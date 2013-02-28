Миклушевский прожил, пожалуй, самый легкий период своего губернаторства в Приморском крае

Задача приморского губернатора на второй год - придумать имиджевую фишку для обеспечения края деньгами из Москвы.

Сегодня, 28 февраля, исполняется год с момента назначения Владимира МИКЛУШЕВСКОГО исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

Годовщина (между исполнением обязанностей по поручению президента с 28 февраля до утверждения депутатами Законодательного Собрания 16 марта 2012 года) – дата значимая. Она как испытательный срок. Как время на притирку персоны и общества. Словом, первый год как та встреча по одежке или первое впечатление – создает мнение надолго вперед. Как человек общается, кого увольняет, куда ведет себя и видит ли цель…

Оборотная сторона везения

Владимир Миклушевский – везунчик. Не будучи политиком, он получил должность, на достижение которой некоторые, чего уж там, кладут немалые деньги, огромные усилия и даже жизни, и, бывает, безуспешно. Это удача, безусловно, даже если должность как цель не рассматривалась. Хотя видеть в факте губернаторства просто опыт без намерений двигаться по властной вертикали дальше было бы странным. Впрочем, и выскочить из вертикали при должном поведении не так легко, да и мало кто добровольно к этому стремится.

- Трудно представить, чтобы такой поворот судьбы ждал Владимира Владимировича в столице при тамошнем-то уровне конкуренции. Миклушевскому достался все-таки не самый последний регион, тем более, накануне такого громкого события как саммит АТЭС, - считает политолог Александр ЗЫКОВ. – За полгода до саммита он стал одним из его хозяев со всеми вытекающими последствиями вроде принципиально нового уровня общения и принимаемых решений. А также с точки зрения внимания правительства, которое уделялось Приморью накануне международной встречи, включая, конечно, огромные бюджетные вливания. В этом смысле легче всего губернатору было управлять краем именно в этот первый год. Дальше будет сложнее и в части управления, и в части обеспечения экономического развития Приморского края, и выполнения продекларированных обещаний. Дальше, как говорил герой известного фильма, сам, сам, сам… В тяжести этой ответственности и есть оборотная сторона везения.

Регион – не подарочек

Приморье – место не последнее (или так кажется отсюда?), но и не регион – подарочек. Выстроенная в домиклушевский период модель отношений власти и бизнеса представляла собой большую зависимость последнего от решений губернатора. И эта модель работала на бизнес-интересы губернатора, откровенно не давая развиваться среднему бизнесу, не включенному в эти отношения. С не имеющим личных бизнес-интересов в крае губернатором Миклушевским у малого бизнеса, да и бизнеса вообще, появились возможности для сотрудничества в инициируемых властями проектах. Пока потенциальность эта в реальность явно не переросла, но тем не менее…

Владимир Миклушевский – второе первое лицо Приморья из варягов. Это ни хорошо, ни плохо, это так. Первым был в 1959 году приглашенный поднимать далекий край из Белоруссии первый секретарь крайкома КПСС герой-партизан Василий ЧЕРНЫШЕВ. Остальных первых лиц мы «вырастили в своем коллективе». У антропологов есть критерий, за какой период человек со стороны может стать своим. Этот критерий не меняется от уровня развития общества. Владимир Миклушевский в него уложился.

Федеральный тренд губернатора

- Приморцы живут в региональном тренде своего развития, мы его понимаем, нам не нужно растолковывать его специфику. Владимир Миклушевский находится в федеральном тренде, у него другой взгляд на Приморье и иной подход к его управлению, - считает Александр Зыков. – И он пришел с совершенно другой моделью даже поведения – открытой, которая помогла ему за этот год здесь прижиться. Миклушевский, может, сам этого не понимает, но мы-то, местные, видим: он вовлек не в команду, а в работу личностей из разных доселе лагерей. Как пример, Александр КОСТЕНКО и Людмила ТАЛАБАЕВА. Но он не мог стать своим за год - маленький срок. Как варяг он добился максимального признания в регионе за это время. Уже хорошо, что он не называет нас приморчанами и не вызывает отторжения у журналистов. И они остались без привычной по отношению к властям почвы для иронии…

«Приморье больше не должно ассоциироваться с образом «краб, икра и криминал» - один из немногих выученных нами за год тезисов Владимира Миклушевского. И разве поспоришь? Спорить можно только об оттенках. Край «икры и крабов» - скорее Камчатка, а московский или питерский криминал - уж если речь об ассоциациях - из Владивостока выглядит отнюдь не краше, чем наш, доморощенный. Но таков взгляд губернатора на Приморский край из, выражаясь языком политолога, его федерального тренда.

