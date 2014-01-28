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В Приморском крае районам подрежут функции и дотации
Каким был прошедший 2013 год для Кавалеровского района? С какими итогами встретил Новый год поселок Кавалерово? Каковы перспективы района? На эти и другие вопросы накануне "Золотой Рог" попросил ответить главу Кавалеровского района Сергея ЗАЙЦЕВА.
- Наверно, один из главных итогов года - это исполнение бюджета-2013…
- Бюджет 2013 года мы исполнили с небольшим дефицитом по понятным причинам - выполняли указы президента по повышению зарплаты в сфере дополнительного образования, дошкольного образования, участвовали в огромном количестве программ федеральных и краевых. Есть небольшое снижение доходной по поступлениям по единому налогу на вмененный доход из-за уменьшения количества индивидуальных предпринимателей. Мы заработали пока 59 миллионов рублей, за год будет 61 миллион. Серьезно работаем с должниками по налогам – земельному, НДФЛ, налогу на имущество.
Трудности были связаны с выполнением указов президента о повышении зарплаты работникам дошкольного и дополнительного образования, но мы их выполнили. Выполняем мы и указ о ликвидации очереди в детсады. К 2015 г. мы надеемся ликвидировать очередь в детские сады. Это деньги федеральные, краевые и собственные.
- А каков будет бюджет-2014? Это бюджет выживания или развития?
- Бюджет-2014 будет трудный, это связано с изменениями в федеральном и краевом бюджетах. Мы серьезно стараемся заниматься пополнением бюджета района, сокращением расходов. Произведено сокращение персонала администрации района, технического центра. Оптимизировали расходы по всей бюджетной сфере.
Изменится структура бюджета района: это программный бюджет, составленный на основе краевых и местных программ.
Участвуем в федеральных и краевых программах на основе софинансирования. Это касается строительства нового детсада, реконструкции детсадов, капремонта жилья, спортивных сооружений. В любом случае мы будем пользоваться субсидиями.
- Какие будут доходы-расходы бюджета, дефицит?
- Мы планируем дефицит бюджета в полмиллиона рублей. Своих доходов планируем чуть меньше уровня 2013 г., так как есть снижение доходов от малого и среднего бизнеса за счет роста страховых сборов, сейчас эта проблема решена. Доходов планируется собрать 363,3 миллиона рублей вместе с дотациями. И 41,9 миллиона своих доходов. И расходов будет 363,8 миллиона рублей. Сравнительно с 2013 г. бюджет прошедшего года был больше, так как мы содержали дошкольное образование, своих доходов также было больше – 61 миллион рублей. Но у нас уменьшится в два раза поступление НДФЛ, «уходит» на 2014 год дошкольное образование на краевой уровень, за счет этого произойдет и снижение дотаций края. Бюджет у нас трехлетний, мы планируем его еще на 2015 и 2016 годы.
- Предпринимательство – один из главных источников доходов бюджета района. Как местная власть поддержала предпринимателей в этом году?
- Программа по поддержке малого и среднего бизнеса Кавалеровского района – одна из самых больших в крае. 19 декабря на совете предпринимателей подвели итоги реализации программы по поддержке предпринимательства. В этом году из федерального, краевого и местного бюджетов выделено на гранты для предпринимателей района почти 4 миллиона рублей. Из них 2,8 миллиона – федеральный бюджет, и по 550 тысяч рублей – деньги краевого и местного бюджетов. Всего 12 предпринимателей и предприятий получили финансовую поддержку.
Консультативную поддержку получили 52 объекта предпринимательства. В этом году совет предпринимателей впервые распределял гранты на конкурсной основе. Выбирали наиболее эффективные предприятия, создающие рабочие места.
- Какие предприятия поддержали?
- Предприятие по выращиванию грибов в Фабричном, сельхозпроизводителей, пчеловода, предприятие по ремонту транспорта, цех по производству изделий из бетона, производство сэндвич-панелей, детский игровой клуб «Мадагаскар», а также «АСО-1» и «Кавалеровотрансавто» по лизингу на технику. Предприниматели дают треть налогов от общего объема.
Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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