10 лет декриминализации Приморья: за что наказывали чиновников

Характер каждой политической эпохи определяют не только итоги выборов или риторика чиновников, но и отношения главных действующих лиц с законом. В Приморье эти отношения исторически складывались непросто, а последнее десятилетие регион и вовсе живет в режиме перманентного уголовного дела.

Уходящий в историю 2016 год можно по праву назвать годом громких арестов, поэтому «Золотой Рог» решил подвести не политические, а политико-криминальные итоги последних 12 месяцев, а заодно и последних 10 лет.

Репетиция декриминализации

Хотя декриминализация Приморья была провозглашена основным приоритетом после смены губернатора в марте 2012 года, по факту волна уголовных дел против высокопоставленных чиновников стартовала гораздо раньше. В начале 2007 года, когда Владимир ПУТИН объявил о планах провести саммит АТЭС во Владивостоке, краем вплотную занялись силовики: федеральному центру нужна была уверенность, что выделенные на стройки саммита деньги не разворуют еще на стадии котлована. В феврале 2007-го в Приморье прибыла бригада сотрудников Генпрокуратуры, и спустя почти 10 лет это событие можно смело назвать точкой отсчета новой истории региона.

Итог работы правоохранительных органов в тот период оказался впечатляющим: девять вице-губернаторов Приморского края стали фигурантами уголовных дел, а ведь было еще и немалое количество привлеченных к ответственности чиновников рангом пониже! Типичный чиновно-уголовный кейс дарькинской эпохи включал в себя превышение должностных полномочий при заключении госконтрактов, взятку или махинации с государственной недвижимостью. Как правило, эти уголовные дела сопровождались кампанией в СМИ, неподконтрольных «белому дому», по компрометации лично губернатора: неизбежную и скорую отставку Дарькина предсказывали как минимум за пять лет до его «реальной» отставки. Уже тогда в уголовных делах был элемент шоу - достаточно вспомнить видеоролик «В гостях у шишки», показывающий роскошное убранство дома одного из арестованных вице-губернаторов края и коврик в ванной с портретом самого Гаранта Конституции…

Апофеозом стали обыски у губернатора Приморья в мае 2008 года и его знаменитый бросок в инвалидной коляске в Москву. Казалось, что отставка Дарькина неминуема, однако Сергей Михайлович успешно продолжал руководить регионом до начала 2012 года, а после работал в федеральном правительстве. Громких уголовных дел с вип-фигурантами в оставшееся до саммита время практически не было.

Добавим, что наиболее «ходовые» статьи УК РФ для чиновников - «Превышение служебных полномочий» и «Злоупотребление служебными полномочиями» - стали фатальными для двух мэров Владивостока, Юрия КОПЫЛОВА и Владимира НИКОЛАЕВА. В декабре 2007 года им дали условные сроки и на несколько лет запретили занимать должности в органах власти. Характерно, что впоследствии решения судов в отношении обоих экс-мэров были пересмотрены и на сегодняшний день они формально чисты перед законом.

Будни приморских строителей

При новом губернаторе Приморья полем для работы силовиков стала строительная отрасль края. Логично, что первые громкие уголовные дела были связаны со стройками саммита. Так, бывший руководитель компании-генподрядчика «Наш дом - Приморье» Марина ЛОМАКИНА вначале проходила свидетелем, а затем стала обвиняемой по делу о нанесении ущерба бюджету при строительстве гостиниц «Хаятт» во Владивостоке (не введены до сих пор). На скамье подсудимых оказался и супруг Марины Ломакиной Олег ДРОЗДОВ - по делу о хищении 300 млн рублей при строительстве нового полигона ТБО к саммиту.

В конце 2016 года с поста директора ОАО «Наш дом - Приморье» в категорию подследственных перешел и Сергей ЗАПОРОЖЕЦ, ранее возглавлявший Единую дирекцию по строительству объектов Приморского края (Приморкрайстрой). Сменщик Запорожца в Приморкрайстрое Игорь СОЛОГУБ был задержан в апреле при получении взятки. А вскоре арестовали и «главного по строительству» в Приморском крае - Олега ЕЖОВА. Основанием для этого стало уголовное дело о злоупотреблении чиновником полномочиями при заключении контракта на строительство пожарных депо.

Задержание Ежова произошло спустя всего несколько дней после его отставки с поста вице-губернатора, что является характерной приметой уголовных дел эпохи Миклушевского: добровольная или принудительная отставка чиновника и его задержание обычно не слишком разведены по времени. В случае с куратором сельскохозяйственной отрасли Сергеем СИДОРЕНКО это правило вновь сработало: отставка произошла через несколько дней после его помещения под домашний арест. Примечательно, что арест действующего вице-губернатора произошел впервые после 2012 года.

- Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события. В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок - передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить команду. Я его подписал, - прокомментировал арест и отставку своего заместителя Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Дела наши мэрские

Впрочем, наибольшее количество уголовных дел в последние годы связано все же с муниципальным уровнем власти: за неполные пять лет под следствием оказалась почти половина глав городов и районов Приморья. «Пионерами» выступили глава Надеждинского района Григорий ВЕДЕРНИКОВ и глава Пограничного района Игорь ЧЕРВИНЕЦ, задержанный в ноябре 2013 года при получении взятки. К слову, задержание с поличным глав при получении или вымогательстве взятки стало настоящей «фишкой» последних лет - аналогичным образом завершили свою политическую карьеру глава Ольгинского района Виктор ЛИСТРОВОЙ и глава Яковлевского района Анатолий КУСРАЕВ.

Не избежали уголовного преследования и главы крупных городов края, проработавшие на посту не один срок. Политический тяжеловес дарькинской эпохи, мэр Уссурийска Сергей РУДИЦА в 2014 году стал фигурантом уголовного дела по статье «Халатность» и вскоре покинул пост мэра. Бывший глава и председатель думы Дальнереченска Михаил ФИЛИПЕНКО по делу о мошенничестве с использованием подложных командировочных удостоверений получил реальный срок - 4 года колонии общего режима.

Однако настоящий вал уголовных дел в отношении приморских мэров принес уходящий 2016 год. В начале марта в СИЗО отправился экс-глава и председатель думы Находки Михаил ПИЛИПЕНКО - дело возбудили по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (соучастие в превышении должностных полномочий). Сити-менеджер Спасска-Дальнего Вадим МИРОНЕНКО стал фигурантом уголовного дела весной 2016 года - после того, как направил средства целевых субсидий из краевого бюджета на выплату зарплат. Спустя несколько месяцев суд отстранил его от должности. В июле по подозрению в махинациях с земельными участками арестовали Константина ЩЕРБАКОВА, более 20 лет руководившего Партизанским районом. А в декабре силовики задержали главу Дальнегорска Игоря САХУТУ, который, по версии следствия, имел отношение к перерасходу бюджетных средств при покупке квартир по программе расселения аварийного жилья.

Но главным в этой череде арестов, безусловно, стало дело Игоря ПУШКАРЕВА, в отношении которого возбуждено дело о злоупотреблении служебными полномочиями и коммерческом подкупе при организации закупок стройматериалов у компании «Востокцемент» муниципальным предприятием. Вместе с градоначальником под следствием находятся его брат Андрей ПУШКАРЕВ, а также директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей ЛУШНИКОВ. Несмотря на многочисленные ходатайства защиты о неправомерности ареста мэра, суд уже несколько раз отклонял предложения о переводе Игоря Пушкарева из СИЗО «Матросская тишина» под домашний арест.

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.