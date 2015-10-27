Глава Владивостока Игорь Пушкарев изложил свой взгляд на развитие Свободного порта

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» отвечает глава Владивостока Игорь Пушкарев

Главу города Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА можно считать удачливым мэром. Сначала саммит АТЭС преобразил город, помог ему решить многие застарелые вопросы. Сегодня - Владивосток первым получает режим свободного порта (СПВ), который, по идее его инициаторов и разработчиков, должен обеспечить городу мощный импульс развития.

Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» беседовал с Игорем Пушкаревым о том, как город собирается вписаться в новые правила.

Свобода по второму разу

- Игорь Сергеевич, понятно, что закон «О свободном порте Владивосток» только вступил в силу и еще необходимо принять целый ряд законодательных актов, чтобы режим мог полноценно работать. Тем не менее каково ваше отношение к закону об СПВ, в чем видите выгоды, которые он дает городу?

- Я воспринимаю предстоящие перемены прежде всего именно с позиции жителя города, а потом уже - его главы. Самое главное и понятное для горожан - это открывающиеся большие возможности выбора хорошей, высокооплачиваемой, интересной работы. Для городской казны, которая главным образом формируется из НДФЛ, это новые налоги, которые мы сможем направить на решение городских проблем. Режим свободного порта нацелен на реализацию новых инвестпроектов, значит это будут высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью, что дает совсем другой драйв и уровень развития территории.

В истории Владивостока уже были периоды бурного развития. Конец 19-го века, когда, благодаря режиму порто-франко, практически на пустом месте, в транспортной изоляции от остальной России, родился сам город-порт Владивосток. Некоторые объекты тех времен были просто уникальными и выдвигали Владивосток в число городов-лидеров. К примеру, Владивостокский ГУМ стал своеобразным мировым «торговым» шедевром. Развитие обеспечивали частные инвесторы, в том числе иностранные, которых привлекали условия ведения здесь бизнеса. Были и другие времена: прирост населения в 60-70-е годы прошлого столетия в отдельные годы доходил до 20 тыс. человек, одновременно создавались новые производства - те же «Дальприбор», Владивостокский рыбный порт и другие, строился Большой Владивосток. Это развитие по всем направлениям шло за счет государственных инвестиций.

Сейчас, когда у государства нет таких ресурсов, ставка вновь делается на частный капитал. В мире и рядом с нами, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, много денег, и они придут туда, где их хозяева увидят свои выгоды. Закон о Свободном порте Владивосток и направлен на решение этой непростой задачи - привлечь на нашу территорию частные капиталы. Его принятие, на мой взгляд, логичный шаг государства: в предыдущие несколько лет оно уже вложилось в современную транспортную и энергетическую инфраструктуру региона. Теперь ее нужно эффективно использовать, совершенствовать с участием частного капитала в интересах бизнеса и жителей города.

Дальше все будет складываться из частных моментов: появится первый резидент, чем его проект будет успешнее, тем больше станет предпринимательской инициативы. Закон позволяет инвестировать практически в любую сферу, список ограничений по видам деятельности очень небольшой.

Китай под боком

- Какую парадигму развития Владивостока в рамках СПВ вы видите? Наверное, будущим резидентам важно понимать стратегические устремления городской власти, как важно и знать, насколько их планы совпадают с планами развития города.

- Как говорят, медленно идущий к цели опередит быстро бегущего без цели. Я думаю, нужно идти от общего к частному и, не изобретая своего собственного пути, стараться вписаться в те глобальные тенденции, которые складываются в АТР. Не мир будет меняться от того, что мы тут в городе Владивостоке решим, а мы должны двигаться в общем векторе, максимально интегрируясь в экономику наших самых ближайших соседей - Китая, Республики Корея, Японии и др.

Мы должны ориентироваться на то, что сегодня востребовано. Это прежде всего транспортная инфраструктура: у Китая есть потребность в переброске больших объемов грузов с северных территорий к морским путям. Нам нужно на этот потенциальный спрос реагировать и постараться на нем расти. В портах южного Приморья несколько лет подряд увеличивается объем перевалки грузов: сегодня он уже больше, чем в лучшие советские годы. Но если нас сравнить с Пусаном, который обрабатывает более 500 млн тонн груза в год, то мы - просто дети, а если с крупнейшими портами Китая - то вообще ясельная группа. Понимая все эти тенденции, мы строим тот транспортный коридор, который будет максимально востребован.

