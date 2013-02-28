Москве не понравилось решение приморских депутатов всенародно выбирать губернатора

Депутатов ЗС ПК, после благополучно проведенной очередной сессии 27 февраля, пытались в срочном порядке собрать на сессию внеочередную, назначенную на сегодня, 28 февраля, в 16.00.

Судя по всему, Москве не понравилось решение депутатов Законодательного Собрания Приморья всенародно избирать губернатора.

Как рассказал «Золотому Рогу» приморский депутат Владимир БЕСПАЛОВ, сотрудники аппарата ЗС ПК начали обзванивать народных избранников вчера в 22.00. «На мои вопросы: чья команда и по какому поводу, ответа не последовало. Надо понимать, что созыв внеочередной сессии возможен в случае чьей-то инициативы, принятия решения Советом думы, выработкой проекта решения. Ничего это сделано не было».

Отбой внеочередной сессии был дан только сегодня в 11.00. Депутатская молва связывает произошедшее с «неправильным» вчерашним решением по поводу закона о выборах губернатора.

Депутаты запутались сами и запутали журналистов. От них требовалось лишь поддержать законопроект, который ввыводит норму, что каждый субъект федерации сам решает как выбирать губернатора: всенародно либо путем назначения президентом. Приморские депутаты забежали вперед и уже решили, что всенародно. На закона еще такого Госдума не принимала.

Ольга ЖУРМАН, газета «Золотой Рог», Владивосток.