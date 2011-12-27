Владимир Новиков: В Артеме сегодня хочется жить и работать

Этот город за свою более чем 70-летнюю историю переживал разные времена и состояния: от флагмана угледобычи края до абсолютно депрессивного с экономической точки зрения городка. Сегодня Артем - вновь одна из точек роста края. У города заметно похорошевшее, молодое лицо, амбициозные планы и очень хорошие перспективы.

Все эти позитивные перемены напрямую связаны с человеком, который без малого 10 лет управляет Артемовским городским округом (к слову, на момент вступления в должность он был самым молодым мэром в крае). Его деятельность неоднократно удостаивалась самой лестной оценки и из уст краевой и федеральной властей, но все-таки главным «экзаменатором» он считает рядовых горожан, благодаря выбору которых возглавляет округ уже третий срок подряд.

Глава Артемовского городского округа Владимир НОВИКОВ – гость «ЗР».

- Владимир Михайлович, бизнес, в том числе владивостокский, все активнее разворачивается в сторону Артема. И дело, наверное, не только в свободных земельных участках. Как вы сами объясняете эту тенденцию?

- Действительно, сегодня Артем занимает первое место в крае по доходам в местный бюджет от предприятий малого и среднего бизнеса. Мы сознательно и планомерно шли к этому несколько лет, создавая привлекательные условия для предпринимателей, предоставляя льготы на начальном этапе и помогая развиваться. При этом мы не выделяем земельные участки под сомнительные проекты и отдаем предпочтение тем компаниям, чей бизнес имеет хорошую перспективу и выгоден не только собственнику, но и городу, его жителям.

Наше взаимодействие основано на партнерстве, и мы смогли заслужить доверие предпринимателей. Так, стоимость нового мощнейшего инвестиционного проекта «Приморское кольцо», который вскоре будет реализован на территории округа, сравнима с бюджетом города Артема. И это, замечу, частные средства. Пример Техноцентра SUMOTORI вообще показателен. Компания входила на артемовскую землю постепенно: сборочное производство, выставочный центр, учебный комбинат, развивала новые направления и зарабатывала деньги, а город получал новые квалифицированные рабочие места и налоговые отчисления. Чувствуя поддержку, предприятие продолжает инвестировать в экономику округа и, когда обратилось с просьбой о выделении 75 га земель под строительство уникального автодрома, мы, естественно, пошли навстречу. Тем более что этот масштабный проект, с одной стороны, позволяет инвесторам зарабатывать, с другой - несет большую социальную нагрузку.

И подобных проектов у нас сегодня достаточно. Компания DNS начала строительство завода по сборке компьютеров, и это тоже частный капитал. С «Почтой России» подписано соглашение о начале строительства в 2013 году суперсовременного транспортно-сортировочного узла в районе аэропорта на 600 рабочих мест. Рассматривается вопрос о создании свободной экономической зоны для предприятий по пошиву одежды и производства товаров народного потребления, которая объединит порядка 150 производителей. А завод Hyundai по производству электротехнического оборудования в следующем году уже начинает выпуск продукции. Изначально он рассчитан на 250 рабочих мест, но со временем планируется строительство новых производственных площадок на нашей территории. И, замечу, это предприятие будущего: полная автоматизация производственных процессов, обслуживающий персонал в белых халатах.

- А готовы ли артемовцы работать на таком суперсовременном производстве?

- Справедливый вопрос. Но это, на самом деле, здорово – качественные характеристики местного рынка труда меняются в лучшую сторону, и уровень квалификации жителей округа тоже растет. Бизнес становится все более цивилизованным. Вспомните прежнюю, стихийную, торговлю б/у автомобилями и сравните эту картинку из недавнего прошлого с нашей «автомобильной деревней», которая еще продолжает развиваться, но уже сейчас выглядит очень солидно и достойно: Mercedes, Nissan, Sollers, Suzuki, KIA, Ssangyong, Volkswagen… И я прекрасно знаю, по каким требованиям отбирается туда персонал, какие условия для работы там созданы и какие стандарты обслуживания внедрены.

Для меня принципиально важно, что сегодня в городе нет безработицы. Я горжусь этим и точно знаю, что не работает в Артеме сегодня только тот, кто не хочет трудиться. (И очень жаль, что сегодня нет практики исправительных работ за тунеядство - я бы ее обязательно вернул, чтобы эти люди хоть что-то делали для города – например, улицы подметали). Но не меньшее значение для меня имеет уровень вакансий, открывающихся благодаря реализуемым в округе проектам. Например, новый международный аэропорт даст около 2000 рабочих мест, не считая инфраструктурных объектов, которые будут развиваться вокруг. И поскольку его специфика предполагает знание иностранного языка, я призываю молодых артемовцев совершенствовать свои знания – у тех, кто владеет языками, заработная плата автоматически будет выше.

- То есть если несколько лет назад вы признавались, что молодежь уезжает из Артема, то сегодня ситуация поменялась?

- Да. Безусловно, те, кого манят мегаполисы, уезжают, и это нормально. Те же, кто намерен остаться, обязательно найдет работу по душе в городе.

