Бюджет Приморского края-2019 будет сверхсоциальным

Единовременное утверждение такого большого количество мер социальной поддержки – беспрецедентно в истории края

Социальная политика - одна из важнейших сфер жизни, которая затрагивает каждого приморца. Именно так обозначил свою позицию на посту врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО и отметил, что новые социальные меры поддержки приморцев будут оплачены из краевого бюджета.

По итогам встреч Олега Кожемяко с населением все принятые многочисленные инициативы разработаны соответствующими краевыми департаментами и поддержаны в трех чтениях депутатами Законодательного Собрания.

Требуется корректировка

Депутаты отмечают: единовременное утверждение такого большого количества мер социальной поддержки - беспрецедентно в истории края. Поправки и новые законы предусматривают и внесение корректировок в главный финансовый документ Приморья. Поэтому ко второму чтению проект бюджета Приморья на 2019 и плановый период 2020-2021 годов претерпит существенные изменения.

В частности, изменения коснутся тех статей бюджета, которые не являются первоочередными. По словам первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО, такие мероприятия можно найти в каждой из 20 краевых госпрограмм. Однако по инициативе врио губернатора администрация края проработает с Правительством РФ возможность замещения этих расходов из федерального бюджета.

Отметим, что документы, инициированные врио губернатора, предусматривают обеспечение бесплатным питанием школьников, поддержку «детей войны» (к слову, на Сахалине и в Амурской области Олег Кожемяко добился их внесения в отдельную категорию), многодетных семей, работников здравоохранения, образования и других категорий граждан, и прочие меры.

В крае начата масштабная работа по модернизации здравоохранения. Так, в 2019 году Приморье получит почти миллиард рублей на реализацию различных проектов в сфере здравоохранения, в 2020 году - 1,6 миллиарда рублей. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА, побывавшая во главе делегации Минздрава в Приморском крае после обращения Олега Кожемяко к Председателю Правительства РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.

Кроме того, из краевого бюджета выделят почти 570 миллионов рублей на строительство новой детской поликлиники в Большом Камне, 5 миллионов рублей направят на новое медицинское оборудование детской больницы Партизанска, в самое ближайшее время поступят 80 миллионов рублей на прививочную кампанию в Приморье. В начале ноября служба Скорой медицинской помощи Приморья пополнилась семью новыми автомашинами. В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие Олег Кожемяко и Вероника Скворцова. Сейчас на подходе - еще 24 автомашины для службы СМП, а накануне Скорая помощь Хасанского района пополнилась тремя новыми автомобилями. Современное отделение для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями откроется в больнице поселка Кавалерово, здесь разместят до 10 реабилитационных коек со всем необходимым оборудованием. В учреждение также будут поставлены стационарный и передвижной маммографы, флюорограф, машина скорой помощи, аппарат УЗИ и эндоскопическая стойка.

Проторенным путем

Социальную ориентированность врио губернатора отмечают и на его прежних местах работы. Политика Олега Кожемяко в бытность его главой Амурской области положила начало возрождению системы здравоохранения региона, улучшению демографической ситуации, увеличению рождаемости. При нем впервые за 20 лет был зафиксирован положительный естественный прирост населения (в 2013 году в Приамурье удалось повысить общий коэффициент рождаемости до 14,1 на тысячу жителей, положительный естественный прирост населения составил + 0,2). Приамурье в 2013 году вошло в список трёх российских регионов-лидеров. За пять лет работы Олега Кожемяко общий коэффициент рождаемости в Амурской области стабильно превышал средний показатель по России. Во многом благодаря принимаемым правительством области мерам, в области наметился рост численности многодетных семей.





По инициативе губернатора в 2010 году Амурская область вошла в состав 14 регионов, присоединившихся к реализации программы «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний в Российской Федерации на 2008–2013 гг.». И уже в июле 2010 года начал работу региональный сосудистый центр.





При Кожемяко был сдан областной перинатальный центр и открылся новый хирургический корпус детской областной больницы в Благовещенске. В частности, как рассказала Ася Серга, и.о. главного врача Амурской областной детской клинической больницы, строительство хирургического блока началось еще в 2007 году. Однако проект был инвестиционный, строительство шло очень медленно. Но с приходом Олега Кожемяко объект вошел в Федеральную программу «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья» с областным софинансированием. И строительство активизировалось.





«Олег Николаевич приезжал к нам на стройку, как на работу. Фактически контролировал весь ход строительства. И к 2015 году все основные объекты были завершены», - рассказывает Ася Петровна. В феврале 2016 году, после монтажа и наладки оборудования, корпус был введен в эксплуатацию и начал функционировать как полноценный хирургический корпус на 250 койко-мест. На сегодняшний день он занимает одно из ведущих мест в России среди медучреждений подобного уровня.





Досье "Золотого Рога"

В 2011 году Амурская область приняла участие в конкурсе проектов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия» и вошла в библиотеку лучшего российского опыта по формированию здорового образа жизни с проектом «Ярмарка здоровья». В 2014 году в Приамурье работало 4 Центра здоровья: 2 для взрослых и 2 для детей. К 2013 году за счёт значительных государственных инвестиций - 5,5 миллиарда в течение трёх лет - Приамурье приобрело 2 тысячи единиц современного медицинского оборудования, в регионе построено восемь поликлиник, одна амбулатория, два ФАПа.

Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу и правительство Амурской области.

Фото автора и ЗС ПК.