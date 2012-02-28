Северяне Приморья взывают к премьеру

Начал работу экспертный Совет по развитию северных территорий Приморского края. Он создан при депутатской группе Законодательного Собрания Приморского края по инициативе депутата ЗС Сергея СЛЕПЧЕНКО в конце января. За это время совет определил приоритетные направления работы, под Обращением к председателю правительства Владимиру ПУТИНУ собрал 14 тыс. подписей жителей Дальнегорского округа и Тернейского района.

В обращении говорится, что развитие края имеет стратегическое значение для баланса сил в АТР. Северные территории обладают огромным нераскрытым потенциалом. За последние двадцать лет на территории произошло тотальное упрощение структуры производства. Многие предприятия прекратили работу. Если в 1989 году население Дальнегорска превышало 50 тысяч человек, то к 2009 году сократилось до 40 тыс. Сегодня экономически активное население и, прежде всего, молодежь покидают северное Приморье. Поэтому необходимо срочное принятие экономически обоснованной и социально направленной комплексной программы развития северных территорий края.

В Дальнегорске, по мнению авторов, необходимо установить жесткий контроль федеральной власти над ситуацией на предприятиях «Бор» и «Дальполиметалл», помочь им в модернизации производственной базы. Нужно принять программу капремонта и строительства социального жилья с учетом тепло-энергосберегающих технологий в условиях севера. Требуется принять программу развития экологического туризма (как внутреннего, так и международного), предусматривающую строительство туристической инфраструктуры, с учетом уникальных природных условий региона.

Необходимо строительство асфальтированной дороги от Дальнегорска до Тернея с последующим расширением дорожной сети на весь Тернейский район. Давно назрело и решение проблемы по обеспечению жителей бесперебойным электроснабжением (строительство ЛЭП) и устойчивой телефонной связью. Для обеих территорий необходима газификация населенных пунктов, воссоздание и развитие общедоступной малой авиации.

В состав совета вошли работники предприятий «Бор» и «Дальполиметалл», сотрудники учреждений культуры и образования, представители Совета ветеранов, депутаты местной думы, журналисты дальнегорских СМИ, представители Тернейского района. Объединяет всех этих людей одно – желание процветания территории, на которой они живут.

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".