В Приморье вторые дети хорошо пошли

Благодаря сертификатам, приморские матери сегодня располагают капиталом в 20,5 млрд рублей.

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ZRPRESS. 50 000-й сертификат на получение так называемого материнского капитал был вручен сегодня, 27 ноября, руководством Пенсионного фонда России по Приморскому краю. Функционеры ПФР еще раз напомнили женщинам о возможности получения сертификата, всем родившим или усыновившим второго и последующего ребенка после 1 января 2007 года.

В этот вторник в Зимнем саду отделения Пенсионного фонда на ул. Фонтанной во Владивостоке развернулся настоящий детский сад. Зал был переполнен малышами и их родителями. В праздничной обстановке был торжественно вручен 50 000 сертификат жительнице Приморья матери двоих детей Анне ШАПОШНИКОВОЙ. Обладательницу сертификата поздравили вице-губернатор Приморского края Ирина ВАСИЛЬКОВА, заместитель директора департамента социальной защиты населения Приморского края Наталья ЛУНЬ, директор Приморского отделения Российского детского фонда Екатерина ХОМЕЧКО и многие другие. На награждении присутствовали мамы - обладательницы юбилейных сертификатов прошлых лет.

Руководители фондов и организаций отметили необходимость такой политики государства для улучшения демографической ситуации в стране и в частности в крае.

Напомним, материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется государством. В 2007 году он составлял 250 000 рублей и каждый год сумма капитала повышалась. Размер материнского капитала в 2012 году для тех, кто им еще не воспользовался, составит 387 тысяч 640 рублей 30 копеек, а в 2013-м – 408 960 руб. Если последнюю цифру умножить на 50 тысяч, то получится, что приморские матери с января будут располагать капиталом приблизительно в 20,5 млрд руб. Для владельцев сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы будет увеличен с учетом темпов роста инфляции. Как отметил Александр МАСЛОВЕЦ, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, сумма выплаченных сертификатов на сегодняшний день уже составляет порядка 4 млрд. рублей на 50 тысяч получателей, в стране выдано сертификатов на сумму в 454 млрд. рублей.

Получившим сертификат предлагается несколько вариантов распоряжения капиталом. Первым, и самым распространенным является улучшение жилищных условий, также средства можно потратить на оплату образовательных услуг ребенка, третьим направлением является формирование пенсионных накоплений мамы.

Данная система действительно работает, это подтвердила и обладательница 50 000 сертификата, Анна Шапошникова, и одна из обладательниц юбилейных сертификатов, Евгения Дегтярева. «Хочу сказать, что это большое счастье, что мы имеем возможность получить государственную поддержку. Я на себе убедилась, что эта система работает, и данный сертификат очень помогает решить многие трудности и улучшить положение» - сказала Евгения.

Поздравила с 50 000 сертификатом присутствующих директор Приморского отделения Российского детского фонда Екатерина ХОМЕЧКО и выступила с очень важным сообщением, о появившейся новой возможности лечения ребенка за границей благодаря Приморскому благотворительному фонду «Мама». «Сейчас у благотворительного фонда появилась удивительная возможность на три миллиона мили направить на лечение ребенка за рубеж, то есть оплатить авиаперелет ребенка и сопровождающего, оплатить проживание в гостинице и трансфер по тому месту, где будит проходить лечение ребенок».

Для получения сведений и ответов на вопросы, касающиеся материнского семейного капитала можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства. Работники службы пообещали предоставить подробно информацию об оформлении заявки и получении сертификата.

Надежда САВИНЫХ, газета "Золотой Рог".