У нас есть два транспортных коридора - «Приморье-1» и «Приморье-2». Мы продвигаем, на наш взгляд, наиболее эффективный путь - «Приморье-3». Ресурсы ограничены, и направлять их нужно в те объекты, которые дадут максимальную отдачу. Владивосток расположен в 50 км от Китая по прямой. Если мы построим дорогу от границы до мыса Песчаного, проложим совмещенный автомобильный и железнодорожный мост через Амурский залив, то грузы с северных провинций КНР до порта Владивостока будут «долетать» за 30 минут, сокращая традиционный сухопутный маршрут к южным портам самого Китая на 3 тыс. км.

Это снизит себестоимость, а значит, повысит конкурентоспособность китайских товаров на мировых рынках. Понимая эти выгоды, наши партнеры из Поднебесной вышли с инициативой строительства скоростной дороги. В увязке с этим проектом они проявляют интерес к участию в строительстве Владивостокской кольцевой дороги (ВКАД).

- Эти проекты выглядят слишком фантастичными, чтобы стать реальностью…

- Еще недавно мы не верили в то, что можно так скоро построить во Владивостоке мосты мирового класса. Времени-то прошло всего ничего, а мы к ним уже относимся как к чему-то привычному, обыденному. Восхищаемся их красотой, но не вспоминаем о своих сомнениях.

Сегодня крупные китайские компании, за спиной которых, как правило, стоит акционер в лице государства, ведут инфраструктурные проекты в разных странах и, конечно же, руководствуются прежде всего экономическими интересами, потенциальной выгодой для китайской экономики. В наших проектах такие выгоды для них очевидны. Очевидны они и для нас.

Скажу вам даже, что по проекту ВКАД мы уже предметно работали с китайскими инженерами, которые прикидывали будущую трассировку дороги. Уже есть примерные эскизы, над которыми работают институты. Принципиальное одобрение китайского правительства по поводу потенциального участия в этом проекте есть. Другое дело, чтобы на площадку зашли экскаватор или бурильная установка, нужно пройти еще очень большой путь. Тут не только от города все зависит, должна быть поддержка на федеральном уровне. И она у нас есть, поэтому мы и предлагали свои проекты на Восточном экономическом форуме.

«Принцессы», говорите…

- Но есть и другая точка зрения: Владивосток - город запертый полуостровом, придет скоростная дорога, как грузы через город повезем? Говорят, тут туризм нужно развивать, «Принцесс» принимать…

- Смотрите, Сингапур переваливает 600 млн тонн грузов, а туристов у него в разы больше, чем населения, - одно другому не мешает. По территории он сопоставим с Владивостоком, может быть, чуть больше. Но вы оцените, насколько эффективнее работают причальные стенки у них, чем у нас. У нас они нередко бывают пустыми или используются для стоянки судов. Потенциал самого порта Владивостока в разы больше, чем он переваливает сейчас.

Сегодня работу Владивостокского торгового порта сдерживает ограниченность территории, она заканчивается на середине Эгершельда, но можно ведь с железнодорожной веткой продвигаться дальше - к Токаревской кошке, заворачивать вокруг полуострова Шкота и строить уже на акватории Амурского залива, где большие глубины и круглогодичная навигация, новые причальные стенки для перевалки еще 20-30 млн тонн грузов.

- Не могу себе представить…

- Это не наши выдумки, еще 25 лет назад был разработан проект нового порта, который должен был увеличить мощности торгового порта в 2-3 раза. Существовала концепция развития транспортного узла Владивосток с увеличением перевалки до 100 млн тонн в год.

Мне говорят: «Во Владивостоке должны быть только набережные». Абсолютно с этим не согласен. Я, как глава города, не собираюсь отдавать транспортные потоки и налоги в другие регионы. Не вижу в этом смысла. На пляжах негде отдыхать? Так у нас теперь на острове Русском доступно для людей столько пляжей, сколько у Владивостока за всю историю не было.

