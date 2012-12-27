Вовлечение в гражданский оборот земель Минобороны России даст толчок для развития экономики Приморского края

Представители муниципальных образований Приморского края уверены, что вовлечение в гражданский оборот земель Минобороны России даст толчок для развития экономики сельских поселений Приморского края.

Так, по словам главы Пограничного муниципального района Игоря Червинца, в Пограничном муниципальном районе на сегодняшний день простаивают земли, принадлежащие оборонном ведомству в двух сельских поселениях в селе Барано - Оренбуржское и поселке Пограничный. Они расположены вдоль федеральной приграничной трассы, используя потенциал которых можно эффективно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, возводить придорожную инфраструктуру – предприятия общепита, автосервиса, создавать новые рабочие места, пополнять налоговыми отчислениями бюджеты разных уровней.

Как заявил глава Пограничного района, сегодня инвесторы готовы вкладывать силы и средства в земли приграничных территорий, в том числе и в развитие сельского хозяйства. Сегодня в Пограничном районе успешно выращивают сою, ячмень, кукурузу на зерно, картофель, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, обозначив проблему «бесхозных земель Минобороны», расставил правильные приоритеты. В плане развития приморских территорий - это судьбоносное решение», - подчеркнул Игорь Червинец.