объектов, построенных к саммиту АТЭС во Владивостоке, - ее итогом стали десятки предложений по дообустройству новых дорог. Многие предложения общественников - начиная от установки светофоров и заканчивая появлением дополнительных съездов и транспортных развязок - впоследствии были воплощены в жизнь.

Едва став губернатором, Владимир Миклушевский по-новому выстроил отношения с краевым парламентом. Глава региона и его заместители регулярно присутствуют на сессиях и заседаниях комитетов ЗС ПК, хотя до этого настоящим событием считалась возможность лично задать вопрос руководителю департамента.

«Держать руку на пульсе» главе региона помогают регулярные встречи с представителями бизнес-сообщества края, молодежью и спортсменами, активистами Общероссийского народного фронта. По словам сопредседателя приморского регионального штаба «Народного фронта» Романа ТИТКОВА, работать над своими проектами «фронтовики» намерены в тесном сотрудничестве с руководством края.

«Важно, что в Приморье есть возможность задать сложные вопросы напрямую губернатору, и он даст по ним поручения. Уверен, что такой формат поможет быстрее решать важные для приморцев задачи», - отметил Роман Титков.

Досье "Золотого Рога": Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ работает в Приморском крае с октября 2010 года, когда он был назначен ректором только что созданного Дальневосточного федерального университета. Бывший заместитель министра образования РФ возглавлял университет на самом ответственном этапе - объединения в новую структуру четырех ведущих университетов региона и подготовки ДВФУ к переезду в кампус на острове Русском. 28 февраля 2012 года, после отставки Сергея ДАРЬКИНА, президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ назначил Владимира Миклушевского исполняющим обязанности губернатора Приморского края, а 16 марта, после утверждения Законодательным Собранием Приморья, он официально вступил в новую должность. Спустя два с половиной года, в сентябре 2014-го, Владимир Миклушевский одержал победу на первых за 13 лет прямых выборах губернатора Приморского края. За него отдали свои голоса более 77% приморцев, принявших участие в голосовании.





Минувшей осенью губернатор провел несколько недель в районах, пострадавших от тайфуна «Лайонрок», лично курируя ход восстановительных работ.

Евгений СИДОРОВ.