- Именно в портовом бизнесе больше всего инвестиционных проектов - реальных и, может быть, на отдаленную перспективу. Конкуренция Владивостоку нарастает…

- Дай бог, чтобы все планы были реализованы. Но у нас есть целый ряд преимуществ, и они должны быть использованы в полной мере. Сейчас, к примеру, идет речь о создании крупного рыбного кластера на полуострове Назимова. Это более подходящая площадка, чем бухта Суходол, к которой еще нужно построить железную дорогу. При этом самый короткий путь по Транссибу к морю - это Владивосток, где уже есть рыбный порт.

Мои аргументы - экономика. Сегодня более 50% поступлений Дальневосточной таможни дает Владивостокский транспортный узел, львиную долю - торговый порт Владивосток, через который переваливается только 14 млн тонн (Находка и Восточный - под 70 млн тонн). Потому что у нас грузы другие, более дорогие и технологичные - главным образом контейнеры. Именно на контейнерные перевозки и нужно ориентироваться.

Оформляем бизнес-витрину

- В последнее время к Владивостоку особый интерес у иностранных политиков и бизнеса. Такое ощущение, будто многие ждут, что откроется дверь возможностей, и хотят оказаться в нужный момент в нужном месте. Этот интерес становится более действенным?

- Знаете, во время работы Восточного экономического форума я беседовал с одним иностранным миллиардером, который сказал мне буквально следующее: «Я еще не понимаю, в каких проектах мне здесь нужно участвовать, но чувствую здесь запах больших денег. Интуиция говорит, что мне надо в этом месте быть».

Теми же транспортными проектами: ВКАД, развитие портов - интересуются корейские бизнесмены, японцы. Они понимают, что те, кто придет первым, получат большие преимущества. Сегодня СПВ - благодатная почва, на которой можно получить максимальный экономический урожай.

Глобальные инфраструктурные проекты - это далеко не все. Мы говорим о Владивостоке как центре международного сотрудничества, об интеграции через него в АТР, и в этом плане весьма актуальным становится проект строительства выставочного центра «ВладЭКСПО». У нас, на Дальнем Востоке, нет подобных объектов, а они - важнейший инструмент продвижения своих товаров, привлечения сюда инвесторов, важнейшая площадка для роста экономической активности.

Например, Мюнхенская выставка, по оценкам, дает около 10% внутреннего продукта городской агломерации. Я был на первой Харбинской выставке, видел, с чего она начиналась и до чего доросла сейчас, какой потенциал обеспечила региону в целом. Наш побратим Пусан был когда-то в худшей форме, чем Владивосток. Превращению Пусана в глобальный город способствовало в том числе строительство выставочного центра мирового уровня, ставшего важнейшим инфраструктурным элементом бурно растущей портовой и транспортной логистики.

- Город тоже готов инвестировать в подобный проект?

- Там, где может быть бизнес, пусть будет бизнес. Задача государства - создать условия и не тратить бюджетные средства, то же касается и муниципалитета. Я уверен, бизнес всегда эффективнее и добивается лучших результатов. В проект «ВладЭКСПО» мы, конечно же, ждем частных инвестиций и в идеале рассчитываем на то, что это будут мировые компании, которые занимаются выставочной деятельностью, из Сингапура, Шанхая. Это могут быть и российские инвесторы. Тот же успешный проект «Крокус Сити» можно дополнить восточной площадкой.

Мы бы хотели привлечь сюда Росвооружение, чтобы эту площадку использовать для выставки оружия и военной техники. Сейчас подобная выставка проходит в Санкт-Петербурге, но основной рынок нашей военной техники - это все-таки страны АТР, а не Европа. Наше расположение у моря позволяет выставлять и морскую технику. Наличие универсальной площадки для любого рода и уровня мероприятий - это определенный статус города. Первым шагом к его повышению, конечно, был саммит АТЭС 2012 года.

- Вы говорите: «Нам бы хотелось». Но как сделать так, чтобы и бизнесу, который считает деньги, захотелось тоже? В чем его выгода, как окупить затраты на подобный проект?

