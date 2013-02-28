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Москве не понравилось решение приморских депутатов всенародно выбирать губернатора

28 Февраля 2013, 12:51 | Приморье

Депутатов ЗС ПК, после благополучно проведенной очередной сессии 27 февраля, пытались в срочном порядке собрать на сессию внеочередную, назначенную на сегодня, 28 февраля, в 16.00.

Судя по всему, Москве не понравилось решение депутатов Законодательного Собрания Приморья всенародно избирать губернатора.

Как рассказал «Золотому Рогу» приморский депутат Владимир БЕСПАЛОВ, сотрудники аппарата ЗС ПК начали обзванивать народных избранников вчера в 22.00. «На мои вопросы: чья команда и по какому поводу, ответа не последовало. Надо понимать, что созыв внеочередной сессии возможен в случае чьей-то инициативы, принятия решения Советом думы, выработкой проекта решения. Ничего это сделано не было».

Отбой внеочередной сессии был дан только сегодня в 11.00. Депутатская молва связывает произошедшее с «неправильным» вчерашним решением по поводу закона о выборах губернатора.

Депутаты запутались сами и запутали журналистов. От них требовалось лишь поддержать законопроект, который ввыводит норму, что каждый субъект федерации сам решает как выбирать губернатора: всенародно либо путем назначения президентом. Приморские депутаты забежали вперед и уже решили, что всенародно. На закона еще такого Госдума не принимала. 

Ольга ЖУРМАН, газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Журман
Теги: ЗС ПК  депутаты  президент россии  выборы  владивосток  губернатор приморья 



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Комментарии

  • сухорадин13:14, 28.02.2013#

    Кремль опасается, что в Приморье к власти могут прийти сторонники восстановления Дальневосточной Республики, поэтому усиленно заселяет регион узбеками, и не препятствует выезду русских. Многие из тех, кто способен думать и анализировать, уже уехали, и Москве нужно нейтрализовать тех, кто остался. Отсюда и суета.

  • Псевдоним14:04, 28.02.2013#

    Шпион штоли

  • Приморец14:13, 28.02.2013#

    А при явке избирателей в пол-процента, как вы думаете кто победит?И уж точно, не патриот Приморья и даже России!Победит карман набитый бабками и чел. , который обязательно прогнется под Москву. Поэтому, разницы, московский ставленник или доморощенный кандидат, нет!

  • Псевдоним15:02, 28.02.2013#

    Нет слов +100 зачёт в точку:)

  • Псевдонимка11:00, 01.03.2013#

    А при победе коммунистов на предыдущих выборах, большинство все одно у пид-ков, это как?

  • Псевдоним15:03, 28.02.2013#

    А неплохо возродить ДВР !

  • Замполит14:05, 28.02.2013#

    Всенародные выборы запросто приведут к власти кого угодно. И, скорее всего, вовсе не лояльного нынешнему Кремлю человека. Помните как было с Дарькиным. Народ, обозленный на Наздрата, отключения света, холод в домах, просто выбрал молодого бандюка. Правда, потом все трижды об этом пожалели, но наш народ, как известно, силен задним умом.

  • Псевдоним14:57, 28.02.2013#

    ваще прям плюсану

  • Псевдоним14:15, 28.02.2013#

    Согласен, купить выборы не сложно, масса тому примеров. Например на фото, слева от председателя

  • Псевдоним14:16, 28.02.2013#

    А, что ты за народ то судишь, и каким умом он силен!??? Явно товарищщщщщщщ. . . с ПЖиВ. Вы дайте народу выбрать. . . и графу против всех верните и посмотрите свой рейтинг реальный а не дутый!!!

  • Псевдоним14:27, 28.02.2013#

    Графу "против всех" не вернут-выборов не будет. Остынь тёзка!

  • Псевдоним14:17, 28.02.2013#

    как в садике собираются сидят дуются а потом их ругают они исправляются и все рады

  • Тролль14:27, 28.02.2013#

    А на кой мне мнение кРЕМЛЯ?

  • Псевдоним14:28, 28.02.2013#

    Да уж точно, его взорвать нужно, и давно.

  • Иван14:28, 28.02.2013#

    Нам убрали минимальный порог избирателя, мы молчим, убрали графу проти всех, мы молчим, убрали всенародные выброры, молчим, сейчас хотят убрать второй тур, а что мы молчальники хотим, хорошо жить? ничего не делая? Надеясь на доброго дядю? Тут одно из двух, или выходить всем миром и требовать свое, или сопеть как сопели и терпеть.

  • victor 123414:47, 28.02.2013#

    Владивосток, Дальзавод, Форд и Брежнев. Брежнев, что скажу то и будет, Форд не верит. Б. Я и Компартия решили сократить зарплату наполовину, толпа ура, ура. Б. Я и Компартия решили сократить население наполовину через повешание, тишина-поднимается дрожащая рука, Форд оживился. Брежнев ну что еще. Работяга говорит, веревки самим покупать или профсоюз выделит. .

  • Псевдоним15:00, 28.02.2013#

    Мало ли , что не понравиться этим воровайкам из кремля !НАРОД будет выбирать губернатора в Приморье, а не кремль!Так, что миклушевскому НЕ светит !

  • Псевдоним11:03, 01.03.2013#

    Наши избранные Наздратенко, Дарькин, пацаны вообще красавцы. Хоть чтото делали для приморья в целом. Старались удержать и помогать. Что сейчас твориться и что будет после страшно представить. Такое впечатление что Пуш. . . в, не на своем месте, даже сейчас снега чуть присыпало хрен проедешь, в городе черезвычайка. Мик. . . . й, он из Влада в край вообще ездил? Все вопросы которые он якобы решает для Приморья сводятся к Владивостоку, может еще Артем цепляют, хотя не . . . Артем не цепляют. Вот Вам и назначенные Маасквой наместники.

  • Володя18:50, 01.03.2013#

    Замполит, подлечи память. Для тебя, персонально. Во 2-йтур на выборах, о которых ты говоришь вышли Черепков, которого каким то чудом не сняли и Дарькин а 3-м, с большим отрывом был Апанасенко из Хабаровска. У властинебезосновательно появились опасения, что Черепков можетпобедить, вот его и сняли, как обычно в . . дцатый раз иостался Дарькин-родственная душа и примкнуший к немунепроходной хабаровчанин. Дарькин победил а Наздратенко, такой же вор как и Дарькин, здесь не причём, хотя, насчётхолода и света с тобой согласен. Черепкова с тех порубирают на дальних подступах, чтоб не мешал власти воровать.

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