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В Кавалерово уже выстроилась очередь на кресло мэра

28 Января 2011, 10:58 | Приморье

13 марта в Приморье пройдут выборы трех глав муниципальных районов – в Кавалеровском, Пограничном и Дальнереченском районах. Так, в Кавалерово уже 4 потенциальных кандидата подали в избирком заявления о намерении побороться за этот пост.

Среди претендентов – пенсионер Александр РОВКОВСКИЙ (подполковник милиции), пенсионерка Раиса МАЛЯКИНА (экс-спикер мункома Рудненского городского поселения), Леонид КОСТРУБОВ – гендиректор ООО «Форкрафт» и экс-глава района Сергей ПЛЕВАКО. Последний прописан в п. Рудном Кавалеровского района, а работает заместителем директора владивостокского ООО «Транспортное агентство автомобильных грузопассажирских перевозок».

Чтобы зарегистрироваться, кандидатам нужно собрать по 259 подписей избирателей или внести денежный залог. Пока неизвестно, на кого «поставит» местное отделение партии «Единая Россия», но наблюдатели предполагают, что это могут быть как нынешний глава района Андрей КАЗДОРФ, так и директор Северных электрических сетей, депутат районной думы Сергей ЗАЙЦЕВ. Преимущество Каздорфа – опыт управленца, преимущества Зайцева – молодость (по сравнению с прочими возможными кандидатами), опыт работы в реальном секторе экономики, наконец, депутатский стаж, что означает знание бюджетных проблем территории, и неиспорченные отношения с губернатором и с местной политической и деловой элитой, что немаловажно для мэра.

Автор: Татьяна Курочкина
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