- Это комплексный проект, где помимо выставочных площадок, которые сами должны приносить прибыль, предполагается строительство гостиниц, торговых и развлекательных центров. Сегодня, к примеру, инвесторы проявляют интерес к строительству на территории рядом с кампусом ДВФУ торгово-развлекательного центра.

- Восточный экономический форум показал, что Владивосток пока не очень готов к приему большого количества туристов, предпринимателей, ищущих «где лучше»? Это повестка для городской власти либо рынок все сам отрегулирует и бизнес сам ответит на возникающий спрос?

- Хорошая рыночная экономика та, которая хорошо управляется государством, где нет необоснованных проверок и драконовских требований к бизнесу. Мы именно такую среду создаем. Я думаю, нехватка мест размещения для всех гостей ВЭФ - это ясный сигнал бизнесу: нужно строить больше гостиниц. Это было очевидно на государственном уровне, когда принималось решение строить Хаятты. Кстати, когда мы говорим о «ВладЭКСПО», то спрос на отели во Владивостоке добавляет интереса к проекту. Я уверен, гостиницы в нашем городе будут ежегодно строиться, и они будут заполнены.

Все для экономики, все для людей!

- Основным «политическим» органом СПВ назначен Наблюдательный совет, в который вы тоже вошли. Не получится ли, что администрация Владивостока будет на вторых ролях? Какие вообще полномочия городской власти в новых «правилах игры», на что вы сможете влиять?

- Мы готовы выполнять любые решения Наблюдательного совета, главное, чтобы город развивался, мы поддержим любую инициативу. Все должно быть подчинено экономике, а значит - благу людей, которые живут на этой территории. Главное, чтобы был результат, чтобы люди видели здесь перспективу и не хотели уезжать, чтобы город прирастал новыми жителями.

- Какие полномочия у города в рамках закона об СПВ отнесены к компетенции города, что на вас возложено и что от вас зависит?

- Мы с самого начала, с декабря прошлого года, участвовали в разработке закона, и основное место, где проходили встречи предпринимателей и экспертов с его инициаторами, - администрация города. Мы уже изменили свои регламенты в области градостроительства и перешли на новые стандарты. Технические разрешения, присоединение и прочее - все делается в кратчайшие сроки.

- Резидентами СПВ в первую очередь станут уже действующие на городской территории предприятия. Налоговые преференции сокращают поступление денег в казну. Как вообще будет чувствовать себя городской бюджет?

- Трудно потерять то, чего нет. Это же не означает, что после 12 октября все перерегистрировались и автоматически стали резидентами, перестали платить налоги. Кто платил, тот и будет платить. Резидентами станут те, кто предложит новые проекты и новые инвестиции. Например, Владивостокский рыбный порт планирует строительство современного холодильника. Он появится, и наша рыба из Охотского и Берингова морей будет храниться у нас, а дальше пойдет или на российский рынок, или, пройдя ускоренное таможенное оформление, - за рубеж. Попутно суда смогут на нашей территории бункероваться более дешевым топливом, получать судовое снабжение и так далее. Один проект будет тесно связан с другими.

Для этого и принят закон об СПВ - чтобы к нам пришли инвестиции, чтобы акционеры рыбного порта не в Пусане строили холодильники, а во Владивостоке. И преференции даются не на один год, а на 70 лет.

- Всегда, когда речь заходит о ТОР, СПВ, действующий малый и средний бизнес высказывает опасения остаться за бортом, оказаться неконкурентоспособным. Что вы по этому поводу думаете?

- Чтобы регулировать эти тонкие вопросы, и создан Наблюдательный совет, в который входят главы муниципальных образований. Я не хочу, чтобы работающие на территории предприятия закрывались, не выдержав конкуренции, сокращались налоги, а люди теряли рабочие места. Думаю, Наблюдательный совет будет принимать точечные и очень взвешенные решения, учитывая целый комплекс аргументов. Пока нет универсальных правил. Все нужно просчитывать и подходить индивидуально, чтобы прирастала экономика территории: снижалась себестоимость продукции и у нас оставалось больше добавленной стоимости.