Приморские единороссы подсчитали мандаты

«Единая Россия» на парламентских выборах в Приморье взяла 4 мандата в Государственную думу и 25 - в Законодательное собрание края. На прошедшем в среду, 21 сентября, заседании Регионального политсовета «ЕР», партийцы подвели итоги избирательной кампании 2016 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По мнению их лидера Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ, кампания прошла для Приморского отделения Партии успешно, «Единая Россия» получила прирост голосов по краю, забрала все 4 портфеля в нижней палате российского парламента и обеспечила себе большинство в региональном органе законодательной власти.

«Мы провели самую длительную избирательную кампанию. Это была тяжелейшая работа, но мы ее сделали и получили хороший результат. Даже время проведения выборов не повлияло на явку. Люди проявили гражданскую позицию, пришли и проголосовали за наших кандидатов», - сказала секретарь Приморского отделения «Единой России».

Отныне Приморский край будут представлять в Государственной думе сразу 4 депутата, «и это наши депутаты», отметила партсекретарь. Три одномандатника - Сергей СОПЧУК (округ №62), Владимир НОВИКОВ (№63), Виктория НИКОЛАЕВА (№64) - и депутат по единому округу Виктор ПИНСКИЙ не оставили шансов своим политическим оппонентам.

По Законодательному собранию края успех «Единой России» тоже более чем очевиден: 16 одномандатников и 9 человек, которые войдут в депутатский корпус по партийному списку. Причем четверо из них будут представлять интересы Владивостока.

«Мы тревожились за результаты по городу, - призналась Людмила Талабаева. - Хочу поблагодарить кандидатов, которые шли по Владивостоку. Я проанализировала результаты за 2011 и 2016 годы. Тогда мы были третьими, уступая КПРФ и ЛДПР. Сегодня мы первые. Прирост наших избирателей по столице Приморья составил от 9 до 12 процентов. Для политической партии это много».

Свою оценку избирательной кампании дал и губернатор Приморского края, член Президиума РПС Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, возглавивший «Единую Россию» на региональных выборах 18 сентября.

«Надо признать, кампания прошла очень хорошо. У нас столько депутатов в Госдуму никогда не было. Результат Партии в этом году был лучшим за всю историю парламентских выборов в Приморье», - отметил Владимир Миклушевский и напомнил, что избирательная кампания проходила в условиях ЧС федерального уровня, и люди оценили действия власти и партии по организации помощи населению пострадавших районов.

После подведения итогов избирательной кампании политсовет рассмотрел вопрос о создании фракции в Законодательном собрании. Первое ее организационное заседание состоится в понедельник, 26 сентября. И уже на следующий день пройдет второй этап 30-ой региональной конференции «ЕР», на которой будет рассмотрена в том числе кандидатура на должность председателя регионального парламента.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.