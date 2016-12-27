Стартовый отрезок пройден

На последнем в 2016 году заседании депутаты Законодательного собрания Приморского края рассмотрели более полусотни вопросов

Календарный год новый созыв Законодательного Собрания Приморья завершил принятием краевого бюджета, устранением преград для покупки еще одного самолета региональной авиации и обращением к председателю Госдумы РФ по поводу заготовки дров, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Таковы основные решения, принятые парламентариями в ходе очередного заседания ЗС ПК 21 декабря.

Бюджеты выверены

Первоочередным вопросом декабрьской сессии стало принятие в третьем чтении бюджета Приморского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Обсуждение поправок в законопроект о бюджете и изменение его основных параметров состоялись на предыдущем заседании, поэтому в третьем чтении бюджет-2017 депутаты ожидаемо утвердили большинством голосов.

Как отметил спикер ЗС Приморья Александр РОЛИК, в новый год край входит с надежным, социально направленным бюджетом. Напомним, что в процессе работы над документом произошло увеличение доходной части на 13,4 млрд рублей за счет федеральных средств, что позволило учесть предложения депутатов: председатель профильного комитета Галуст АХОЯН отметил увеличение ассигнований по ряду статей, таким как социальная сфера и дорожное хозяйство. Согласно утвержденному закону о бюджете Приморского края на 2017 год, доходы краевой казны должны составить 84,3 млрд рублей, расходы - 90,9 млрд рублей, дефицит - 6,6 млрд рублей.

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2017 год, также утвержденный 21 декабря в окончательном чтении, составит 23,5 млрд рублей. Как отметил заместитель председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Геннадий ЛАЗАРЕВ, финансирование здравоохранения увеличивается на 1 млрд рублей по сравнению с 2016 годом, при этом бюджет ТФОМС будет бездефицитным.

Лизинг выгоднее кредита

В конце 2016 года в Приморье было принято решение о приобретении третьего самолета для перевозки пассажиров внутри региона. В отличие от двух ранее купленных воздушных судов, третье планируется приобрести на условиях лизинга. Срок аренды составит пять лет, после чего самолет перейдет в краевую собственность. Однако для того, чтобы в течение этого срока на законных условиях осуществлять содержание и техническое обслуживание самолета, необходимо было принять поправки в краевой закон «О транспортном обеспечении населения в Приморском крае». 21 декабря депутаты ЗС ПК утвердили изменения сразу в трех чтениях.

- Малая авиация в Приморье бурно развивается: количество перевезенных пассажиров выросло с 5 тысяч до 25 тысяч в год, - отметил депутат Сергей ИЩЕНКО. - Мы рассчитываем, что приобретение третьего самолета позволит закрыть все потребности отдаленных районов Приморья в надежном транспортном сообщении. При этом приобретение по лизингу окажется намного выгоднее, чем с привлечением кредитных средств.

Дровами займется Госдума

Согласно краевому законодательству, одной из функций парламента Приморья является защита интересов жителей региона на федеральном уровне. Реализуя эту функцию, 21 декабря Законодательное Собрание направило обращение к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу ВОЛОДИНУ по вопросу внесения изменений в Лесной кодекс. Цель приморских депутатов - обратить внимание федеральных законодателей на актуальный вопрос заготовки гражданами валежника для собственных нужд, прежде всего - для отопления.

Как пояснил зампредседателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Эдуард ЦОЙ, в Лесном кодексе РФ в настоящее время отсутствует такое понятие, как «сухостойная, ветровальная, буреломная древесина, или валежник». Это делает почти невозможным отпуск такой древесины гражданам, что, в свою очередь, усложняет процесс заготовки дров сельскими жителями. В Законодательное Собрание постоянно поступают обращения от приморцев по этому поводу, а ситуация с обеспечением жителей края дровами регулярно обсуждается в стенах ЗС.

По мнению приморских депутатов, принятие поправок в Лесной кодекс РФ позволит гражданам легально заготавливать дрова вблизи населенных пунктов. Кроме того, уборка такой древесины, которая легко воспламеняется, позволит защитить лес от пожаров, будет способствовать улучшению санитарного состояния лесных участков.

Рассмотрев более 50 вопросов повестки заседания, утвердив программу законодательной деятельности на 2017 год и план по реализации основных положений Послания Президента РФ, Законодательное Собрание шестого созыва завершило первый квартал своей работы. Первое заседание после Нового года намечено на 25 января.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.