Приморью показали, кто в доме хозяин

И этот хозяин находится в девяти часах лета от Владивостока

Земельный конфликт между мэрией Владивостока и администрацией Приморского края был неизбежен, поскольку федеральный центр частенько принимает такие законы, которые наделяют территории обязанностями, но не правами и оставляют Москву главным арбитром в решении ключевых региональных проблем

Полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ и министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА провели на прошлой неделе два рабочих дня во Владивостоке. Каждому из дней был посвящен насущный для территории вопрос.

В первый день обсуждался процесс бесплатного выделения в Приморском крае земли многодетным семьям, во второй - будущее социально-экономического развития Приморья. Оба вопроса непростые. Но если по первому по итогам двухдневных встреч можно сказать «лед тронулся», то по второму определенность появится не раньше середины года. Только к 1 июля может быть скорректирована опережающая программа развития территории.

Землю народу! Наконец-то

Многотрудный процесс поиска свободных участков земли под строительство жилья для семей с двумя и более детьми в Приморском крае, кажется, нашел точку опоры. Подтвердило это совещание во Владивостоке при участии двух федеральных ветвей власти – Полпредства и Минвостокразвития. При содействии наделенного большими полномочиями дальневосточного полпреда и зампредседателя Правительства РФ Юрия Трутнева, кажется, решена длившаяся не один год проблема дефицита свободных земельных площадей под жилую застройку. Региональные власти, как ни старались, не смогли этого добиться. Можно, конечно, свалить все на региональных чиновников, но повсеместное возникновение по России примерно одинаковых проблем говорит о том, что дело не столько в неповоротливых или, к примеру, излишне алчных местных властях. Просто в стране земельное законодательство до сих пор остается ущербным. Главы краев и областей почти везде имеют трения с мэрами городов по части разделения функций управления землей. И ситуация во Владивостоке здесь только подтверждает данные опасения. В приморской столице земля вообще была выведена из подведомственности городской администрации. Чего уж там – это просто уникальная ситуация, когда разрешение на строительство, к примеру, магазина или кафе в городе приходилось выбивать в кабинетах краевой власти. Точно так же и краю, особенно в преддверии подготовки к саммиту АТЭС, на своей шкуре пришлось испытать это. Как говорится, куда ни глянь, везде земли Минобороны, заповедников, лесничеств и прочих федеральных структур.

Между тем от решения земельной проблемы напрямую зависит социально-экономическое будущее территории, в частности выбор площадок под территории опережающего развития.

Семьи могут надеяться

По данным департамента земельных и имущественных отношений Приморского края на 20 декабря 2013 года, с заявлениями о предоставлении земли в органы местного самоуправления в Приморье обратилось 5 129 граждан. В соответствующий реестр были включены 4 748 семей, из них 1 569 уже получили участки. В целом по краю, за исключением Владивостока, обеспеченность землей составляет 47%. «Муниципалитеты в настоящее время формируют 1 727 участков, что позволит в этом году полностью обеспечить землей граждан, стоящих в реестре», - считает директор департамента Наталья СОКОЛОВА.

Однако на совещании по вопросам предоставления земли многодетным семьям в Приморье полпред отметил очень низкие в крае темпы предоставления участков, и непрозрачность рынка земли. «Сегодня, к сожалению, потребность таких семей во Владивостоке закрыта на 7%. Это почти ничего! Учитывая особый принцип разделения земель во Владивостоке, значительная доля которых не принадлежит муниципалитету, многодетным семьям обещаны земли, находящиеся сегодня в федеральной собственности, и участки лесного фонда. Причем эти участки будут предоставляться с готовой инфраструктурой», - подчеркнул Юрий Трутнев. За выполнение этого поручения краевые и муниципальные чиновники ответят головой, пригрозил полпред.

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уточнил, что «на создание инфраструктуры в бюджете края заложены средства и при необходимости они будут увеличены для того, чтобы помочь муниципалитетам выполнить эти работы». И напомнил, что подведение инфраструктуры к участкам – это зона ответственности глав муниципалитетов.

Уже в ходе совещания было подписано соглашение о передаче Фондом РЖС (Федеральный Фонд содействия жилищному строительству) в муниципальную собственность Владивостока участка земли площадью 2 100 гектаров по улице Артековской.

То есть выходит, что владивостокский мэр не зря бил во все колокола, что у города реально нет земли, если эту самую землю нашли, только отобрав ее у федеральной структуры?

В Приморье по поручению Владимира Миклушевского органами местного самоуправления сформирован план-график предоставления земельных участков для многодетных семей. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте администрации Приморского края на странице департамента земельных и имущественных отношений.

Владивосток «расширят»

По Владивостоку из-за неурегулированности земельных отношений из 1672 граждан, включенных в реестр, землей обеспечены только 127 человек. Между тем принятый в конце 2013 года закон «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», позволяющий выделять участки молодым семьям и семьям с двумя детьми, вызвал дополнительный спрос на землю под жилищное строительство. Было подсчитано, что только за первую неделю действия этого закона подана почти тысяча новых заявлений. Большинство желающих хотят иметь землю в краевом центре. Так, по данным департамента земельных и имущественных отношений, от жителей Владивостока поступило 707 заявлений, Уссурийска - 103 заявления, Артема - 85, Находки - 35, Арсеньева - 23 заявления.

Комментируя итоги совещания при полпреде мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ сказал:

- Сегодня на совещании принято решение, что большой участок земли воВладивостоке, который хотели оставить в федеральной собственности (Фонд РЖС), будет отдан многодетным семьям. Благодаря этому все, кто сегодня стоит в очереди на землю, смогут ее получить, и останется задел на будущее. Мы только в конце прошлого года разрешили вопрос с лесничеством, и теперь оно не препятствует тому, чтобы мы регистрировали лесные участки и предоставляли их многодетным. По нашим оценкам, мы можем подыскать на территории города около 5 тыс. участков, а с решением вопросов по водоохраной зоне водохранилищ - еще больше.

