C 4 января 2013 года работа на объектах саммита АТЭС во Владивостоке продолжится

Строительство объектов саммита АТЭС продолжается. К 1 июня 2013 года будут сданы театр оперы и балета, а также две гостиницы на Корабельной набережной и мысе Бурный.

По информации департамента градостроительства Приморского края, личный еженедельный мониторинг достройки объектов проводят губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и вице-губернатор Владимир Балан.

Как отметил директор департамента градостроительства Олег Ежов, объекты будут достроены в указанные сроки: «Мы укладываемся в те графики, которые определил Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. К 1 июня все объекты будут сданы».

Кроме того, в департаменте градостроительства подчеркнули, что учитывая важность вопроса, новогодние праздники для строителей объектов будут короткими: уже с 4 января 2013 года работа на объектах саммита продолжится.

Специалисты департамента регулярно проводят мониторинг объектов и следят за ходом строительства.

Напомним, Дмитрий Медведев дал ряд поручений, которые касаются завершения работ на объектах саммита АТЭС. В частности, в срок до 1 июня 2013 года должны быть введены в эксплуатацию театр оперы и балета, а также две гостиницы на Корабельной набережной и мысе Бурный, сообщает администрация пресс-служба администрации Приморского края.