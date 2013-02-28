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Москве не понравилось решение приморских депутатов всенародно выбирать губернатора
Депутатов ЗС ПК, после благополучно проведенной очередной сессии 27 февраля, пытались в срочном порядке собрать на сессию внеочередную, назначенную на сегодня, 28 февраля, в 16.00.
Судя по всему, Москве не понравилось решение депутатов Законодательного Собрания Приморья всенародно избирать губернатора.
Как рассказал «Золотому Рогу» приморский депутат Владимир БЕСПАЛОВ, сотрудники аппарата ЗС ПК начали обзванивать народных избранников вчера в 22.00. «На мои вопросы: чья команда и по какому поводу, ответа не последовало. Надо понимать, что созыв внеочередной сессии возможен в случае чьей-то инициативы, принятия решения Советом думы, выработкой проекта решения. Ничего это сделано не было».
Отбой внеочередной сессии был дан только сегодня в 11.00. Депутатская молва связывает произошедшее с «неправильным» вчерашним решением по поводу закона о выборах губернатора.
Депутаты запутались сами и запутали журналистов. От них требовалось лишь поддержать законопроект, который ввыводит норму, что каждый субъект федерации сам решает как выбирать губернатора: всенародно либо путем назначения президентом. Приморские депутаты забежали вперед и уже решили, что всенародно. На закона еще такого Госдума не принимала.
Ольга ЖУРМАН, газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Приморец14:13, 28.02.2013#
А при явке избирателей в пол-процента, как вы думаете кто победит?И уж точно, не патриот Приморья и даже России!Победит карман набитый бабками и чел. , который обязательно прогнется под Москву. Поэтому, разницы, московский ставленник или доморощенный кандидат, нет!
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Замполит14:05, 28.02.2013#
Всенародные выборы запросто приведут к власти кого угодно. И, скорее всего, вовсе не лояльного нынешнему Кремлю человека. Помните как было с Дарькиным. Народ, обозленный на Наздрата, отключения света, холод в домах, просто выбрал молодого бандюка. Правда, потом все трижды об этом пожалели, но наш народ, как известно, силен задним умом.
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Иван14:28, 28.02.2013#
Нам убрали минимальный порог избирателя, мы молчим, убрали графу проти всех, мы молчим, убрали всенародные выброры, молчим, сейчас хотят убрать второй тур, а что мы молчальники хотим, хорошо жить? ничего не делая? Надеясь на доброго дядю? Тут одно из двух, или выходить всем миром и требовать свое, или сопеть как сопели и терпеть.
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victor 123414:47, 28.02.2013#
Владивосток, Дальзавод, Форд и Брежнев. Брежнев, что скажу то и будет, Форд не верит. Б. Я и Компартия решили сократить зарплату наполовину, толпа ура, ура. Б. Я и Компартия решили сократить население наполовину через повешание, тишина-поднимается дрожащая рука, Форд оживился. Брежнев ну что еще. Работяга говорит, веревки самим покупать или профсоюз выделит. .
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Псевдоним11:03, 01.03.2013#
Наши избранные Наздратенко, Дарькин, пацаны вообще красавцы. Хоть чтото делали для приморья в целом. Старались удержать и помогать. Что сейчас твориться и что будет после страшно представить. Такое впечатление что Пуш. . . в, не на своем месте, даже сейчас снега чуть присыпало хрен проедешь, в городе черезвычайка. Мик. . . . й, он из Влада в край вообще ездил? Все вопросы которые он якобы решает для Приморья сводятся к Владивостоку, может еще Артем цепляют, хотя не . . . Артем не цепляют. Вот Вам и назначенные Маасквой наместники.
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Володя18:50, 01.03.2013#
Замполит, подлечи память. Для тебя, персонально. Во 2-йтур на выборах, о которых ты говоришь вышли Черепков, которого каким то чудом не сняли и Дарькин а 3-м, с большим отрывом был Апанасенко из Хабаровска. У властинебезосновательно появились опасения, что Черепков можетпобедить, вот его и сняли, как обычно в . . дцатый раз иостался Дарькин-родственная душа и примкнуший к немунепроходной хабаровчанин. Дарькин победил а Наздратенко, такой же вор как и Дарькин, здесь не причём, хотя, насчётхолода и света с тобой согласен. Черепкова с тех порубирают на дальних подступах, чтоб не мешал власти воровать.
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Кремль опасается, что в Приморье к власти могут прийти сторонники восстановления Дальневосточной Республики, поэтому усиленно заселяет регион узбеками, и не препятствует выезду русских. Многие из тех, кто способен думать и анализировать, уже уехали, и Москве нужно нейтрализовать тех, кто остался. Отсюда и суета.