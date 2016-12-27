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"Единой Россией" в Приморье займется реаниматолог

27 Декабря 2016, 11:35 | Приморье

Медик высочайшего уровня, ректор ТГМУ избран руководителем регионального отделения «партии власти»

 

Одним из политических итогов 2016 года в Приморье стало обновление руководства во всех пяти политических партиях, представленных в Законодательном Собрании. Последней проводила ротацию «Единая Россия», которая 25 декабря провела отчетно-выборную конференцию. Приморские партийцы избрали нового секретаря краевого отделения «ЕР» - им стал ректор Тихоокеанского государственного медуниверситета (ТГМУ) Валентин ШУМАТОВ, - а также наполовину обновили политсовет отделения, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В последний раз столь масштабная ротация руководства «ЕР» в Приморье происходила в декабре 2012 года. Та конференция фактически подвела окончательную черту под «эпохой ДАРЬКИНА»: практически все соратники бывшего главы региона покинули политсовет краевого отделения партии, а новым секретарем официально стала Людмила ТАЛАБАЕВА (и.о. секретаря РПС она являлась с мая 2012 года). По итогам выборов-2016 Людмила Заумовна получила должность представителя Приморья в Совете Федерации. Несмотря на ее желание совмещать эту работу с постом секретаря отделения «ЕР», в партии решили иначе: отделению в Приморье необходим новый руководитель.

Накануне очередной конференции глубоких расколов, подобных ситуации 2011-2012 годов, в стане приморских единороссов уже не наблюдалось, однако голосование по кандидатурам на пост нового секретаря ПРО «ЕР» не выглядело единодушным одобрением: около четверти делегатов отдали голос за альтернативную кандидатуру руководителя «Почты России» в крае Андрея БРИКА.

Впрочем, большинство делегатов вняли советам губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и спикера ЗС ПК Александра РОЛИКА и поддержали кандидатуру ректора ТГМУ Валентина Шуматова. Представитель вузовской среды региона оказался во главе приморских единороссов после почти 10-летнего перерыва: в последний раз подобную роль на себя «примерил» ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ. Обновление коснулось и регионального политсовета «ЕР», ротация в котором во многом определялась итогами сентябрьских выборов в Госдуму РФ и ЗС Приморья.

Добавим, что ранее по итогам партийных регионально-отчетных конференций были выбраны новые партийные лидеры на 13 территориях Приморья. Во Владивостоке переизбрали секретарей Первомайского и Советского отделений «Единой России». Сменились секретари в Партизанском, Ольгинском, Черниговском, Анучинском, Кавалеровском, Яковлевском районах края, а также в Партизанском, Уссурийском, Лесозаводском, Находкинском и Арсеньевском городских округах. А уже через месяц в Москве должен состояться очередной съезд «Единой России». Его делегаты переизберут руководящие органы партии.

Досье "Золотого Рога": Шуматов Валентин Борисович - ректор ТГМУ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой «анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи», врач Высшей квалификационной категории по специальности «организация здравоохранения» и «анестезиология и реаниматология».

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: партии  единая россия  кадры 



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Комментарии

  • псих11:51, 27.12.2016#

    ПЖИВ реанимация не поможет. . . . . . . . . . . . . .

  • член12:12, 27.12.2016#

    Это точно, тут нужен патологоанатом.

  • Тихая обитель14:36, 27.12.2016#

    ЕР поможем только мы, от нас еще никто не уходил и не жаловался на услуги.

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