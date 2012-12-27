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C 4 января 2013 года работа на объектах саммита АТЭС во Владивостоке продолжится
По информации департамента градостроительства Приморского края, личный еженедельный мониторинг достройки объектов проводят губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и вице-губернатор Владимир Балан.
Как отметил директор департамента градостроительства Олег Ежов, объекты будут достроены в указанные сроки: «Мы укладываемся в те графики, которые определил Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. К 1 июня все объекты будут сданы».
Кроме того, в департаменте градостроительства подчеркнули, что учитывая важность вопроса, новогодние праздники для строителей объектов будут короткими: уже с 4 января 2013 года работа на объектах саммита продолжится.
Специалисты департамента регулярно проводят мониторинг объектов и следят за ходом строительства.
Напомним, Дмитрий Медведев дал ряд поручений, которые касаются завершения работ на объектах саммита АТЭС. В частности, в срок до 1 июня 2013 года должны быть введены в эксплуатацию театр оперы и балета, а также две гостиницы на Корабельной набережной и мысе Бурный, сообщает администрация пресс-служба администрации Приморского края.
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