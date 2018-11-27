Выборы губернатора Приморья попали под наблюдение

Сопредседатель организации «Гражданский контроль» сделал важные заявления

Ход кампании по выборам губернатора Приморского края оценили московские правозащитники. На днях во Владивостоке побывал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр БРОД, сообщает газета "Золотой Рог". Своими впечатлениями он поделился в ходе пресс-конференции 27 ноября.

Во Владивостоке Александр Брод провел серию встреч с представителями Избирательной комиссии Приморского края, кандидатами в губернаторы, представителями контролирующих органов и общественными структурами. Обсуждались вопросы подготовки и проведения голосования на повторных выборах губернатора, предупреждения возможных нарушений и реагирования на них.

- Ситуация неординарная – по сути, это уже третьи выборы за короткий период. Надеюсь, что нарушений будет минимальное количество. Уроки должны пойти впрок, - отметил представитель «Гражданского контроля», отвечая на вопросы приморских журналистов.

Следить за ходом избирательной кампании представители общественных организаций продолжат и дальше. В ходе агитационной кампании, подчеркнул Брод, очень важно, чтобы все кандидаты имели возможность проведения встреч с избирателями, а также распространения наружной рекламы в специально отведенных для этого местах. В день выборов, как было заявлено на пресс-конференции, на всех избирательных участках Приморья (их в крае более 1300) будут присутствовать наблюдатели, подготовленные при участии Общественной палаты Приморского края.

- Мы сторонники того, чтобы общественники не только проверяли ход избирательной кампании, но и фиксировали предвыборные обещания кандидатов, оценивая ход развития региона после выборов, - отметил Александр Брод.

Также Александр Брод высказался по поводу прохождения кандидатами в губернаторы «муниципального фильтра». Сопредседатель «Гражданского контроля», в ходе поездки во Владивосток пообщавшийся с представителями ряда политических партий, отметил: сбор подписей муниципальных депутатов и глав никто не блокировал. В то же время, действующие в Приморье условия проверки подписей за самовыдвиженцев, вынесенных гражданами, Брод назвал «жесткими»: в нашем регионе проверке подлежат все 100% подписных листов, в то время как во многих субъектах этот показатель меньше.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.