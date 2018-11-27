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"Белый дом" продолжает перезагрузку
Властные структуры Приморья продолжают покидать люди, связанные с двумя предыдущими руководителями края. Серию отставок топ-менеджеров краевой администрации на днях продолжили соратник Андрея ТАРАСЕНКО по «Росморпорту» Алексей НЕМКОВ и вице-губернатор по вопросам здравоохранения, социального развития и спорта Павел СЕРЕБРЯКОВ, работавший под началом Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
Среди всех заместителей главы региона Серебряков был рекордсменом по стажу непрерывной работы (около пяти лет), а по общей продолжительности карьеры в руководстве края уступал только первому вице-губернатору Александру КОСТЕНКО.
По официальной версии, уход Павла Серебрякова из администрации был добровольным, чего не скажешь о представителях строительной и дорожной отраслей. На минувшей неделе на дверь указали профильному вице-губернатору Алексею Немкову (занимал должность с ноября 2017 года), а также директору департамента градостроительства Максиму ВЕДЕНЕВУ. Предысторией этих отставок стала замена руководителей департамента дорожного хозяйства и подведомственного ему АО «Примавтодор».
Кроме того, на прошлой неделе стало известно об уходе с поста главы департамента земельных и имущественных отношений АПК Александра ПОДОЛЬСКОГО. Наблюдатели отмечают, что пока кадровые перемены происходят в основном в блоках «белого дома», связанных с краевыми финансами и имуществом. А также в тех отраслях, которые вскоре получат значительное финансирование по инициативе врио губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО: глава региона хочет, чтобы эти средства были освоены максимально эффективно, и поэтому намерен поручить ответственные направления людям из собственной команды.
Напомним, что ранее должность вице-губернатора покинула главный финансист края Татьяна КАЗАНЦЕВА, проработавшая в администрации Приморья около 20 лет. Кроме того, после смены врио губернатора новый руководитель региона не стал продлевать контракт с вице-губернаторами Ириной МАНУЙЛОВОЙ, Станиславом ЕРШОВЫМ и Дмитрием БРАТЫНЕНКО.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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