Курс: Построить, Превратить, Пересадить…

За год Владимир Миклушевский обрушил на жителей Приморского края массу целей-задач, которые могут свидетельствовать либо о полном у нас здесь, как сказала бы молодежь, отстое, либо о том, что сам Владимир Владимирович для себя курс Приморья не определил. Он хочет создать здесь административный оффшор и построить рыбный рынок, заманить 10 млн туристов и превратить край в особую экономическую зону, создать систему электронного правительства и пересадить приморцев на авто с левым рулем, дать медикам зарплату в 104, тыс. рублей и построить много жилья эконом-класса, перенять опыт Татарстана и Калужской области, провести роуд-шоу Приморья в АТР, сформировать открытое правительство и общественную палату, за год так до конца и не получившиеся… Он требовал решить проблемы травли собак, роста тарифов ЖКХ и поборов при техосмотре, восстановить трамвайное движение на ул. Борисенко во Владивостоке… Вот недавно от нового начальника УМВД потребовал «принять все меры по завершению расследования убийства в Уссурийске», преступлений в долевом строительстве и «принять эффективные меры по усилению безопасности жителей».

- Наибольшая активность губернатора в Интернете совпала, с одной стороны, с его назначением, с другой, с выборами в думу в краевом центре и проведением референдума. То есть, я хочу сказать, активность была оправдана, - говорит Александр Зыков. – Сейчас в ней – столь большой - нет нужды. Возможно, она возобновится перед выборами мэра Владивостока, впрочем, это излишне, поскольку сам он не выбирается, - считает Александр Зыков.

Впрочем, медиарейтинг губернатора за этот год держится на очень достойном уровне, даже несмотря на его охлаждение к работе в соцсетях. За первые полгода Владимир Миклушевский обзавелся в Twitter более 4,7 тыс. читателей и написал 1849 твитов, вел непрерывный диалог с общественностью, обещая проверить, вникнуть, наказать, поручить или перепоручить. А 23 августа 2012 как отрезало. Губернатор сослался на занятость перед саммитом АТЭС, повлияла, возможно, и рекомендация Кремля не шибко активничать в соцсетях. Они, собирающие Болотные площади, стали не тем местом, где стоит активничать встроенным в вертикаль власти персонам.

Не упустить финансовый задор

Так, какой же курс Приморья дальше? В принципе он даже не то что просматривается, он со всей прямотой объявлен – Дальний Восток необходимо развивать, заявило правительство. Дальний Восток – это, прежде всего, Владивосток и отчасти Приморье, - так курс просматривается и в заявлениях Владимира Миклушевского.

- Все-таки, Владимир Миклушевский в стремлениях не упустить относительный финансовый задор последних лет в развитии Приморья не одинок: правительство осознало всю опасность недооценки ДФО, и, хочется верить, регион не бросит. Всем Дальним Востоком сразу заниматься невозможно. Так что инвестиции все-таки будут продолжены именно в экономику Приморского края, как самого близкого к АТР, - так видит положение дел политолог Зыков. – В этой ситуации задача приморского губернатора придумать имиджевую фишку для обеспечения края деньгами из Москвы. Именно так, к слову, я расцениваю его идею с постепенным пересаживанием жителей края за автомобили с левым рулем.

Полет стандартный…

И еще. Минувший год, как представляется, закрепил уже наметившуюся в последние годы тенденцию к переходу политической жизни Приморского края из статуса скандальной во всероссийском масштабе к тому, что можно назвать нормой. Современная политическая жизнь все меньше призывает к барьеру таких колоритных личностей как Евгения НАЗДРАТЕНКО, Виктор ЧЕРЕПКОВ, Константин ТОЛСТОШЕИН, Юрий КОПЫЛОВ, Владимир НИКОЛАЕВ и пр., уступая место прагматикам, умеющим, как бы помягче выразиться, лучше прятать свой интерес во власти.

- Я бы оперировал не понятием «норма», а термином «стандарт», - говорит Александр Зыков. – Это стандартизация политической жизни региона. Процесс целенаправленный, контролируется из Москвы. Да, Миклушевский не делает резких движений, и кажется, что политика становится скучнее. На этом фоне, кое-кто радуется, что тот же Николай МАРКОВЦЕВ может эту скуку разнообразить, надкусив «Яблоко». Словом, будут ли перспективы яркой политической жизни в Приморском крае в ближайшее время, такими, чтобы о них говорила бы вся страна? Думаю, вряд ли.

Ольга ЖУРМАН, газета "Золотой Рог", Владивосток.