Приморцы смогут летать в провинцию Канвон чартерным рейсом

Директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Алексей Старичков 27 февраля встретился с директором управления международного сотрудничества администрации провинции Канвон Республики Корея Ли Ук Джэ.

Алексей Старичков отметил, что две стороны связывает не только географическая близость, но и схожее понимание развития регионов.

«Эксперты двух стран высоко оценивают сложившиеся сотрудничество, его мощный потенциал и перспективы развития. Нашей общей задачей является совершенствование уже достигнутых результатов сотрудничества – увеличения количества туристов, рост объемов внешней торговли и инвестиционного сотрудничества, использования существующих паромных линий и создания новых транспортных маршрутов», - заявил директор департамента.

Ли Ук Джэ отметил, что Приморский край становится процветающим регионом.

«В Приморском крае быстро увеличивается количество туристов, в том числе и наших. Это свидетельствует о том, что внимание международного сообщества сосредотачивается на вашем регионе. С этим вас поздравляю! Край процветает», - заявил директор управления.

Алексей Старичков рассказал о новых направлениях развития региона и возможности использовать опыт провинции Канвон.

«Сейчас Приморье намерено создавать новые высокотехнологичные производства и высококвалифицированные рабочие места. Здесь появятся территории опережающего развития, особые экономические зоны. Формируется законодательная база, призванная создать привлекательный инвестиционный климат. Мы знаем, что провинции Кангвон удалось достичь больших результатов в подобной работе», - обратился Алексей Старичков к корейской стороне

Речь шла о технодолине медицинского оборудования и о технопарке, работающих в районе Вончжу провинции Канвон.

«Мы хотим использовать этот опыт. В частности, в области бенчмаркинга», - добавил он.

Ли Ук Джэ согласился, что отношения между Приморьем и провинцией Канвон плодотворны и их необходимо продолжать развивать. Так, по мнению представителя Республики Корея, действующее с начала 2014 года Соглашение об отмене виз является важным фактором сближения двух сторон. Плодотворно может повлиять на отношения и активизация паромного сообщения.

«С 1 мая также откроется чартерный рейс, который соединит два международных аэропорта – Янг Янг и Владивосток», - отметил Ли Ук Джэ.

В итоге встречи стороны подписали план совместных мероприятий по сотрудничеству между Приморским краем Российской Федерации и провинцией Канвон Республики Корея на 2014 год.

Напомним, в октябре 2013 года на острове Русский губернатор Приморского края Владимир Миклушевский открыл 18-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Тогда главы пяти регионов, в том числе Приморья и провинции Канвон, подписали Совместную декларацию.

ZRPRESS.RU, Владивосток.