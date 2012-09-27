В Приморье выборы пройдут без пригляда веб-камер

Минкомсвязи 14 сентября со ссылкой на распоряжение премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА № 1680 от 13 сентября 2012 года сообщило, что в Интернете будут транслироваться все назначенные на октябрь выборы высших должностных лиц и законодательных органов власти субъектов, а также муниципальные выборы в городах, где численность населения превышает 250 тыс. человек.

Однако уже 17 сентября премьер внес в этот документ поправки: правительство выделяет средства только на видеотрансляцию губернаторских выборов. Остальные выборные кампании регионам предложено транслировать за свой счет.

Организация видеотрансляции президентских выборов обошлась бюджету в 13 млрд рублей. Но тогда нужно было закупать оборудование, программное обеспечение, готовить каналы связи. Сейчас речь идет об эксплуатации уже имеющейся техники, это обойдется дешевле.

«Ростелеком» готов обеспечить трансляцию с избирательных участков. На Дальнем Востоке это будут выборы губернатора Амурской области... Оборудование, работавшее на выборах президента, полностью готово к обеспечению трансляций выборов», - сообщил «ЗР» начальник отдела по связям со СМИ департамента внешних коммуникаций филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Петр МАКСИМОВ.

«Золотой Рог».