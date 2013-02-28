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Миклушевский прожил, пожалуй, самый легкий период своего губернаторства в Приморском крае
Задача приморского губернатора на второй год - придумать имиджевую фишку для обеспечения края деньгами из Москвы.
Сегодня, 28 февраля, исполняется год с момента назначения Владимира МИКЛУШЕВСКОГО исполняющим обязанности губернатора Приморского края.
Годовщина (между исполнением обязанностей по поручению президента с 28 февраля до утверждения депутатами Законодательного Собрания 16 марта 2012 года) – дата значимая. Она как испытательный срок. Как время на притирку персоны и общества. Словом, первый год как та встреча по одежке или первое впечатление – создает мнение надолго вперед. Как человек общается, кого увольняет, куда ведет себя и видит ли цель…
Оборотная сторона везения
Владимир Миклушевский – везунчик. Не будучи политиком, он получил должность, на достижение которой некоторые, чего уж там, кладут немалые деньги, огромные усилия и даже жизни, и, бывает, безуспешно. Это удача, безусловно, даже если должность как цель не рассматривалась. Хотя видеть в факте губернаторства просто опыт без намерений двигаться по властной вертикали дальше было бы странным. Впрочем, и выскочить из вертикали при должном поведении не так легко, да и мало кто добровольно к этому стремится.
- Трудно представить, чтобы такой поворот судьбы ждал Владимира Владимировича в столице при тамошнем-то уровне конкуренции. Миклушевскому достался все-таки не самый последний регион, тем более, накануне такого громкого события как саммит АТЭС, - считает политолог Александр ЗЫКОВ. – За полгода до саммита он стал одним из его хозяев со всеми вытекающими последствиями вроде принципиально нового уровня общения и принимаемых решений. А также с точки зрения внимания правительства, которое уделялось Приморью накануне международной встречи, включая, конечно, огромные бюджетные вливания. В этом смысле легче всего губернатору было управлять краем именно в этот первый год. Дальше будет сложнее и в части управления, и в части обеспечения экономического развития Приморского края, и выполнения продекларированных обещаний. Дальше, как говорил герой известного фильма, сам, сам, сам… В тяжести этой ответственности и есть оборотная сторона везения.
Регион – не подарочек
Приморье – место не последнее (или так кажется отсюда?), но и не регион – подарочек. Выстроенная в домиклушевский период модель отношений власти и бизнеса представляла собой большую зависимость последнего от решений губернатора. И эта модель работала на бизнес-интересы губернатора, откровенно не давая развиваться среднему бизнесу, не включенному в эти отношения. С не имеющим личных бизнес-интересов в крае губернатором Миклушевским у малого бизнеса, да и бизнеса вообще, появились возможности для сотрудничества в инициируемых властями проектах. Пока потенциальность эта в реальность явно не переросла, но тем не менее…
Владимир Миклушевский – второе первое лицо Приморья из варягов. Это ни хорошо, ни плохо, это так. Первым был в 1959 году приглашенный поднимать далекий край из Белоруссии первый секретарь крайкома КПСС герой-партизан Василий ЧЕРНЫШЕВ. Остальных первых лиц мы «вырастили в своем коллективе». У антропологов есть критерий, за какой период человек со стороны может стать своим. Этот критерий не меняется от уровня развития общества. Владимир Миклушевский в него уложился.
Федеральный тренд губернатора
- Приморцы живут в региональном тренде своего развития, мы его понимаем, нам не нужно растолковывать его специфику. Владимир Миклушевский находится в федеральном тренде, у него другой взгляд на Приморье и иной подход к его управлению, - считает Александр Зыков. – И он пришел с совершенно другой моделью даже поведения – открытой, которая помогла ему за этот год здесь прижиться. Миклушевский, может, сам этого не понимает, но мы-то, местные, видим: он вовлек не в команду, а в работу личностей из разных доселе лагерей. Как пример, Александр КОСТЕНКО и Людмила ТАЛАБАЕВА. Но он не мог стать своим за год - маленький срок. Как варяг он добился максимального признания в регионе за это время. Уже хорошо, что он не называет нас приморчанами и не вызывает отторжения у журналистов. И они остались без привычной по отношению к властям почвы для иронии…
«Приморье больше не должно ассоциироваться с образом «краб, икра и криминал» - один из немногих выученных нами за год тезисов Владимира Миклушевского. И разве поспоришь? Спорить можно только об оттенках. Край «икры и крабов» - скорее Камчатка, а московский или питерский криминал - уж если речь об ассоциациях - из Владивостока выглядит отнюдь не краше, чем наш, доморощенный. Но таков взгляд губернатора на Приморский край из, выражаясь языком политолога, его федерального тренда.
Курс: Построить, Превратить, Пересадить…
За год Владимир Миклушевский обрушил на жителей Приморского края массу целей-задач, которые могут свидетельствовать либо о полном у нас здесь, как сказала бы молодежь, отстое, либо о том, что сам Владимир Владимирович для себя курс Приморья не определил. Он хочет создать здесь административный оффшор и построить рыбный рынок, заманить 10 млн туристов и превратить край в особую экономическую зону, создать систему электронного правительства и пересадить приморцев на авто с левым рулем, дать медикам зарплату в 104, тыс. рублей и построить много жилья эконом-класса, перенять опыт Татарстана и Калужской области, провести роуд-шоу Приморья в АТР, сформировать открытое правительство и общественную палату, за год так до конца и не получившиеся… Он требовал решить проблемы травли собак, роста тарифов ЖКХ и поборов при техосмотре, восстановить трамвайное движение на ул. Борисенко во Владивостоке… Вот недавно от нового начальника УМВД потребовал «принять все меры по завершению расследования убийства в Уссурийске», преступлений в долевом строительстве и «принять эффективные меры по усилению безопасности жителей».