Если в 2000-м Артем стремительно старел, то сегодня у него молодое лицо. В городе более 6000 студентов, обучающихся в филиалах двух вузов – ДВФУ и ВГУЭС. Причем, к моменту окончания учебы 90% уже трудоустроены там, где проходили практику. На некоторые вакансии закрепляем специалистов заранее, выдавая целевые направления на обучение. Изначально это была инициатива администрации округа, выступающей в роли гаранта, а сегодня по такой схеме вузы и предприятия города работают напрямую, строго контролируя успеваемость студентов-целевиков. Главное, что еще в процессе учебы дети понимают, правильно ли выбрали специальность - мы не должны их просто пичкать образованием, должны помочь им осознать как можно раньше, на своем ли они месте. Словом, сегодня артемовской молодежи есть где учиться и где работать. Вот и новая игорная зона тоже будет ориентирована на молодой персонал.

- Как, кстати, продвигается ее строительство? Оно ведь долго не начиналось.

- А сегодня, напротив, идет опережающими темпами. Причем на ее территории расположатся не только объекты игорной деятельности, но и торгово-выставочный комплекс, кафе и рестораны, яхт-клуб… Артемовцы от такого соседства только выиграют. Помимо новых рабочих мест и поступлений в бюджет у них появится красивая и благоустроенная зона семейного отдыха, где будут проводиться различные шоу и развлекательные мероприятия. Мы создадим там условия не хуже заграничных, поверьте. И, быть может, затем по похожему сценарию начнут развиваться и другие зоны побережья.

- Вы уже не первый год входите в состав Совета Европы. Переносите что-либо из европейского опыта в Артем?

- Переносим, и не только оттуда, мы вообще стараемся внедрять все самое перспективное, что принесет пользу округу. Не могу не отметить другое - то, как мы растем, как приближаемся к цивилизованным странам по вопросам градоустройства. Помню, как удивили меня темы первого совещания – экология, свежий воздух… Нам, погруженным в проблемы ЖКХ и т.п., этого было не понять. Сегодня же и у нас вопросы качества жизни выходят на повестку дня, и это радует.

- А как относитесь к институту сити-менеджеров?

- Крайне отрицательно. Потому что не считаю сити-менеджера служителем народа. Если кому он и будет служить, так это выдвинувшей его группировке сил, которая есть в любом депутатском объединении. Вместо того чтобы отстаивать интересы горожан, он будет вынужден лоббировать интересы тех, кто за ним стоит, а если откажется - его просто снимут с этой должности. На мой взгляд, этот институт если и возможен, то точно не в России.

- Многие десятилетия Артем был городом шахтеров, а с чем его можно ассоциировать сегодня, на ваш взгляд?

- Вступая в должность 10 лет назад, я сказал, что хочу его видеть разноплановым. Нельзя ставить город в зависимость от одной отрасли - это чревато. Сегодня около трети местного бюджета Артема наполняют транспортные компании, затем малый бизнес, предприятия сельского хозяйства… У города хорошие перспективы и с точки зрения развития логистики, чему способствуют удачное географическое положение и пересечение автомобильных, железнодорожных и авиационных магистралей.

Обязательно будем и дальше поддерживать малый бизнес как самый перспективный в рыночных отношениях, а также сельскохозяйственную отрасль. В 2001 году я запретил задействовать в сельском хозяйстве округа иностранную рабочую силу. Мы вкладывали деньги в плодородие земель, рекультивацию, поддерживали своего производителя, и последние пять лет наши сельхозпредприятия лидируют по всем показателям.

- Разговоры о возможном объединении Владивостока с Артемом то утихают, то разгораются вновь. Насколько это реально и целесообразно, на ваш взгляд?

- Без политики? Я не вижу в этом никакой целесообразности. Во всем мире крупный город и город-спутник спокойно развиваются по своим законам, понятным и объективным. Зачем изобретать велосипед? Есть хорошие добрососедские отношения, здоровая конкуренция, понимание того, в чем Владивосток и Артем могут помогать друг другу и как должно строиться межмуниципальное сотрудничество. Важно, чтобы дороги между нашими городами были хорошие, чтобы междугородние автобусы и электрички курсировали в положенное время, чтобы владивостокцы и артемовцы могли ездить друг к другу в гости без пробок, а все остальное – чистая политика.

- Каким для Артема стал уходящий год?

- Хорошим, стабильным. Доходная часть бюджета увеличилась по сравнению с 2010-м на 45,8% и составила 2 556 786,6 тыс. рублей. Наибольших темпов роста, превышающих среднекраевые показатели, достигли предприятия сферы производства и распределения электроэнергии, газа и воды, обрабатывающих производств. Инвестиционные вложения в экономику округа организациями промышленного производства составляют почти 140 млн рублей. А объемы производства продукции предприятиями АПК свидетельствуют о динамичном развитии отрасли.

Мы начали ряд новых интересных проектов, которые позволят экономике города выйти на не досягаемые ранее рубежи. Но главное, уходящий год подтвердил: Артем сегодня - это город, в котором люди хотят жить и работать. Будем и дальше создавать условия для того, чтобы артемовцы не покидали территорию округа, чтобы чувствовали, что они здесь нужны. Но при этом очень хочется, чтобы гораздо большее число жителей с любовью относились к месту проживания, чтобы на смену желанию брать пришло стремление что-то давать территории, на которой они живут.

Досье "ЗР"

Площадь Артемовского городского округа - 506,4 кв. км (сопоставима с территорией г. Владивостока) - включает г. Артем и села Кневичи, Кролевцы, Оленье, Суражевка и Ясное. Численность населения – свыше 112 тыс. чел. Показатель безработицы - 0,6 %. Промышленную структуру округа составляют предприятия добывающих, обрабатывающих производств и электроэнергетики, газа и воды, из которых основная доля приходится на обрабатывающие производства – 76%.

Татьяна СУШЕНЦОВА, «Золотой Рог».