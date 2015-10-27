Ворота для резидентов приоткрыли

В столице Приморья прошло первое заседание Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток

К 11-ти часам 21 октября в Дом переговоров во Владивостоке стекалось большое количество важных персон. Чувствовалась необычность обстановки: не какое-то рядовое совещание у полпреда на актуальную тему, а первое заседание органа, которому предстоит решать, кому и на какой условный стук открывать ворота Свободного порта Владивосток, пишет корреспондент Деловой газеты "Золотой Рог".

Узнать «пароли и явки» сегодня хочется большому количеству людей, желающих вдохнуть обещанную «свободу». Особой группой держались потенциальные резиденты: вроде бы уже все на несколько раз оговорено с Минвостокразвития, поданы необходимые документы, но, как говорится, пока решение не принято… И как потом выяснилось, волноваться у них был повод.





Главные ожидаемые новости председатель Наблюдательного совета Юрий ТРУТНЕВ сообщил сразу.

Есть всего два критерия, которые обеспечивают попадание в резиденты, требований много, но критериев все-таки только два - это новый проект и обязательство компании инвестировать в течение трех лет 5 млн рублей. «Считаем, что режим СПВ должен работать не для ограниченного числа больших компаний, а для широкого круга малого и среднего бизнеса», - пояснил Юрий Трутнев, подчеркнув, что, учитывая мнения, высказанные в ходе многочисленных консультаций, принято решение сразу сделать входной финансовый барьер необременительным и посильным многим.

Представителей малого бизнеса, за исключением общественников, в зале не было, поэтому о пяти миллионах, о которых, как казалось, полпред говорил с гордостью и надеждой, дискуссии не завязалось. Гораздо больший интерес вызвал посыл о новых производствах. В нем не было новизны, но для некоторых это требование стало неожиданным поворотом. Выяснилось, что если кто-то надеялся, начав новый проект в статусе резидента СПВ, избежать налоговых платежей с действующего бизнеса, то он это делал зря.

Полпред, как всегда, говорил мягким голосом, но тон был суровым:

«Предыдущую налоговую базу мы потерять не можем, так мы просто поставим под угрозу бюджетную систему субъекта Федерации».

Председатель Набсовета постоянно подчеркивал, что процедура получения статуса должна быть максимально прозрачной, а все технические моменты - автоматизированы. На первых порах рассматриваться заявки будут коллективно и в ручном режиме, но как только «механизм поедет», вся работа с резидентами перейдет на уровень управляющей компании - ОАО «Корпорация развития Дальнего Востока».

«Тут важно уйти от всяческого субъективизма. Это будет плохая история, если нас в нем заподозрят!» - говорил полпред президента и высказывал почти крамольную мысль о том, что никому, в том числе управляющей компании, не надо сильно вникать в бизнес-планы компаний и оценивать ход реализации проектов. Люди ведь рискуют своими деньгами, вот пусть сами и несут ответственность за соблюдение оговоренных соглашением сроков и условий выполнения проекта. А не реализовал вовремя - просто лишать статуса резидента. Эту процедуру тоже еще предстоит разработать.

Полпред обещал, что Наблюдательный совет будет максимально гибким, но отклоняться от «базовых» принципов не будет. И тут никакая «политико-воспитательная работа» не поможет. Несмотря на многочисленные разговоры о справедливости, старые проекты льготироваться не будут.

Александр КОРНЕЙЧУК, хорошо известный приморцам как создатель автосборочного производства в Приморье и бывший руководитель компании «Соллерс-ДВ», вышел к Наблюдательному совету со своей премьерной презентацией в новой роли - генерального директора «Корпорации развития Дальнего Востока».

Опытный организатор, за плечами которого немало крупных проектов, похоже, слегка робел. И его можно было понять: закон об СПВ вступил в силу, но чем дальше, тем больше возникает вопросов, и далеко не частных. И они, видимо, не скоро закончатся.

Нет практики, все ведь создается здесь и сейчас с нуля. Слишком большой круг участников задействован в обеспечении режима СПВ, и далеко не все проявляют рвение.

Так, уже в первые полчаса заседания Наблюдательного совета прозвучала резкая критика в адрес Федеральной таможни. Закон вступил в силу, а режим свободной таможенной зоны так и не заработал, хотя все необходимые нормативные акты должны были быть приняты еще к 1 сентября. Полпред президента РФ, казалось, пристукнул кулаком по столу. Вот они, первые «саботажники» в деле развития Дальнего Востока. Сомнений, что этот вопрос он так не оставит, ни у кого не осталось.

Генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» попросил у собравшихся хотя бы пару месяцев, чтобы отладить работу новой компании, начинающей тоже с нуля. Нужно, чтобы в полном режиме заработал сайт, через который можно автоматически подать все необходимые документы для регистрации в качестве резидента. Предстоит немало сделать в части создания целого ряда стандартов деятельности Корпорации и прочее.

Однако, по его словам, особых препятствий у потенциальных резидентов уже нет. Есть критерии отбора, есть требования (нужны местная регистрация, бизнес-план, отсутствие налоговых недоимок), есть понимание, какие виды деятельности не будут подпадать под льготный режим (добыча и переработка нефти и газа, операции с недвижимостью, банковская, страховая и ряд других видов деятельности).

И подтверждением готовности оперативно работать стало подписание прямо на заседании Наблюдательного совета первого соглашения, присваивающего статус резидента СПВ ООО «Тихоокеанская инвестиционная компания», созданному группой компаний «Транзит ДВ» совместно с китайскими партнерами для реализации проекта в порту Славянка.

Досье "Золотого Рога": Территория, на которую распространяется режим свободного порта, составляет 28 тыс. кв. км и включает в себя 13 муниципальных образований Приморского края, в которых проживает 1,4 млн человек. Закон «О свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 года.