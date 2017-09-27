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Депутаты "пилят" кресла
Избранные на последних выборах муниципальные депутаты приступили к работе практически во всех городах Приморья
Как и ожидалось, на большинстве территорий «Единая Россия» укрепилась за счет примкнувших к фракции депутатов-самовыдвиженцев, самостоятельно решив вопрос о распределении руководящих постов в представительных органах. На нескольких территориях эти посты сохранили за собой те, кто работал на них до Единого дня голосования, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Помимо Думы Владивостока, свои первые заседания на минувшей неделе провели вновь сформированные представительные органы Арсеньева, Артема, Находки и ЗАТО Фокино. Спикером Думы Арсеньевского городского округа, где все мандаты получили представители «Единой России», стал Анатолий ЩЕРБАКОВ, а его заместителем и руководителем фракции «ЕР» - Владимир АВАГИМЯН. Еще одним вице-спикером стал Андрей СЕМЕНОВ, возглавлявший Думу с апреля 2017 года.
В Артеме, где к работе приступил уже восьмой созыв Думы, пост председателя сохранил Анатолий БАДЕЛЬ, а его заместителем стал Константин МИГАЛЬ. Как и ожидалось, к 17 депутатам-единороссам в новой Думе Артема примкнули четверо избранных по одномандатным округам самовыдвиженцев. Парламентское большинство, таким образом, теперь насчитывает 21 депутата из 25.
В пятницу, 22 сентября, одновременно с Владивостоком свои организационные вопросы решала новоизбранная Дума Находкинского городского округа. Пост председателя сохранил единоросс Евгений ВОРОНИН, возглавивший депутатский корпус НГО на финишном отрезке работы прежнего созыва. Первым заместителем спикера депутаты избрали Олега СЕРГАНОВА, а заместителем - Татьяну БЕЛОНОГОВУ. Отметим, что именно Воронин, Серганов и Белоногова на выборах-2017 составили общую часть списка «Единой России», а теперь стали депутатами, которые будут работать на оплачиваемой основе. Еще четыре заместителя нового спикера Думы НГО станут работать на общественных началах.
В новой Думе Дальнегорска пост председателя занял начальник местного центра занятости Василий ЯЗВЕНКО, а его заместителем стал Антон ТЮТЮНИК - оба депутата являются единственными, кому удалось переизбраться из прошлого созыва Думы ДГО. Пост секретаря новой Думы достался помощнику депутата ЗС ПК Сергея СЛЕПЧЕНКО Марине АКСЕНОВОЙ.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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