В кресле спикера Заксобрания Приморского края может оказаться генерал

Приморские единороссы на партконференции должны определиться, кто из них сядет в кресло спикера Законодательного собрания края. Впрочем, похоже, уже все решено...

Сегодня, 27 сентября, во Владивостоке состоится второй этап 30-й партконференции «Единой России». Ключевым пунктом повестки дня станет выдвижение на пост нового председателя Законодательного Собрания: Виктор ГОРЧАКОВ, являвшийся спикером без малого 10 лет, выборы проиграл.

Конференция единороссов предваряет первое заседание нового созыва ЗС, которое, как ожидается, состоится до конца текущей недели. А уже вчера, 26 сентября, должно было состояться первое заседание фракции «ЕР» в новом парламенте, которая, как и в 2011 году, получила простое, а не квалифицированное большинство в Законодательном Собрании - 25 голосов из 40. Второй по численности станет фракция КПРФ (8 депутатов), третьей - ЛДПР (5 депутатов). Кроме того, по одному представителю в краевой парламент провели «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за справедливость».

Однако не исключено, что к единороссам в качестве союзников примкнут единственный эсер в этом созыве ЗС ПК Алексей КОЗИЦКИЙ, а также избранная по списку «Партии пенсионеров» Юлия ТОЛМАЧЕВА. Если прибавить сюда депутатов от ЛДПР, по принципиальным моментам голосующих солидарно с «ЕР», можно считать, что при решении кадровых вопросов в парламенте сложится коалиция более чем в 30 голосов. Добавим, что на первом заседании прошлого созыва «ЕР», ЛДПР и эсеры голосовали по кандидатуре спикера Евгения Овечкина консолидированно и в обмен на лояльность получили в свое распоряжение по парламентскому комитету.

В кулуарах представители «ЕР» и ЛДПР не исключают возможности подобного «пакетного соглашения». При этом лидер либерал-демократов Андрей АНДРЕЙЧЕНКО в разговоре с корреспондентом газеты «Золотой Рог» подтвердил желание ЛДПР получить большинство в одном из комитетов ЗС ПК (в прошлом созыве это был комитет по продовольственной политике и природопользованию), а секретарь отделения «ЕР» в Приморье Людмила ТАЛАБАЕВА заверила, что «ЕР» постарается взять под контроль «все основные комитеты», но при этом готова к сотрудничеству со всеми партиями.

Что касается кандидатуры спикера ЗС ПК шестого созыва, то наиболее вероятным кандидатом на этот пост считается вице-губернатор Приморья Александр РОЛИК, последние четыре года курировавший внутреннюю политику в крае. В случае избрания он может стать третьим после Виктора Горчакова и Евгения Овечкина спикером с опытом вице-губернаторской работы. При этом переход на пост председателя ЗС ПК не исключала для себя и Людмила Талабаева.

- Если партия предложит, то я, конечно, буду работать в этом направлении. Но у меня еще есть огромная нагрузка в качестве секретаря регионального отделения. Эта работа не заканчивается проведением выборов 18 сентября: надо поработать над ошибками в некоторых муниципалитетах, - отметила Людмила Талабаева сразу после единого дня голосования.

Однако партия нашла ей другое применение: 22 сентября региональный политсовет «ЕР» принял решение рекомендовать генсовету «ЕР» кандидатуру Талабаевой для согласования на должность сенатора. Вопрос о представителе в СФ также станет одним из ключевых на первом заседании нового созыва ЗС. Напомним, что Вячеслав ФЕТИСОВ, до этого дважды делегированный в СФ от края, на выборах-2016 предпочел избраться в Госдуму РФ по одномандатному округу в Подмосковье. Таким образом, весьма вероятен сценарий, при котором в верхней палате Федерального Собрания Приморский край будут представлять только женщины.

На фото: Вице-губернатор Приморья Александр Ролик может вскоре одержать еще одну важную карьерную победу.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.