Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье выборы пройдут без пригляда веб-камер
Минкомсвязи 14 сентября со ссылкой на распоряжение премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА № 1680 от 13 сентября 2012 года сообщило, что в Интернете будут транслироваться все назначенные на октябрь выборы высших должностных лиц и законодательных органов власти субъектов, а также муниципальные выборы в городах, где численность населения превышает 250 тыс. человек.
Однако уже 17 сентября премьер внес в этот документ поправки: правительство выделяет средства только на видеотрансляцию губернаторских выборов. Остальные выборные кампании регионам предложено транслировать за свой счет.
Организация видеотрансляции президентских выборов обошлась бюджету в 13 млрд рублей. Но тогда нужно было закупать оборудование, программное обеспечение, готовить каналы связи. Сейчас речь идет об эксплуатации уже имеющейся техники, это обойдется дешевле.
«Ростелеком» готов обеспечить трансляцию с избирательных участков. На Дальнем Востоке это будут выборы губернатора Амурской области... Оборудование, работавшее на выборах президента, полностью готово к обеспечению трансляций выборов», - сообщил «ЗР» начальник отдела по связям со СМИ департамента внешних коммуникаций филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Петр МАКСИМОВ.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах
- Бывалые депутаты не торопятся переизбраться
- Вышли из строя
- В Приморье за выборами будут следить общественные наблюдатели
- Пенсионная реформа угрожает выборам губернаторов и депутатов от "Единой России"
- Довыборы в Заксобрание Приморья: одни хотят повысить статус, другие – вернуться
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о выдвижении кандидатом в губернаторы
- Капитан Тарасенко списал часть экипажа на берег
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о своем выдвижении
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
Новости раздела
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах
- Андрей Тарасенко предложил подумать о будущем
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Бывалые депутаты не торопятся переизбраться
- Вышли из строя
- В Приморье за выборами будут следить общественные наблюдатели
- Пенсионная реформа угрожает выборам губернаторов и депутатов от "Единой России"
- Довыборы в Заксобрание Приморья: одни хотят повысить статус, другие – вернуться
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о выдвижении кандидатом в губернаторы
- Капитан Тарасенко списал часть экипажа на берег
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"