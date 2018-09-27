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Олег Кожемяко может стать самовыдвиженцем
Новый врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО, в отличие от своего предшественника Андрея ТАРАСЕНКО, может выдвинуться на главный в крае пост не от «Единой России», а в порядке самовыдвижения. Однако для этого необходимо сначала пересмотреть краевое избирательное законодательство, и решения по этому поводу могут быть приняты уже на следующей неделе.
В действующей редакции Избирательного кодекса Приморского края предусмотрена возможность выдвижения в губернаторы от зарегистрированной политической партии. Однако, как стало известно «Золотому Рогу», в ближайшие дни в кодекс могут быть внесены изменения: согласно новой формулировке, кандидат на должность губернатора может быть выдвинут избирательным объединением либо в порядке самовыдвижения. При этом самовыдвиженцу придется собрать подписи в количестве не менее 0,5% от общей численности избирателей Приморья – ориентировочно 7 тысяч человек.
Проект поправок внесен в Законодательное Собрание Избирательной комиссией Приморского края. Вероятнее всего, он будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета ЗС ПК по региональной политике и законности 3 октября.
Напомним, что о намерении участвовать в новых выборах губернатора Приморья Олег Кожемяко, до вчерашнего дня возглавлявший Сахалинскую область, заявил на встрече с Владимиром Путиным в среду, 26 сентября. Президент решение Кожемяко одобрил, освободив его от должности главы Сахалина и назначив врио губернатора Приморья.
Добавим, что официальный старт новой избирательной кампании отложен до середины октября. При условии, что повторные выборы губернатора Приморья предполагается назначить на декабрь, официальная часть кампании составит два месяца вместо «стандартных» трех. Соответственно, сроки всех избирательных процедур, включая выдвижение кандидатов и сбор подписей в рамках «муниципального фильтра», будут значительно сокращены по сравнению с «летней» предвыборной гонкой.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Ха-ха-ха. . . . Во как Едро зашевелилось, как Уж на сковородке. . . . И Избирательный кодекс изменим, и подписи сами соберём, подневольных ещё много осталось. . . . . эй вы что курите?? Кожемяко Единорос и самовыдвижением быть не может априоре, второе его поставил Путин, что тоже отвергает идею о самовыдвижении. . . . И то, что типа он сам вдруг резко аж до не могу захотел стать типа губернатором в Приморье и ему вдруг заплохело на Сахалине. . . . . . . . блин это уже лапша на уши пипла причём прокисшая и протухшая. . . . . . Хватит, на Народные Деньги играть в вашу дерьмократию. . . . .