- Наибольшая активность губернатора в Интернете совпала, с одной стороны, с его назначением, с другой, с выборами в думу в краевом центре и проведением референдума. То есть, я хочу сказать, активность была оправдана, - говорит Александр Зыков. – Сейчас в ней – столь большой - нет нужды. Возможно, она возобновится перед выборами мэра Владивостока, впрочем, это излишне, поскольку сам он не выбирается, - считает Александр Зыков.
Впрочем, медиарейтинг губернатора за этот год держится на очень достойном уровне, даже несмотря на его охлаждение к работе в соцсетях. За первые полгода Владимир Миклушевский обзавелся в Twitter более 4,7 тыс. читателей и написал 1849 твитов, вел непрерывный диалог с общественностью, обещая проверить, вникнуть, наказать, поручить или перепоручить. А 23 августа 2012 как отрезало. Губернатор сослался на занятость перед саммитом АТЭС, повлияла, возможно, и рекомендация Кремля не шибко активничать в соцсетях. Они, собирающие Болотные площади, стали не тем местом, где стоит активничать встроенным в вертикаль власти персонам.
Не упустить финансовый задор
Так, какой же курс Приморья дальше? В принципе он даже не то что просматривается, он со всей прямотой объявлен – Дальний Восток необходимо развивать, заявило правительство. Дальний Восток – это, прежде всего, Владивосток и отчасти Приморье, - так курс просматривается и в заявлениях Владимира Миклушевского.
- Все-таки, Владимир Миклушевский в стремлениях не упустить относительный финансовый задор последних лет в развитии Приморья не одинок: правительство осознало всю опасность недооценки ДФО, и, хочется верить, регион не бросит. Всем Дальним Востоком сразу заниматься невозможно. Так что инвестиции все-таки будут продолжены именно в экономику Приморского края, как самого близкого к АТР, - так видит положение дел политолог Зыков. – В этой ситуации задача приморского губернатора придумать имиджевую фишку для обеспечения края деньгами из Москвы. Именно так, к слову, я расцениваю его идею с постепенным пересаживанием жителей края за автомобили с левым рулем.
Полет стандартный…
И еще. Минувший год, как представляется, закрепил уже наметившуюся в последние годы тенденцию к переходу политической жизни Приморского края из статуса скандальной во всероссийском масштабе к тому, что можно назвать нормой. Современная политическая жизнь все меньше призывает к барьеру таких колоритных личностей как Евгения НАЗДРАТЕНКО, Виктор ЧЕРЕПКОВ, Константин ТОЛСТОШЕИН, Юрий КОПЫЛОВ, Владимир НИКОЛАЕВ и пр., уступая место прагматикам, умеющим, как бы помягче выразиться, лучше прятать свой интерес во власти.
- Я бы оперировал не понятием «норма», а термином «стандарт», - говорит Александр Зыков. – Это стандартизация политической жизни региона. Процесс целенаправленный, контролируется из Москвы. Да, Миклушевский не делает резких движений, и кажется, что политика становится скучнее. На этом фоне, кое-кто радуется, что тот же Николай МАРКОВЦЕВ может эту скуку разнообразить, надкусив «Яблоко». Словом, будут ли перспективы яркой политической жизни в Приморском крае в ближайшее время, такими, чтобы о них говорила бы вся страна? Думаю, вряд ли.
Ольга ЖУРМАН, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Казлевич12:18, 01.03.2013#
результат пока отсутствует. Хотя чего и ждать, от губера мало что зависит, все решается не им , даже почти все рекламируемые стройки типа НПЗ, газовые и пр. заводы и комплексы для края - это практически нечего кроме рабочие места - деньги и налоги минуют край. Вон газ подали в Приморье сколько было шуму. ны ваходе мы ни как не чувствуем - тарифы как обещали не уменьшились а скорее увеличились. Народ как уезжал так и узжает , а едут к нам сами знаете кто. БЕЗНАДЕГА.
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1234513:09, 01.03.2013#
Фишки нужны? Ну сделай Хасанский район исключительно ЗДРАВНИЦЕЙ всего Дальнего Востока! Запрети все дурацкие проекты испоганить юг Приморья пром. производством. Нефть, газ, уголь - всё это пусть концентрируется там, где уже складывается этот кластер, но Хасанский район должен быть только ЗДРАВНИЦЕЙ. Это мнение экспертного экологического сообщества и всех жителей края. Слабо поддержать? Заметим, поддержать это сможет только патриот России. Пятая же колонна не покладая рук трудится для сокращения численности населения страны, поганя места, где народ должен поправлять своё здоровье. Путин призывает к патриотизму. более того, считает необходимым выработать патриотическую идеологию для страны, в которой уже более 20 лет идеологии нет. Итак, что выберет наш уважаемый губернатор?- По делам их узнаете их. . . Ждём. Вместе с президентом России.
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