Буквально на днях депутаты поправкой в краевой закон обеспечили жителям Владивостока возможность получать землю не только на территории города, но и в других районах Приморского края. Город уже подписал соответствующие соглашения с Надеждинским и Шкотовским районами.

- Мы поможем городу поискать земли на территории города, имею в виду изменение градостроительного плана, - поддержал мэра губернатор. - Иными словами, какой-то критической ситуации с предоставлением земли по 837 и 150 законам не существует, нужно лишь желание их исполнять. Мы будем исполнять их вместе с администрацией Владивостока, надеюсь, преодолеем трудности, - дополнил Владимир Миклушевский.

Угощаю всех!

Еще большую интригу вызвало высказывание Юрия Трутнева о том, что полпредство совместно с Минвостокразвития готовят предложения Президенту РФ о предоставлении земли гражданам в независимости от состава семьи.

«Это те, кто живет на Дальнем Востоке или кто хочет приехать сюда. У нас Дальний Восток – это 36,6% территорий России. Здесь земли свободной достаточно. А она один из важнейших экономических ресурсов. Если мы его людям дадим, то это мощнейший рычаг развития территории», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Планы, конечно, хорошие, вот только из печального опыта выделения земли многодетным понятно, что из физического наделения землей всех желающих дальневосточников выйдет мало что хорошего. Тот же кавардак с площадями и взаимные упреки властей. Москва никак не хочет наделять власти регионов сколь-либо серьезными функциями. И уж тем более муниципалитеты. Зато спрашивает со всех по полной.

С города особый спрос за инвестиции

С землей, кажется, разобрались. А что касается вопроса социально-экономического развития Приморского края, то здесь ясности придется ждать до 1 июля. Открывая посвященное этому совещание, Юрий Трутнев буквально сказал следующее:

- Мы занимаемся подготовкой системы управления, анализом программы развития Дальнего Востока. Она должна быть переработана, она должна ориентироваться на позицию тех, кто живет и работает на Дальнем Востоке, кто лучше нас знает ситуацию в регионе. – Подчеркнув, что состав Министерства развития Дальнего Востока обновился практически полностью, Юрий Трутнев добавил, что «сегодня мы больше будем слушать». - Но мы совершенно уверены в том, что Дальний Восток не может и не должен развиваться исключительно за счет бюджетных инвестиций, так не бывает. Бюджетные инвестиции должны создать условия для роста частных инвестиций, экономической инициативы людей. Владивосток в этом отношении находится на отдельной позиции на всем Дальнем Востоке. Наверное, ни одна территория в округе е получила такого количества средств в рамках подготовки инфраструктуры к форуму АТЭС, как Владивосток. Нам надо понять, как эту инфраструктуру сделать ядром экономического, творческого развития.

Участники совещания слушали доклад вице-губернатора Александра КОСТЕНКО. С какими проектами и перспективами знакомил новый состав Полпредства и Минвостокразвития, журналистам почему-то не показали. Информацию ограничили короткими комментариями по итогам совещания, больше похожими на заклинания о том, как все будет хорошо. Причем так хорошо, что население Приморского края ни за что больше не захочет отсюда уезжать.

Узнать о планах процветания Приморья население сможет уже не в столь отдаленной перспективе. Президент РФ Владимир ПУТИН отвел на подготовку конкретных предложений по созданию на Дальнем Востоке территорий опережающего развития время до 1 июля этого года.

- В ходе обсуждения администрация края обозначила 12 площадок под будущие технопарки, - сообщил журналистам Министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА по итогам совещания. - Мы договорились, что сотрудники Минвостокразвития, обладающие необходимой компетенцией и квалификацией, проведут аудит этих территорий на месте. Совместно с руководством края мы должны выйти на итоговые финальные предложения по формированию данных территорий, включая весь комплекс связанных вопросов.

Территории опережающего развития, по словам министра, должны стать флагманским инструментом активизации экономического развития, поэтому «сегодня важно определиться, где и какие территории можно создать, при этом не допуская ошибок в их создании». Для этого потребуется в сжатые сроки устранить неопределенность в части земельных участков, обеспечения их необходимой инфраструктурой и поиска кадров для размещаемых на них производств. Предстоит решить вопросы установления преференций и стимулирующих льгот.

Губернатор Владимир Миклушевский заметил в свою очередь:

- Мы сегодня практически не говорили на совещании о развитии социальной сферы. Но это важнейший фактор развития экономики. Если люди не будут чувствовать себя комфортно, то начнется отток населения, и никакого инвестора мы сюда не сможем привлечь. Мы почти не говорили о развитии образования, хотя это – важнейший фактор для любого инвестора. Это абсолютно комплексная задача. Здесь нельзя выделить какую-то отдельную составляющую, - отметил губернатор.

Полпред Юрий Трутнев считает, что должны быть найдены инструменты, чтобы край развивался еще быстрее, чтобы сюда приезжали люди.

- Прежде всего, это касается поддержки экономических проектов – больших и малых, подчеркнул он. - Необходимо поддерживать все проекты, поскольку они важны для людей, должны быть улучшены условия для ведения бизнеса. Нам надо ставить значительно более жесткие задачи, нежели в целом по сокращению сроков административных процедур в России. Нам предстоит разбираться, как работает таможня на границе, как работают рыбная, лесоперерабатывающая отрасли. Это - темы будущих встреч и совещаний, - обозначил задачи Юрий Трутнев.

Все это, конечно, хорошо. Вот только где-то мы все это уже слышали?..