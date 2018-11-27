Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фильтрованная пятерка
До старта добежало пятеро. «Муниципальный фильтр» не покорился большинству претендентов на должность главы Приморья
Количество зарегистрированных кандидатов на пост губернатора Приморья на декабрьских выборах будет таким же, как в сентябре - пять человек. Список претендентов окончательно определился в субботу, 24 ноября. Рассматривая документы выдвиженцев, которые сдали пакет на регистрацию последними, Избирательная комиссия Приморского края провела открытое заседание.
Собственно говоря, список зарегистрированных кандидатов сложился несколько раньше, 22 ноября, когда крайизбирком допустил к выборам депутата Госдумы Андрея АНДРЕЙЧЕНКО (ЛДПР) и предпринимателя, главу «Деловой России» в крае Алексея ТИМЧЕНКО («Партия роста»). Они составят конкуренцию ранее зарегистрированным врио губернатора Приморского края Олегу КОЖЕМЯКО (самовыдвиженец), бывшему вице-губернатору Приморья и экс-главе краевого управления Госнаркоконтроля Игорю СТЕПАНЕНКО («Патриоты России») и депутату Думы Владивостока Розе ЧЕМЕРИС (партия «За женщин России!»).
Еще раньше, 20 ноября, выяснилось, что один из участников второго тура предыдущих выборов губернатора, Андрей ИЩЕНКО, не прошел «муниципальный фильтр». Дело в том, что несколько муниципальных депутатов, подписавшихся в его поддержку, ранее уже подписались за других кандидатов в губернаторы. По этой причине 11 из 147 собранных Ищенко подписей были не засчитаны, а две признаны недостоверными (их проставили лица, уже не являющиеся депутатами). 134 оставшихся подписей в 22 муниципальных образованиях для прохождения кандидатом «муниципального фильтра» оказалось недостаточно - по закону, необходимо не менее 140 действительных подписей, не менее чем в 26 муниципалитетах.
Интересно, что при изучении списка депутатов, подписавшихся за Андрея Ищенко и других кандидатов, среди «подписантов» нашлось немало избранных при поддержке «Единой России». Это подтвердила и секретарь регионального отделения партии Людмила ТАЛАБАЕВА - по ее словам, за Ищенко подписалось 58 депутатов от «ЕР». При этом 24 ноября на брифинге крайизбиркома выяснилось, что невостребованными остались более 600 депутатских подписей, то есть, шансы пройти «муниципальный фильтр» у «красного губернатора» были.
Добавим, что к сбору подписей Ищенко приступил только 7 ноября, после отказа краевого отделения КПРФ выдвигать кандидата на повторных выборах. Сами коммунисты, перенеся на неделю проведение своей конференции, объясняли свое решение тем, что «муниципальные» депутаты были «разобраны» уже в первые дни сбора подписей. Но, как сказано выше, это не соответствовало действительности.
Закон не запрещает местным депутатам подписываться за нескольких кандидатов в губернаторы. Но юридическую силу имеет более ранняя подпись. Нормы законодательства, которые регулируют процесс дачи подписи муниципальными депутатами, вызвали дискуссию между представителями КПРФ и «Единой России» в крайизбиркоме - Сергеем ДИКУСАРОМ и Виктором РЕВОЙ. (Позже, при голосовании по отказу Ищенко в регистрации Дикусар стал единственным). Однако непроходимым для самовыдвиженца стал не только «муниципальный фильтр», но и требование заручиться поддержкой не менее 7,2 тысяч избирателей Приморья.
Досье "Золотого Рога": Из представленных Андреем Ищенко в комиссию 7999 подписей недействительными и (или) недостоверными были признаны 2670, то есть около трети от общего количества. Это значительно превышает допустимый процент брака. Наиболее распространенным изъяном стал следующий: около 1700 подписных листов были заверены самим Ищенко, но дату их заверки проставил другой человек. По закону дату заверения листа должен ставить только кандидат. Свыше 700 подписей содержали расхождения и ошибки в паспортных данных избирателей, а 15 листов поддержки заполнили люди без прописки или с временной регистрацией, которые не являются избирателями и не могут ставить подписи за кандидата.
О своих дальнейших действиях Ищенко пообещал объявить в пятницу, 30 ноября. Однако в видеообращении к своим сторонникам он уже заявил, что «не имеет никакого морального права призывать людей выходить на митинги или акции протеста», поэтому «пойдет другим путем».
Кроме того, решение об отказе в регистрации кандидатом в субботу, 24 ноября, было принято в отношении еще 13 выдвинувшихся кандидатов. Ряд из них представил в комиссию неполный пакет требуемых документов, а некоторые не сдавали документы на регистрацию вообще. Среди прочих, не прошли «муниципальный фильтр» представитель партии «Зеленые» Олег МИТВОЛЬ и кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости», издатель Виктор СТАРИЦИН - они предоставили в крайизбирком подписи муниципальных депутатов и глав, но в недостаточном количестве.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "Белый дом" продолжает перезагрузку
- Фильтрованная пятерка
- ЦИК отмечает равный подход и лояльность крайизбиркома Приморья к кандидатам в губернаторы
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"
- Известный журналист объяснил, почему у Ищенко не получится стать кандидатом в губернаторы
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр
- В Приморье "человек Пушкарева" сменил "человека Тарасенко"
- Только половина желающих стать губернатором Приморья сдали документы
- Олег Кожемяко зарегистрирован кандидатом на пост главы Приморья
Новости раздела
- "Белый дом" продолжает перезагрузку
- Фильтрованная пятерка
- ЦИК отмечает равный подход и лояльность крайизбиркома Приморья к кандидатам в губернаторы
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Администрацию края покинул один из самых опытных вице-губернаторов
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"
- Известный журналист объяснил, почему у Ищенко не получится стать кандидатом в губернаторы
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр
- В Приморье "человек Пушкарева" сменил "человека Тарасенко"
- Только половина желающих стать губернатором Приморья сдали документы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр
айда все голосовать за Андрейченко, пусть Кожемяко идет в свой бизнес назад