Фильтрованная пятерка

До старта добежало пятеро. «Муниципальный фильтр» не покорился большинству претендентов на должность главы Приморья

Количество зарегистрированных кандидатов на пост губернатора Приморья на декабрьских выборах будет таким же, как в сентябре - пять человек. Список претендентов окончательно определился в субботу, 24 ноября. Рассматривая документы выдвиженцев, которые сдали пакет на регистрацию последними, Избирательная комиссия Приморского края провела открытое заседание.

Собственно говоря, список зарегистрированных кандидатов сложился несколько раньше, 22 ноября, когда крайизбирком допустил к выборам депутата Госдумы Андрея АНДРЕЙЧЕНКО (ЛДПР) и предпринимателя, главу «Деловой России» в крае Алексея ТИМЧЕНКО («Партия роста»). Они составят конкуренцию ранее зарегистрированным врио губернатора Приморского края Олегу КОЖЕМЯКО (самовыдвиженец), бывшему вице-губернатору Приморья и экс-главе краевого управления Госнаркоконтроля Игорю СТЕПАНЕНКО («Патриоты России») и депутату Думы Владивостока Розе ЧЕМЕРИС (партия «За женщин России!»).

Еще раньше, 20 ноября, выяснилось, что один из участников второго тура предыдущих выборов губернатора, Андрей ИЩЕНКО, не прошел «муниципальный фильтр». Дело в том, что несколько муниципальных депутатов, подписавшихся в его поддержку, ранее уже подписались за других кандидатов в губернаторы. По этой причине 11 из 147 собранных Ищенко подписей были не засчитаны, а две признаны недостоверными (их проставили лица, уже не являющиеся депутатами). 134 оставшихся подписей в 22 муниципальных образованиях для прохождения кандидатом «муниципального фильтра» оказалось недостаточно - по закону, необходимо не менее 140 действительных подписей, не менее чем в 26 муниципалитетах.

Интересно, что при изучении списка депутатов, подписавшихся за Андрея Ищенко и других кандидатов, среди «подписантов» нашлось немало избранных при поддержке «Единой России». Это подтвердила и секретарь регионального отделения партии Людмила ТАЛАБАЕВА - по ее словам, за Ищенко подписалось 58 депутатов от «ЕР». При этом 24 ноября на брифинге крайизбиркома выяснилось, что невостребованными остались более 600 депутатских подписей, то есть, шансы пройти «муниципальный фильтр» у «красного губернатора» были.

Добавим, что к сбору подписей Ищенко приступил только 7 ноября, после отказа краевого отделения КПРФ выдвигать кандидата на повторных выборах. Сами коммунисты, перенеся на неделю проведение своей конференции, объясняли свое решение тем, что «муниципальные» депутаты были «разобраны» уже в первые дни сбора подписей. Но, как сказано выше, это не соответствовало действительности.

Закон не запрещает местным депутатам подписываться за нескольких кандидатов в губернаторы. Но юридическую силу имеет более ранняя подпись. Нормы законодательства, которые регулируют процесс дачи подписи муниципальными депутатами, вызвали дискуссию между представителями КПРФ и «Единой России» в крайизбиркоме - Сергеем ДИКУСАРОМ и Виктором РЕВОЙ. (Позже, при голосовании по отказу Ищенко в регистрации Дикусар стал единственным). Однако непроходимым для самовыдвиженца стал не только «муниципальный фильтр», но и требование заручиться поддержкой не менее 7,2 тысяч избирателей Приморья.

Досье "Золотого Рога": Из представленных Андреем Ищенко в комиссию 7999 подписей недействительными и (или) недостоверными были признаны 2670, то есть около трети от общего количества. Это значительно превышает допустимый процент брака. Наиболее распространенным изъяном стал следующий: около 1700 подписных листов были заверены самим Ищенко, но дату их заверки проставил другой человек. По закону дату заверения листа должен ставить только кандидат. Свыше 700 подписей содержали расхождения и ошибки в паспортных данных избирателей, а 15 листов поддержки заполнили люди без прописки или с временной регистрацией, которые не являются избирателями и не могут ставить подписи за кандидата.

О своих дальнейших действиях Ищенко пообещал объявить в пятницу, 30 ноября. Однако в видеообращении к своим сторонникам он уже заявил, что «не имеет никакого морального права призывать людей выходить на митинги или акции протеста», поэтому «пойдет другим путем».

Кроме того, решение об отказе в регистрации кандидатом в субботу, 24 ноября, было принято в отношении еще 13 выдвинувшихся кандидатов. Ряд из них представил в комиссию неполный пакет требуемых документов, а некоторые не сдавали документы на регистрацию вообще. Среди прочих, не прошли «муниципальный фильтр» представитель партии «Зеленые» Олег МИТВОЛЬ и кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости», издатель Виктор СТАРИЦИН - они предоставили в крайизбирком подписи муниципальных депутатов и глав, но в недостаточном количестве.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.